Какой город стал криминальной столицей Российской империи

«Одесса-мама» в Российской империи стала криминальной столицей России. Это звание она заслужила благодаря предприимчивости местных преступников и приверженности воровским традициям. Но почему именно этот город так полюбился нарушителям закона?

© РИА Новости

Добро пожаловать в Одессу

Решение об основании города на берегу Чёрного моря приняла лично императрица Екатерина II в 1794 году. Территория начала быстро застраиваться, чему способствовали российские власти, желающие закрепиться на землях. Привилегии, которые могли получить переселенцы, привлекли специфический контингент – авантюристов, искателей приключений, беглых крепостных, уголовников. При этом данный фактор не помешал городу вскоре стать крупным транспортным международным узлом. Для жителей это означало лишь одно – возможность заработать, пускай и не совсем честным путём.

Ко второй половине XIX века шулеры, контрабандисты, аферисты облюбовали городской района Молдованки. Притоны, казино, публичные дома – с этими заявлениями проблем в Одессе точно не было.

Примечательно, что в каждом другом российском городе также были криминальные районы. Но одесские кварталы оказались у всех на слуху благодаря изобретательности граждан. В Одессе с почтением относились к тем гангстерам, которые при совершении тех или иных преступлений применяли ловкость, ум и сообразительность. Естественно, и отношение общества было соответствующим – бандитов никто не порицал. Кроме того, к ним относились чуть ли не как к национальным героям. Сонька Золотая Ручка, Миша Япончик, Григорий Котовский, Яша Блюмкин, Мишка Ястреб, Федька Бык – их и многих других отлично знали в Одессе.

Вклад в отрасль

Одесские нарушители заложили основы криминальных законов в Российской империи. Например, Шейндля-Сура Лейбовна Блювштейн, более известная как Сонька Золотая Ручка, впервые предложила создать общак, средства из которого можно было тратить на помощь соратникам, попавшим в беду. Она же и стала основательницей знаменитой на всю страну школы карманников. А Мойше-Яков Вольфович Винницкий, он же Миша Япончик, сформулировал строгие законы воровского мира, по которым позже стали жить криминальные авторитеты и всей России.

Одесские преступники пользовались уважением у «коллег» из других городов. Им подражали, у них старались научиться. Так Одесса и стала криминальной столицей.

Ликвидировать одесский бандитизм попыталась советская власть. Допустить, чтобы в СССР был город с такой репутацией, большевики просто не могли. Многие криминальные личности попали под репрессии 30-х годов, а после войны на борьбу с уцелевшими бандами были брошены лучшие силы советской милиции. В итоге им это удалось.

В очередной раз криминальный мир Одессы активизировался в 90-е годы, но не более чем по всей стране. Черноморский город уже не считался криминальной столицей...