Чем закончилось вторжение Британии на Русский Север

В июне 1918 года британские войска вторглись на север бывшей Российской империи. Иностранцы находились на территории государства, которое к тому моменту уже вышло из войны и подписало мирный договор с Германией, на протяжении полутора лет. Всё это время, согласно официальной версии, интервенты защищали своё имущество от немцев. Но на самом деле они готовили почву для дальнейшей оккупации Русского Севера.

Английские порядки

Иностранные войска на севере базировались в двух городах: Мурманске и Архангельске. За неполных два года им удалось многое изменить на российской земле: разогнать местные советы, расстрелять или арестовать большевистских лидеров. Была даже учреждена медаль в память об освобождении северных территорий от коммунистов. Всё это говорило о том, что уходить они обратно не собирались.

Но следы пребывания оккупантов встречались в регионе и годы спустя. Так, после отступления интервентов на Кольский полуостров была отправлена геологоразведочная экспедиция Александра Ферсмана. Но учёному вместе коллегами пришлось идти вовсе не по глухой местности, а проторенными тропами. То и дело они натыкались на нарисованные разной краской треугольники. Местные жители пояснили – таким образом британские колонизаторы отмечали предполагаемые месторождения никеля, марганца и кобальта.

Шаг за шагом обратно

Всё же захватчикам удалось вывезти с Севера лес, лён, марганцевые руды на сумму почти 4 миллиона фунтов. Также они оказались виновны в гибели 4 тысяч человек – тех, кого английские военные суды приговорили к расстрелу.

Очевидно, что покинуть по собственной воле такой богатый регион британцы бы никогда не пожелали. Их планы спутали большевики, которые осенью 1918 года нанесли неожиданный удар.

Окончание войны, активность коммунистов и климатические условия стали факторами, «отвечающими» за падение боевого духа у английских солдат. Всё чаще и чаще рядовые бойцы пытались ответить на вопрос о том, что же они делают на чужой земле.

Захватить Карелию «пришельцам» не помогли даже финны, а в самой Великобритании рабочие заводов стали устраивать забастовки, выходя на акции протеста с лозунгами «Руки прочь от России». После этого началась спешная эвакуация экспедиционного корпуса, которая больше напоминало бегство. Британские солдаты хватали всё, что плохо лежало на их пути, а что не удавалось унести с собой, пытались уничтожить. Естественно, на родине неудавшихся оккупантов никто как героев не встречал. Да и сами участники этих позорных для Англии событий старались не вспоминать о своём «северном турне».