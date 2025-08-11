Сражение у мыса Гангут – первая победа русского флота

Российский флот за свою историю одержал немало блистательных побед. Часто таких оглушительных, что остальным, старым и многоопытным, морским державам и не снилось. Случалось, что за один бой уничтожался целый флот противника, а корабли умудрялись брать крепости. Но весь этот славный путь начался 311 лет назад с победы над шведским флотом у мыса Гангут.

© Маврикий Бакуа "Гангутское сражение"

Сражение русского и шведского флотов произошло 26-27 июля 1714 года по старому стилю. Это соответствует 6-7 августа по-новому. Но День воинской славы согласно закону № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» установлен 9 августа. Ну просто потому, что отсчитывали 13 дней от старого стиля, хотя для начала XVIII века разница составляет лишь 11 дней. Поэтому официально сейчас празднуем именно 9 августа.

После победы под Полтавой в 1709 году шведская сухопутная армия перестала представлять из себя угрозу. Это позволило значительные силы, которые держали в центральных районах для предотвращения наступления Карла XII на Москву перебросить на Балтику.

После взятия Риги и Ревеля (Таллина), шведам неоднократно предлагалось на этом войну завершить. Но те никак не могли поверить, что они проиграли каким-то русским. Тем более, что весь их весьма мощный флот оставался цел.

Тогда русские просто начали вытеснять их по суше дальше. Были взяты Выборг, Гельсингфорс (Хельсинки), нацелились на коренные шведские территории. Но туда уже можно было попасть только по морю, через Ботнический залив. Или продираться через трудную Лапландию.

Балтийское море – мелкое, а у берегов много островков, камней и скал. Именно поэтому Петр I в свое время строил здесь, в основном, галерный флот – парусный у берегов бесполезен. К тому же это быстрее, чем фрегат соорудить.

Теперь же стояла задача уничтожить шведский флот – иначе мира от них не добиться. С этой целью было построено рекордное количество парусных кораблей, два пришли из Архангельска, еще несколько закупили за границей.

© Карта из статьи «Гангутское сражение» («Военная энциклопедия Сытина»)

По первоначальному плану рассчитывали вместе с датским флотом нанести поражение шведам на море и вынудить их к миру. Галерный флот должен быть вспомогательным. Но датчане испугались и отказались участвовать в сражениях на море.

Тогда план изменили, и основным стал как раз галерный флот. Командовал им генерал-адмирал Федор Апраксин, но по факту всем распоряжался сам Петр. По его задумке галеры, следуя вдоль берега, подойдут к шведским территориям и высадят десант. Это создаст угрозу уже Стокгольму.

Шведы это тоже понимали, а потому приняли решение запереть русский флот в Финском заливе. С этой целью вышла эскадра под командованием адмирала Густава Ватранга, его заместителями были вице-адмирал Лилье, контр-адмиралы Эреншёльд и Таубе.

В это время шведы получают известие, что русский флот заметно усилился. Ватранг отходит от Финского залива и намеревается перехватить русский флот у мыса Гангут. Там он и преградил ему путь.

Русские пожали плечами и решили перетащить свои 99 галер через перешеек на мысе. Там всего-то два километра было, а раньше случалось и тяжелые парусные суда из Архангельска тащить, так что не привыкать.

Ватранг это понял и отправил отряд контр-адмирала Эреншёльда к месту окончания переволоки. Другой отряд вице-адмирала Лилье должен был ударить по месту базирования русского флота у деревни Тверминне. Сам Ватранг оставался у мыса. Таким образом получалось, что русские попадали в клещи.

Но тут вмешались высшие силы – на море установился штиль. Паруса повисли и корабли не смогли двигаться. А галеры на своих веслах очень даже легко. Шведы палили из пушек, хотя и сами знали – бесполезно, ничего не долетит.

© Гангутское сражение. Картина Алексея Боголюбова

А русские бросили переволоку и с песнями прошли мимо шведского флота двумя отрядами – один отряд Земалевича ближе к открытому морю, второй Лефорта ближе к берегу. Потом и основные силы. Потеряли только одну галеру, но не от огня противника, а потому, что на мель села. Все благополучно соединились и пошли к Абосским шхерам помахивая шведам платочком. Все это было 26 июля.

27 июля (7 августа) русский флот блокировал эскадру Эреншёльда укрывшегося в шхерах, надеясь помешать высадке десанта. Причем он оказался в узком Рилакс-фьорде. Адмирал построил свои девять кораблей полумесяцем.

Для атаки Петр с Апраксиным выделили 23 галеры. Одиннадцать из них нацелились на флагмана «Элефант». Еще по четыре стояли по флангам и четыре должны были зайти в тыл. У шведов на кораблях было 941 человек экипажа и 94 орудия. У русских 3450 человек солдат и до 143 пушек. Но стоит учитывать, что галерные пушки слабее корабельных.

Есть утверждение, что первые две атаки шведы отбили. Но исследователи в этом сомневаются. Дело в том, что Рилакс-фьорд настолько узкий, что развернуться для отступления галерам не было места. А заднего хода у них нет. Да и все отечественные источники говорят лишь об одной атаке.

Поэтому есть все основания полагать, что об отраженных атаках сочинили сами шведы, которым было трудно признать свое поражение. Подкрепляет эту мысль и тот факт, что они впоследствии сообщили, что в этой битве убили три тысячи русских. То есть практически всех. И кто ж тогда их победил, если они всех перебили? В реальности потери составили лишь 124 человека убитыми.

Причиной же победы военные историки указывают как раз качественное, а не количественное превосходство русских. Экипажи галер состояли из пехотных полков – русский воин и за веслами сидел, а потом и на абордаж шел. Рукопашный бой для него дело привычное, в отличие от моряков.

А в узком месте абордаж – самое милое дело. Еще на подходе к «Элефанту» его осыпали градом ружейных пуль. Так только 700 солдат Ингерманландского полка сделали предварительно 28 выстрелов. А потом пошли на абордаж.

В бою у Гангута вначале были захвачены фланговые корабли. И лишь затем началась атака со всех сторон на флагмана. Адмирал Эреншёльд сражался отчаянно храбро, получил семь ранений. Упал за борт, но был выловлен русскими солдатами и пленен.

Победа была полная. В результате трех часов боя все девять шведских кораблей захвачены – трофеи более, чем славные. Но самое главное – это была первая победа русского флота в большом морском сражении.

Европа была поражена. Пока они приходили в себя от изумления, русские заняли Аландские острова. Адмирал Ватранг после такого поражения подал в отставку и через год скончался, не перенеся обиды. А русский флот начал свой путь к славе.