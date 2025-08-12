Пропавший 66 лет назад британский метеоролог найден в Антарктиде

Британская антарктическая служба сообщила о редком событии: таяние ледника в Антарктиде обнажило останки человека, исчезнувшего более шести десятилетий назад. По результатам ДНК-анализа и найденным личным вещам установлено, что это - метеоролог Деннис Белл, пропавший в июле 1959 года.

Белл работал в Службе исследования зависимых территорий Фолклендских островов - организации, преемницей которой сегодня является британская антарктическая миссия. Тогда 25-летний специалист проводил работы на острове Кинг-Джордж у побережья Антарктического полуострова. 26 июля он сорвался в ледниковую трещину в заливе Адмиралти, и, несмотря на поиски, его тело так и не удалось обнаружить.

Лишь теперь, когда лед отступил, польская экспедиция наткнулась на его останки и более двухсот предметов, принадлежавших Беллу: остатки радиоаппаратуры, фонарик, наручные часы, нож, мундштук трубки и лыжные палки.

Материалы были доставлены на Фолклендские острова, а затем - в Лондон, где генетики Королевского колледжа сравнили ДНК с образцами брата и сестры пропавшего, Дэвида Белла и Валери Келли. Экспертиза показала практически полное совпадение, окончательно подтвердив личность метеоролога Денниса Белла.