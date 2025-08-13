«На грани возможного»: как простой парень из глубинки стал дважды Героем Советского Союза

105 лет назад родился советский лётчик-штурмовик Василий Андрианов. За неполные два года на фронтах Великой Отечественной войны он совершил 177 боевых вылетов, уничтожил более 50 танков, сотни автомобилей и несколько самолётов противника. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами, он дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Василий Андрианов много лет посвятил подготовке новых поколений защитников Родины.

13 августа 1920 года родился дважды Герой Советского Союза лётчик-штурмовик Василий Андрианов. За неполные два года на фронте он совершил 177 боевых вылетов и уничтожил сотни единиц вражеской техники.

«Боевое крещение»

Василий Андрианов родился в деревне Иванисово Тверской губернии (ныне село Бежецкого района Тверской области) в крестьянской семье. Детство будущий лётчик провёл в посёлке Сонково, где он окончил восемь классов. В дальнейшем, после завершения учёбы в Смоленском кооперативном техникуме, Василий вернулся в Сонково и устроился военруком в школу.

В 1940 году Андрианова призвали в Красную армию. Окончив школу младших авиационных специалистов Ленинградского военного округа, он получил направление в 7-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк. Василий стал стрелком в экипаже бомбардировщика ТБ-3.

По словам историков, командиры заметили в Андрианове потенциал хорошего авиатора. Осенью 1941 года он окончил 2-ю Московскую военную авиашколу авиационных механиков, а ещё через полтора года — Молотовскую военную авиационную школу пилотов, располагавшуюся в то время в Перми. Прослужив около двух месяцев в 10-м запасном авиационном полку, Василий отправился на фронт и получил назначение в 667-й штурмовой авиационный полк (в дальнейшем переименованный в 141-й гвардейский штурмовой авиационный полк), в котором прослужил до конца войны.

«Боевое крещение Андрианова состоялось во время Битвы на Курской дуге», — отметил в беседе с RT методист Музея Победы Николай Лахтиков.

Уже 24 июля 1943 года Василий Андрианов на самолёте Ил-2 принял участие в штурмовке занятой нацистами железнодорожной станции Белгород. За боевые успехи на Белгородском и Харьковском направлениях молодой лётчик был удостоен ордена Отечественной войны I степени и ордена Красного Знамени. Как отмечают историки, в высоких награждениях в первые же месяцы на фронте не было ничего необычного. Они были обусловлены особенностями авиационной специальности Андрианова.

© Герой Советского Союза Василий Иванович Андрианов / Советские лётчики на самолетах Ил-2 атакуют колонну противника

«Штурмовики, включая Андрианова, были жертвенными людьми — крепкими, преданными делу, готовыми на всё ради Родины. Многие из них погибли в боях», — поделился в разговоре с RT историк авиации Николай Бодрихин.

В дальнейшем Андрианов сражался с нацистами в небе практически над всей территорией Советской Украины. Он прикрывал форсирование Красной армией Днепра, участвовал в Полтавско-Кременчугской, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Львовско-Сандомирской и Восточно-Карпатской операциях.

За успешную разведку и уничтожение двух немецких танков на Кировоградском направлении Андрианов был удостоен редкой для лётчика награды — ордена Славы III степени. А 1 июля 1944 года за мужество и героизм при боевых вылетах, а также за «нанесённый огромный урон в живой силе и технике противника» Василий Андрианов был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза.

«Пример личного мужества»

После изгнания гитлеровцев с территории СССР Андрианов участвовал в освобождении Польши и Чехословакии и в боях за Берлин. На фронте он прошёл путь от лётчика до командира авиаэскадрильи. За неполные два года Василий лично совершил 177 боевых вылетов на штурмовике.

«Это не абсолютный рекорд для советских лётчиков, но всё равно на грани возможного», — отметил Николай Бодрихин.

За время Великой Отечественной войны Андрианов уничтожил свыше 50 вражеских танков, 200 автомашин, 25 зенитно-артиллерийских батарей, а также другую германскую военную технику.

Его экипаж сбил два немецких самолёта в бою один на один, ещё три — в составе группы, а четыре уничтожил на земле.

«Бесстрашный лётчик-штурмовик, проявлявший мужество и героизм при каждом боевом вылете», — писали об Андрианове представители командования в наградных документах.

Войну Василий закончил в погонах гвардии капитана. 27 июня 1945 года он по совокупности заслуг был удостоен звания Героя Советского Союза во второй раз.

«Простой парень из глубинки за короткое время благодаря своей смелости и таланту прошёл путь до командира эскадрильи и дважды Героя. Войну он закончил в возрасте всего 24 лет», — подчеркнул в разговоре с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Службу после Победы Андрианов продолжил в своём же полку, который в это время дислоцировался на территории Австрии. Однако вскоре он получил направление на учёбу в Военно-воздушную академию, выпустившись из которой, стал командиром 118-го гвардейского штурмового авиационного полка.

В середине 1950-х Андрианов окончил адъюнктуру на кафедре тактики штурмовой авиации в Военно-воздушной академии и вскоре получил назначение на должность заместителя командира 172-й бомбардировочной авиационной дивизии. В 1957 году Василию, которому в это время было всего 36 лет, вручили полковничьи погоны.

Четыре года спустя Андрианов завершил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил СССР. После этого он служил на территории Советской Украины, которую лично освобождал от нацистов, — был начальником штаба авиадивизии и заместителем начальника штаба воздушной армии.

С 1964 года Василий Андрианов посвятил свою жизнь подготовке новых защитников Родины. Он возглавил штаб Харьковского высшего военного авиационного училища лётчиков, а в дальнейшем был старшим преподавателем Военной академии им. М.В. Фрунзе и Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил СССР. По словам историков, это было высочайшим признанием его профессиональных знаний. В 1971 году Василию Андрианову было присвоено звание генерал-майора авиации. После этого он прослужил в армии ещё десять лет. Умер Василий Андрианов 7 мая 1999 года в Москве. Памятники герою установлены в различных населённых пунктах бывшего СССР.