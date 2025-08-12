Традиция, обычай, суеверие? Почему запрещено передавать вещи через порог

У русских с порогом в доме связано много примет, некоторые из которых могут показаться странными. Например, через порог нельзя передавать вещи, здороваться, а гостеприимные хозяйки непременно приглашали гостей в дом, не заставляя их задерживаться в проходе. Так с чем же связаны такие суеверия?

Всегда рядом

Традиции и обычаи, связанные с порогом, сформировались ещё в то время, когда славяне были язычниками. В древности тело умершего человека родственники сжигали, а прах закапывали под порогом жилища. Дело в том, что наши предки представляли загробный мир как пространство, населённое враждебными существами. Они считали неправильным оставлять усопшего родственника в такой сомнительной «компании», а поэтому хоронили его на границе «защищённого круга».

Кроме того, прах в непосредственной близости от жилого пространства рассматривался как дополнительная защита от нечистой силы, болезней и прочих бед. Страха перед покойниками древние славяне не испытывали.

Ты меня уважаешь?

С учётом того, что прах рассматривался как преграда, которую не могут преодолеть злые существа, русские старались лишний раз не беспокоить души умерших. Поэтому все разговоры с незнакомцами велись за пределами дома, а долгожданных гостей незамедлительно приглашали внутрь, не заставляя стоять на пороге.

С боязнью потревожить спящего вечным сном родного и связаны остальные приметы. Например, никто не застрахован от того, чтобы, передавая какой-либо предмет, случайно его не уронить. А что если это произойдёт над порогом? Упавшая вещь запросто может упасть и «разбудить» покойника.

Как тогда можно объяснить запрет на рукопожатие через порог? Элементарным неуважением! Славяне объясняли смерть уходом на «заслуженный отдых». Иными словами, вечный сон человек заслужил. А тут его мало того, что тревожат пустой болтовнёй, так ещё и руки друг другу протягивают. Несмотря на родственные связи, усопший от такого проявления неуважения мог и обидеться. Тогда ни на какую защиту от нечистой силы рассчитывать точно не приходилось.