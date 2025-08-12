Крупнейшие секретные армейские операции СССР за границей

Генштаб СССР, являвшийся главным органом военного управления страны, осуществлял ряд операций, которые имели повышенную степень секретности.

Операция «Анадырь»

Одной из таких операций была «Анадырь» - кодовое название секретной миссии Генштаба СССР, направленной на доставку советских ракет, авиационных бомб и военных подразделений на Кубу. Общее количество советских военнослужащих составляло 50 874 человека, а также до 3000 гражданского персонала. Кроме того, требовалось перевезти более 230 000 тонн материально-технических средств.

Первый транспорт отправился на Кубу 10 июля 1962 года. Чтобы сохранить секретность от американской разведки, операция была представлена как стратегическое перебазирование сил армии СССР в различные районы их официального присутствия. Для дезинформации были отправлены корабли министерства морского флота СССР с муляжами танков, орудий и другой военной техники из разных портов СССР.

За исключением высших офицеров, всем было объявлено, что груз отправляется на Чукотку. Поэтому операция получила название «Анадырь», указывавшее на порт отправления во всех сопроводительных документах. В порты приходило большое количество зимней одежды, валенок, дубленок и шуб.

Виктор Костюхевский, участник этих событий и сержант ракетной части 14119 в городе Дарница, вспоминал: «Секретность была абсолютной. Практически не было информации. Нам приходилось подписывать бумаги о готовности каждого солдата выполнить свой долг на территории другой страны. Это было все. Больше никаких подробностей».

Только 14 октября 1962 года, проанализировав аэрофотосъемку, в ЦРУ поняли, что на Кубе установлены советские баллистические ракеты. До этого, даже несмотря на донесения информаторов, США не были окончательно уверены в том, что над Кубой раскрылся советский «ядерный зонтик».

Операция «Вьетнамский бросок»

Участие советских войск во Вьетнамской войне долгое время не афишировалось. Несмотря на то, что современные голливудские фильмы изображают «красного» спецназовца чуть ли не главным врагом «янки», присутствие советских военных во Вьетнамской войне носило секретный статус.

СССР принял решение об отправке своих военных во Вьетнам только после того, как 2 марта 1965 года США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама.

Советский Генштаб начал широкомасштабные поставки военной техники, специалистов и солдат во Вьетнам.

Конечно, все происходило в условиях строжайшей секретности. По воспоминаниям ветеранов, перед вылетом солдат переодевали в гражданскую одежду, их письма домой проходили такую жесткую цензуру, что попади они в руки постороннего человека, последний смог бы понять лишь одно: авторы отдыхают где-то на юге и наслаждаются своим безмятежным отпуском.

Из СССР во Вьетнам прибыло шесть с небольшим тысяч офицеров и около 4000 рядовых. Эти цифры наглядно показывают, что быть «главным врагом» для полумиллионной армии США «советский спецназовец» не мог. Кроме военных специалистов СССР отправил во Вьетнам 2000 танков, 700 легких и маневренных самолетов, 7000 минометов и орудий, более сотни вертолетов и многое другое.

Практически вся система ПВО страны, безупречная и непроходимая для истребителей, была выстроена советскими специалистами на советские средства. Проходило также и «выездное обучение». Военные училища и академии СССР обучали вьетнамских военнослужащих.

«Африканский спецназ»

О том, что советские военные воевали в Африке, долгое время было не принято говорить. Больше того, 99% граждан СССР не знали о том, что в далекой Анголе, Мозамбике, Ливии, Эфиопии, Северном и Южном Йемене, Сирии и Египте был советский военный контингент. Конечно, доносились слухи, но к ним, не подтвержденным официальной информацией со страниц газеты «Правда», относились сдержанно, как к байкам и домыслам.

Между тем, только по линии 10-го Главного управления ГШ ВС СССР с 1975 года по 1991 год через Анголу прошли 10 985 генералов, офицеров, прапорщиков и рядовых.

В Эфиопию за это же время были командированы 11 143 советских военнослужащих. Если учитывать еще и советское военное присутствие в Мозамбике, то можно говорить больше чем о 30 000 советских военных специалистов и рядового состава на африканской земле.

Однако, несмотря на такие масштабы, солдаты и офицеры, исполнявшие свой «интернациональный долг» были как будто несуществующими, им не давали орденов и медалей, об их подвигах не писала советская пресса. Их словно не было для официальной статистики. В военных билетах участников африканских войн, как правило, не было никаких записей о командировках на африканский континент, а просто стоял неприметный штампик с номером части, за которым скрывалось 10-е управление Генштаба СССР.