«Объект 279»: как в СССР создавали танк «Луноход»

70 лет назад начались работы по тяжёлому танку «Объект 279». Это был необычайно смелый эксперимент советских танкостроителей. Машина получила четырёхгусеничную ходовую часть, нестандартную форму корпуса, мощнейшее орудие калибра 130 мм и бронирование, не имевшее на тот момент аналогов в мире. За свой необычный внешний вид танк прозвали «Луноходом» и «Летающей тарелкой». Но амбициозный проект пришлось закрыть из-за решения первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Однако результаты испытаний «Объекта 279» использовались при создании серийных танков нового поколения. Как разрабатывался «Объект 279», в интервью RT рассказал научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») Дмитрий Игнатов.

— В 1955 году правительство СССР утвердило постановление, инициирующее опытно-конструкторские работы по созданию «тяжёлого танка специального назначения». Как начиналась разработка уникального танка и чем он отличался от остальных проектов того времени?

— Работы по созданию «Объекта 279» велись в рамках постановления Совета министров СССР №1498-837 от 12 августа 1955 года.

Задачей было создать танк нового поколения, который стал бы вершиной тяжёлой бронетехники. Параллельно разрабатывались несколько проектов с различными техническими решениями: «Объект 279» Льва Троянова, «Объект 770» Павла Исакова, «Объект 277» и «Объект 278» Жозефа Котина.

Тяжёлый танк повышенной проходимости «Объект 279» создавался в Ленинградском ВНИИ-100 (ныне — АО «ВНИИТрансмаш», в составе концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». — RT) на базе танка Т-10 и его модификаций.

В сравнении с другими тяжёлыми гусеничными машинами «Объект 279» имел существенно большую, уникальную проходимость и подвижность.

— Расскажите о трансмиссии этого танка. Зачем ему целых четыре гусеницы? Какие сильные и слабые стороны этого технического решения?

— Ходовая «Объекта 279» состояла из четырёх гусеничных лент, каждая из которых включала 81 трак шириной в 580 мм. При такой компоновке среднее давление 60-тонного танка на грунт было всего 0,6 кг/см², что сопоставимо с параметрами лёгкого танка ПТ-76 массой 14,5 т.

Как правило, застревание обычных танков происходило, когда они цепляли брюхом землю и гусеницы буксовали в грязи. Размещение же двух дополнительных гусениц под днищем «279» практически исключало это.

Конструкторам также удалось снизить общий вес машины. В сравнении со стоявшим тогда на вооружении Т-10 ходовая «Объекта 279» была на целых 0,5 т легче.

Кроме того, по подвижности «Объект 279», несмотря на свои 60 т веса, не уступал другим опытным образцам тяжёлых танков («Объектам» 277, 278 и 770. — RT), а по проходимости значительно их превосходил.

«279» спокойно преодолевал торфяное болото глубиной 1,5 м и при этом ещё мог буксировать другой застрявший танк.

Но были у четырёхгусеничной схемы и определённые недостатки. Во время испытаний танка на полигоне отмечались ненадёжная работа подвески и большие потери мощности в гусеничном движителе, особенно в распутицу.

Конструкция «Объекта 279» была значительно сложнее в ремонте и обслуживании. В случае подрыва на мине или поломки отремонтировать танк в полевых условиях было бы крайне трудно.

— Есть мнение, что «279» создавался специально для ведения боя в условиях ядерной войны. Так ли это?

— Это популярное заблуждение. Специализированное оборудование, обеспечивающее устойчивость к последствиям ядерного взрыва, на «Объекте 279» не устанавливалось.

— Когда появилось наименование «Объект 279» и почему танк прозвали «Луноходом»?

— В советское время все оборонные предприятия были засекречены и в документах использовались только их шифр-номера. В частности, Ленинградский кировский завод (ЛКЗ) имел номер «2», поэтому названия всех опытных образцов КБ-3 (входило в состав ЛКЗ. — RT) начинались с этой цифры: «277», «278», «279», «219» и так далее.

Во время разработки и испытаний «Объекта 279» название «Луноход» не использовалось, поскольку оно не отражало суть военной техники. Этот термин стал популярным значительно позже благодаря внешнему сходству танка с первыми луноходами, исследовавшими поверхность Луны, и закрепился в разговорной речи.

— Знали ли на Западе о разработке Советским Союзом «Объекта 279» и был ли у НАТО аналог нашего экспериментального танка?

— Разведка стран НАТО, вполне вероятно, владела информацией об отдельных направлениях разработки и исследований по «Объекту 279». Вместе с тем информации о наличии в западных странах хоть какого-то аналога советского экспериментального танка нет.

— «Объект 279» очень выделяется на фоне остальной бронетехники формой своего корпуса, напоминающей летающую тарелку. В чём был смысл этого технического решения?

— Такая форма делала корпус танка более рикошетным и существенно снижала вероятность пробития брони. Это решение советских конструкторов делало танк практически неуязвимым для современных на тот момент противотанковых средств НАТО, которые использовали более лёгкие и менее мощные калибры.

«279» имел самую надёжную броневую защиту среди тяжёлых танков того времени. Корпус танка был сварен из крупных литых броневых деталей криволинейной формы. Передняя часть корпуса имела закруглённую форму с установленным по периметру несъёмным противокумулятивным экраном из листовой стали.

Лобовая деталь корпуса имела толщину брони нижней части 265 мм при угле наклона 45°, средней части — 192 мм и 60°, верхней части — 93 мм и 75° соответственно.

Нижняя лобовая часть корпуса имела переменную толщину от 258 до 121 мм и углы наклона от 45° до 70° соответственно.

За счёт специфической формы корпуса «279» приведённая толщина брони значительно увеличивалась, обеспечивая защиту от всех актуальных тогда противотанковых средств.

Толщина бортов была переменной и составляла от 100 мм до 182 мм под углами до 65°. Поверх основной брони крепились противокумулятивные экраны, значительно повышающие защищённость танка в боковой проекции.

Литая башня сферической формы обладала внушительной лобовой защитой — 305 мм номинальной брони. За счёт рациональных углов наклона она была фактически непробиваемой.

Масса броневой конструкции «Объекта 279» составляла 32 т, то есть 53% от боевой массы. Бронирование обеспечивало защиту лобовой части танка от 122-мм бронебойного снаряда с начальной скоростью 950 м/с и 90-мм кумулятивного снаряда при курсовых углах обстрела ±45° для корпуса и ±90° для башни на всех дальностях стрельбы. Для того времени эти показатели защищённости были беспрецедентными.

— Чем «Луноход» мог ответить противнику?

— Вооружение этой машины состояло из 130-мм высокобаллистической пушки М-65. Орудие дополнялось механизмом облегчения заряжания на 12 боеприпасов первой очереди. На сравнительных испытаниях объекты «277» и «279» показали уверенную прицельную стрельбу со скорострельностью до 8—9 выстрелов в минуту.

Боекомплект составлял 27 боеприпасов и 1 тыс. патронов к двум пулемётам КПВТ (пулемётам Владимирова. — RT) калибра 14,5 мм.

© «Объект 279»

Комплекс управления огнём включал оптический прицел-дальномер наводчика со стабилизированным полем зрения ТПД-2С и ночной прицел ТПН-1 «Луна».

На танке устанавливался двухплоскостной гидравлический стабилизатор «Гроза» для 130-мм нарезной пушки М-65. Это давало возможность вести точную стрельбу на ходу или после резкой остановки: орудие всегда было направлено на цель.

— Какие новые инженерные решения были воплощены в «Объекте 279»?

— Была испытана гидромеханическая трёхскоростная трансмиссия и новый 16-цилиндровый наддувной дизель 2ДГ8-М мощностью в 1000 л. с. и эжекционной системой охлаждения.

Ходовая часть имела уникальную гидравлическую подвеску, у которой не было аналогов в мире.

— Почему работы по «Объекту 279» были закрыты? Связано ли это с тем, что в России и на Западе в принципе отказались от концепции тяжёлых танков и начали разработку ОБТ?

— В мае 1960 года прошёл заводские испытания первый опытный образец «Объекта 279». Дополнительно было изготовлено ещё два образца, но их не испытывали в связи с решением правительства о прекращении с января 1961-го работ по танку «Объект 279» и дизелю для него.

Во время демонстрации тяжёлой техники на полигоне Капустин Яр 22 июля 1960 года Никита Хрущёв высказался отрицательно о тяжёлых танках и запретил принимать на вооружение гусеничные машины с массой, превышающей 37 т.

Считалось невозможным обеспечить большой отрыв тяжёлых танков от средних по огневой мощи и защищённости в заданных пределах массы, а также бытовало мнение, что боевые машины с ракетным вооружением способны полностью заменить на поле боя пушечные танки.

Как это часто бывает, политическое решение, принятое без учёта всех тенденций и перспектив развития данного вида техники, оказалось ошибочным и, возможно, отбросило развитие танкостроения назад.

Во всяком случае, созданные в период 1960—70-х годов в концепции «основного боевого танка» отечественные машины типа Т-64, Т-72, Т-80 очень быстро снова приблизились к боевой массе более 45 т.

— Какое влияние оказал «279-й» на отечественное танкостроение? Как работы над проектом помогли определить технические решения для будущих серийных танков, включая модернизированные Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90?

— Создание «Объекта 279» внесло значительный вклад в развитие отечественного и мирового танкостроения. Этот смелый эксперимент определил вектор разработки и модернизации многих современных танков.

В частности, при испытаниях «Лунохода» были отработаны решения, связанные с моторно-трансмиссионным отделом, механизмом заряжания и скорострельностью, перекомпоновкой групп боевого отделения.

Выявилась необходимость в применении автоматизированного тормозного устройства для удержания башни танка в движении.

Был сделан вывод, что результаты, полученные при разработке «Объекта 279», могут быть рекомендованы танковым заводам и конструкторским бюро к использованию при создании новых образцов бронетехники.