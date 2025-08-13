Случайно выброшенные миллиарды рублей решили оставить на свалке

Бывший владелец криптовалюты, случайно попавшей на свалку в британском городе Ньюпорт, больше не пытается ее вернуть. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выкинула диск с восемью тысячами биткоинов. Сейчас их стоимость оценивается в 76 миллиардов рублей. Он проследил путь диска до свалки в Ньюпорте, заручился помощью экспертов по восстановлению данных и собирался перебрать тысячи тонн мусора, но столкнулся с запретом. Городские власти не пускают его на свалку и поставили охрану, чтобы он не забрался туда без разрешения.

Хоуэллс предлагал руководству Ньюпорта долю средств, потерянных на свалке, обещал заплатить крупную сумму, даже если ничего не найдет, и даже подумывал о покупке всей свалки целиком. Все было тщетно. Получив очередной отказ, он пытался судиться, но проиграл. Исчерпав все способы добраться до диска, британец решил прекратить поиски и оставить выброшенные миллиарды на свалке.

«Мне отказали в возможности даже начать поиски. Что еще я могу сделать? Что еще мне попробовать по-вашему? Я готов пробовать все, что скажут, но в конечном итоге, если привратники не открывают ворота, пробовать нечего. Я бы с радостью начал копать хоть завтра, но они не собираются менять свое решение», – Джеймс Хоуэллс, человек, потерявший восемь тысяч биткоинов.

Ранее сообщалось, что, по мнению властей Ньюпорта, затраты на поиски жесткого диска составят миллионы фунтов стерлингов, а окружающей среде может быть нанесен существенный ущерб. При этом нет никакой гарантии, что диск с биткоинами будет найден, то есть проект может и не окупиться.