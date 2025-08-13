13 августа: какой праздник отмечают в России и мире

13 августа в мире отмечают Вceмиpный дeнь дoнopcтвa opгaнoв, а в разных странах — национальные и государственные торжества. Например, в Тунисе — День женщин, а в Америке — Дeнь винa «Пpoceккo». Подробнее о памятных датах, приметах и знаменитых именинниках 13 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Вceмиpный дeнь дoнopcтвa opгaнoв

Одну из первых успешных трансплантаций органов — пересадку роговицы — произвел в 1905 году австрийский офтальмолог Эдуард Цирм. По мере развития технологий миллионы тяжело больных людей получили шанс на спасение благодаря донорству. Только в России ежегодно проводят около двух тысяч трансплантаций.

Согласно российскому законодательству, при жизни человек может пожертвовать свой орган только в случае, если по заключению врачебной комиссии его здоровью не будет причинен значительный вред. Изъятие органов и тканей у живого донора проводится по его добровольному согласию.

Международный день левшей

На протяжении многих лет по всему миру США прошла Международная конфедерация левшей, которая выдвинула так называемый «Билль о левшах» с требованием свободы и равноправия для таких людей.

Праздник в честь левшей появился в начале 1990-х по инициативе Клуба левшей Великобритании — это торжество-манифест против дискриминации леворуких людей, которая даже в настоящее время имеет место в ряде компаний.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 августа

Дeнь винa «Пpoceккo» в США;

День женщин в Тунисе;

День независимости в Центральноафриканской Республике;

Дeнь пoддepжки мaлыx пpeдпpиятий в Иране.

Какой церковный праздник 13 августа

День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина

Праведный Евдоким родился в Каппадокии в знатной христианской семье. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу и еще в молодости дал обет безбрачия — святой избегал даже разговоров с женщинами, исключением была только его мать. Видя добродетель Евдокима, император Феофил назначил его правителем Харсианской области.

Своей праведной жизнью Евдоким угодил Богу, и Он призвал его в возрасте 33 лет. Согласно преданию, сразу же после кончины от гроба святого стали совершаться чудеса, в том числе многие больные получили исцеление. Когда на могилу Евдокима пришла его мать, она приказала открыть гроб, и все увидели, что даже через полтора года тело святого осталось нетленным. Женщина захотела увезти мощи сына в Константинополь, однако харсианские жители не дали отнять у них святыню.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 августа

День памяти мученицы Иулитты Кесарийской;

День памяти святителя Германа Осерского;

День памяти преподобномученика Дионисия Ватопедского;

День памяти священномученика Вениамина (Казанского) и с ним преподобномученика Сергия (Шеина), мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова.

Приметы на 13 августа

Свататься в Евдокимов день — к неурядицам в семье.

Оставить на столе грязную посуду — счастье уйдет из дома.

Появился иней — к ранней и морозной зиме.

Гроза в этот день предвещает долгую осень.

Кто родился 13 августа

Владимир Вдовиченков (54 года)

Владимир Вдовиченков — российский актер. Широкому зрителю известен по ролям в фильмах «Бригада», «Бумер», «Левиафан». Среди его известных работ также можно выделить фильмы «Батя», «Параграф 78» и «Онегин».

Альфред Хичкок (1899-1980)

Альфред Хичкок — британский и американский режиссер, продюсер и сценарист. В 1929 году он снял первый в Великобритании звуковой фильм под названием «Шантаж». Кроме того Хичкок стал основоположником жанра триллер в кинематографии, сняв такие фильмы, как «Человек, который слишком много знал», «Ребекка», «Завороженный», «Дурная слава» и «Веревка».

Кто еще родился 13 августа