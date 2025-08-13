История любви олимпийских чемпионов закончилась судом

Пара Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова может быть неизвестна современным любителям фигурного катания. Однако именно они являются одними из тех, кто прославлял танцы на льду на протяжении долгого времени. И, что удивительно, продолжают этот делать до сих пор. Но уже в роли наставников.

К 1972 году Геннадий Карпоносов был многократным призёром чемпионатов СССР и полностью состоявшимся спортсменом. Трижды подряд он в паре с Еленой Жарковой занимал третье место на первенстве страны. Однако в конечном итоге его партнёрша не выдержала давления от неофициального статуса вечно «третьей пары» и решила уйти из спорта.

Тогда тренер Геннадия Елена Чайковская и решила поставить с ним ещё не такую опытную Наталью Линичук. У девушки с детства были проблемы со спиной – сколиоз. Ей даже запрещали физические нагрузки. Однако без льда она попросту не могла представить свою жизнь. Тренировалась в корсете. Упорно занималась изо дня в день. Поэтому и привлекла внимание Чайковской.

И наставница угадала. В 1974 году на первых для пары международных стартах они взяли бронзовые медали – на чемпионате мира в Мюнхене и первенстве Европы в Загребе. Ещё спустя два года на Олимпиаде в Инсбруке стали четвёртыми. Именно тогда танцы на льду впервые были включены в программу соревнований. А первое место заняла советская пара – Людмила Пахомова и Александр Горшков.

В 1978-м Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов наконец сумели стать чемпионами мира в Оттаве. Далее они подтвердили этот статус через год и ещё дважды становились обладателями золотых медалей первенств Европы.

Но настоящий триумф спортсменов случился на зимней Олимпиаде – 1980 в США. На тех играх советские атлеты подверглись сильнейшему давлению со стороны СМИ и общественности. Это было связано со вводом войск СССР в Афганистан. Все понимали, что политика вполне может сыграть ключевую роль, поэтому спортсменов готовили к суровому судейству. В успех пары тогда откровенно не верили даже соотечественники. Что говорить, собственная наставница на первое место не надеялась.

«В судейской бригаде оказалось пять представителей западных государств и четыре арбитра из стран так называемого социалистического лагеря. То есть ни с какого бока советская пара не должна была оказаться первой. Я тогда думала, глядя на эту судейскую бригаду: хоть бы вторыми стать, обыграв Моисееву с Миненковым!» – вспоминала потом Елена Чайковская.

И тем не менее они смогли это сделать. Линичук и Карпоносов добились главной награды своей карьеры – олимпийского золота. И уже спустя год оба объявили о завершении спортивной карьеры.

Тогда же стало известно, что пара состоит в отношениях. И в 1981 году фигуристы поженились. Как позже признавался Геннадий, соглашаться на брак Наталья не спешила. Он делал ей предложение аж три раза. Спустя четыре года у них родилась дочь.

Оба олимпийских чемпиона решили уйти в тренерскую деятельность. Долгое время работали в тандеме, после развала СССР трудились в Америке. Карпоносов в их паре ставил обязательные танцы, а Линичук была ответственна за оригинальный и произвольный. За весь период наставнической карьеры их ученики добились множества наград и самых высоких результатов. Среди спортсменов, которые смогли завоевать медали Олимпийских игр и чемпионатов мира следует отметить: Оксану Грищук и Евгения Платова, Анжелику Крылову и Олега Овсянникова, Ирину Лобачева и Илью Авербуха, Татьяну Навку и Романа Костомарова, Албену Денкову и Максима Ставиского.

Однако даже дуэты, которые существовали с 1972 года, могут прекратить существование. В 2014-м пара приняла решение развестись. Весь процесс развода затянулся аж на три года. Звёздные фигуристы делили 49 миллионов рублей. Наталья считала, что во время ремонта и обустройства их квартиры она вложила намного больше денег и требовала их возместить по итогам суда. Правда, никаких доказательств этого следствие так и не сумело найти, поэтому дело оказалось для олимпийской чемпионки проигрышным. Тогда же, в 2014-м, Карпоносов решил вернуться в Россию из Америки.

«После 32 лет совместной жизни Наташа Линичук сказала, что больше не хочет со мной быть. Для меня это стало ударом, я погрузился в депрессию... А потом понял, что надо перелистывать эту страницу, и вернулся в Москву. Здесь мне поступило предложение стать старшим тренером сборной России, которое я с благодарностью принял», – делился он в интервью «АиФ»

А спустя 9 лет, в 2023 году, в Россию вернулась и Линичук. Однако с Карпоносовым живут они уже порознь.