Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

Парень с окраины французского королевства

До XVIII века главными соперниками в борьбе за власть в Европе были две силы – династии Бурбонов и Габсбургов. За Бурбонами стояла Франция, за Габсбургами – Священная Римская империя. К середине века эти силы пришли к согласию и закрепили достигнутый мир династическим браком. Мария Антуанетта, молодая принцесса из рода Габсбургов, отправилась во Францию, чтобы выйти замуж за будущего французского короля Людовика XVI.

Однако на смену старому конфликту всегда приходит новый. В ходе Французской революции Людовик XVI и Мария Антуанетта были гильотинированы. Революция породила новое противостояние – Англии и Франции, а также ключевую политическую фигуру начала XIX века – Наполеона.

Наполеон Бонапарт был по происхождению глубоким провинциалом, уроженцем города Аяччо на недавно присоединенном к Франции острове Корсика. В консервативную эпоху Людовика XVI его ждала ничем не примечательная судьба. Однако революция вынесла наверх талантливого парня с окраины французского королевства. Его жизнь превратилась в невиданное для тех времен приключение. Он стал генералом в 24 года, через несколько лет – первым консулом (соправителем) Французской республики, а в 1804 году, в возрасте 35 лет, был коронован в качестве французского императора. Бонапарт был провозглашен сначала президентом Итальянской республики, а затем королем Италии; был медиатором Швейцарской конфедерации.

Даже сегодня эта стремительная карьера выглядит поразительно. Но для конца XVIII – начала XIX веков Наполеон стал человеком, сломавшим само представление о границах возможного. Чтобы человек из ниоткуда всего за несколько лет сам стал монархом и тем более императором, смог назначать королей и перекраивать государственные границы – такого никто не мог даже представить. Наполеон же воплотил все это в реальности.

Фигура Наполеона идеально подпала под возникшее тогда в искусстве направление романтизма, в котором главным действующим лицом стал герой – человек, способный своей страстью и действием менять окружающий мир. Наполеон стал образцом для подражания для миллионов людей в Европе и по всему миру.

Война за мировое господство

География конфликтов, в которых участвовала армия наполеоновской Франции, крайне разнообразна: от запада Европейского континента (Испания) до востока (Российская империя). Но его военные кампании против Пруссии, Священной Римской империи, Италии были лишь эпизодами куда более масштабного конфликта против Англии. Париж и Лондон боролись в это время ни больше ни меньше как за мировое господство и втягивали в этот конфликт весь остальной цивилизованный мир.

Ключевым для данного противостояния стал 1805 год. Тогда, с одной стороны, английский флот разбил объединенную франко-испанскую эскадру в Атлантическом океане, под Трафальгаром. С другой – Наполеон на суше под Аустерлицем нанес поражение сухопутным силам собранной Англией антифранцузской коалиции, состоявшей из войск России и Священной Римской империи. Франция стала господствовать на территории континентальной Европы, Англия – в море.

Англия в то время была одной из мировых торговых держав, мастерской для всего мира. Наполеон хотел покорить Англию путем подрыва ее промышленного могущества и разрыва торговых связей. Не в силах после Трафальгара устроить Англии морскую блокаду, Наполеон придумал идею блокады континентальной. Чередой военных кампаний и дипломатических соглашений он склонял одно за другим европейские государства к тому, чтобы они полностью прекратили торговлю с Англией – не поставляли на Британские острова ни еду, ни сырье. Среди этих государств была и Россия.

Невыполнимый Тильзитский мир

В 1807 году между наполеоновской Францией и Российской империей был заключен мир. Императоры Александр Первый и Наполеон Первый встретились на границах империй, в Тильзите (сейчас город Советск Калининградской области). Обстановка встречи, по свидетельству современников, была исключительно дружеской. Казалось, вражда между Францией и Россией на этом окончена. Единственное условие, которое выдвигал для этого Наполеон – присоединение России к континентальной блокаде Англии. И Александр Первый на это согласился.

Но при всем желании императора Александра Россия не могла выполнить подобное обязательство. Император всероссийский являлся, конечно, неограниченным самодержцем, но даже неограниченные монархии ограничиваются, как говорили в то время злые языки, удавкой. Отец Александра – император Павел Первый – был задушен в результате заговора. Одной из причин убийства было то, что Павел Первый в свое время разорвал отношения с Англией, поставив тем самым под угрозу экономические интересы русской аристократии. Англия в то время была крупнейшим торговым партнером Российской империи – и самых богатых представителей русской элиты.

Александр Первый понимал, что полный разрыв русско-английской торговли может и для него окончиться печально. Поэтому Россия, уверяя Наполеона в соблюдении континентальной блокады, в реальности не соблюдала ее.

Карательный поход на Москву

Это и стало причиной того, что Наполеон собрал армию и в июне 1812 года перешел границу России. Наполеон рассчитывал, что сама угроза похода на Москву настолько испугает российскую власть, что, возможно, не придется даже и воевать – Петербург и без того вернется к соблюдению своих обязательств.

Французская угроза действительно была значительной. Grande armée – Великая армия – насчитывала около 600 тыс. человек, собранных со всей Европы. Наполеон был самым выдающимся полководцем своего времени. Противостоять ему в генеральном сражении для любого противника было бы почти самоубийственным. Всего лишь за несколько лет до вторжения в Россию в результате такой же битвы при Аустерлице перестала существовать Священная Римская империя, союзник России. Возможно, Наполеон в России рассчитывал на тот же эффект.

Тем не менее такое сражение русскими было дано, и оно вошло в историю как Бородинская битва. Русская армия проявила удивительный героизм и не была разбита – но на следующее генеральное сражение сил уже не оставалось. Главнокомандующий фельдмаршал Михаил Кутузов принял сложное решение отойти и оставить Москву. Французы заняли древнюю столицу России.

Из Москвы ушла не только русская армия, но и почти все население города. В покинутых районах начались пожары и грабежи. Наполеон поселился в Кремле, стал писать Александру – и ждать от него ответа. Однако Александр больше не вел с французским императором никаких переговоров.

Пребывание в Москве стало для Наполеона, с одной стороны, триумфом, с другой – отчаянием. Да, Наполеон занял Москву, но цель военной кампании не была достигнута: русская армия уцелела, Россия сопротивлялась, ее связи с Англией не были разорваны. А вскоре выяснилось, что и пребывание французской армии в разоренном городе более невозможно. Французы были вынуждены покинуть Москву всего лишь через несколько недель после того, как ее заняли.

Здесь в полной мере проявился военный гений Кутузова. Военными ударами он заставил армию Наполеона возвращаться назад по тому же пути, по которому она и пришла. На пути им встречались лишь разоренные самими же французами города и разозленные жители. Наступившая зима, отсутствие снабжения и припасов, действия партизан и преследование русской армии привели к тому, что всего лишь за несколько месяцев Grande armée была уничтожена почти полностью. В декабре 1812 года Россию покинули ее остатки, всего лишь около 30 тыс. солдат. Еще до того свою армию бросил и сам Наполеон.

В войне Франции с Англией победила Россия

Однако война для России, как и для всей Европы, еще не была закончена. Начался зарубежный поход русской армии. 31 марта 1814 года русские войска вошли в Париж, а вскоре Наполеон был отправлен доживать свои дни на британский остров Святой Елены.

В битве за мировое господство с Францией победила Англия. Но победила и Россия – страна, которая еще в XVIII веке считалась не более чем региональной державой, по итогам наполеоновских войн выросла до нового статуса. Россия, Австрия и Пруссия заключили Священный союз – политическую коалицию консервативной направленности, влиявшую на судьбы всей Европы. Так Россия по-настоящему вышла на мировую арену как одна из великих держав.

Знакомство России с самой собой

Но не только мир узнал о России – Россия узнала себя сама. Возможно, даже более важным последствием Отечественной войны 1812 года стали произошедшие в России внутренние изменения.

Во время войны поэт, гусар и партизан Денис Давыдов сталкивался с тем, что его самого и его отряд русские крестьяне принимали не за своих, а за французов. Русская аристократия того времени зачастую владела французским языком лучше, чем русским – и в целом была чужда своему собственному народу, жила другими ценностями и интересами.

Война обнажила это противоречие и заставила русскую элиту задуматься о своем месте в родном Отечестве. Тесное общение простых солдат и знатных офицеров в боевых условиях, взаимодействие с крестьянскими партизанскими отрядами – все это дало возможность сблизить разные слои русского общества, найти общий язык тем, кто до того никак не пересекался.

Влиятельная аристократия встретилась в полевых условиях с не имевшими политического представительства простыми людьми – теми, кто являлся основой самого их существования. Так Россия фактически познакомилась сама с собой и вступила сама с собой в диалог.

Отдаленные последствия этого диалога мы видим весь XIX век – и в золотом веке русской литературы, и в восстании декабристов, и в движении народников. И наконец, в том чувстве вины, которое дворянство будет испытывать по отношению к крестьянскому сословию. Так Отечественная война 1812 года стала важнейшей вехой не только в становлении России на мировой арене, но и в формировании русского национального самосознания.