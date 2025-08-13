Почему Александра Македонского называли Искандером Двурогим

Каждый, кто интересовался личностью Александра Македонского, сталкивался с его необычным прозвищем. Некоторые восточные источники называют царя Искандер Двурогий или Искандер Зу-ль-Карнайн. Хорошо известно, что в древности часто снабжали рогами самых разных личностей, в том числе вполне положительных. С рогами изображали даже пророка Моисея. Но если с предводителем древних иудеев все более или менее ясно, то как заслужил такое прозвище Александр Великий?

Можно подумать, что к Александру, завоевавшему половину Древнего мира, отношение у порабощенных народов было не самым лучшим. Может, поэтому его и наделили рогами? Но на самом деле на Востоке к Македонскому относятся хорошо почти все, кроме зороастрийцев. Те ассоциируют его со злым демоном Ариманом.

Версии, правдоподобные и не очень

В исламе к «Двурогому» отношение более чем положительное. В священной книге мусульман Коране несколько раз упоминается царь с таким прозвищем, праведный и могущественный. Он построил стену, защищающий исламский мир от диких народов Яджудж и Маджудж, упомянутых в Библии как Гога и Магога. Эти воинственные люди жили далеко на востоке, вели разнузданный образ жизни и оскверняли все, к чему прикасались. Многие считают, что «двурогий царь» — это и есть Александр Великий.

Но все же, почему двурогий и с каких это пор такое прозвище стало положительным? По этому поводу есть несколько гипотез. Самая забавная из них гласит, что у царя на самом деле были на голове два небольших рога. Александр тщательно скрывал их и знал его тайну только личный парикмахер. Но однажды мастер причесок напился и проболтался. Причем рассказал он царский секрет не людям, а… тростнику. Но из тростника сделали свирель и когда начали играть на ней, она пропела тайну Македонского всему миру.

Вторая версия более реалистичная. Она говорит о том, что шлем Александра Великого был увенчан двумя золотыми рогами. Они не только украшали царские доспехи, но и успешно использовались в бою. Третья гипотеза гласит, что Двурогим прозвали Александра из-за его завоеваний. Захваченные царем земли простирались как на Восток, так и на Запад. Македонский владел этими двумя «рогами», то есть сторонами света.

Сын рогатого бога

Но самое объяснение связано с религией. Хорошо известно, что Александр Великий ассоциировал себя с Зевсом, которого на Ближнем Востоке и в Северной Африке называли Амоном. Если в Европе Зевса изображали в виде быка, то народы пустыни Зевса-Амона отождествляли с бараном. Оба животных, кстати, рогатые.

© Амон Ливийский

Амона Александр особо полюбил после того, как весной 331 года до нашей эры посетил оракула Амона. Святилище божества находилось в оазисе Сива в Ливийской пустыне. Говорят, что оракул обращался к царю как к сыну бога. После этого Македонский начал развивать особый культ Амона Ливийского — бога с рогами барана.