Убойная «перечница»: чем в XIX веке защищались помещики и золотоискатели

Оружие, способное обеспечить надёжную оборону и защиту, во все времена вызывало у людей живейший интерес. Тем более это было справедливо, если речь шла о самообороне. Не стала тут исключением и Викторианская эпоха, в годы которой человек, отправившийся в дорогу или решивший прогуляться по питейным/игорным заведениям, имел немалые шансы нарваться на разного рода неприятности, а посему прихватывал с собой из дома на всякий случай трость с залитым свинцом набалдашником или спрятанным клинком, дубинку, кистень, кастет, нож или охотничий хлыст.

Впрочем, лучшим «доводом» во время потенциальной драки по понятным причинам являлось компактное огнестрельное оружие. Проще говоря - пистолет. И всё бы ничего, но стандартный пистолет начала XIX века имел существенную проблему - он был однозарядным. Попытки оружейников избавить ручной короткоствол от данного недостатка привели к появлению на свет множества конструкций, некоторые из которых на взгляд среднестатистического человека XXI века выглядят парадоксально, а то и нелепо. Взять, к примеру, хотя бы периодически мелькавшую в английских и ирландских пабах, германских кнайпе, американских салунах и золотых приисках, а также русских трактирах, «перечницу»…

«Разбойники! грабители! На месте уложу!..»

«Перечница». Вам это грозное название ничего не говорит? Странно. Человек, закончивший российскую школу, должен помнить написанную в 1863-1877 годах Николаем Некрасовым поэму «Кому на Руси жить хорошо». В этом произведении, между прочим, есть такие строки:

Он пистолетик выхватил, Как сам, такой же толстенький, И дуло шестиствольное На странников навёл: «Ни с места! Если тронетесь, Разбойники! грабители! На месте уложу!..»

Вот этот самый «пистолетик толстенький» с «дулом шестиствольным», которым в поэме вооружён помещик Гаврила Афанасьевич Оболт-Оболдуев, и есть та самая «перечница». Или, как этот пистолет называли по-английски, pepperbox. Впрочем, давайте обо всём по порядку.

С самого момента появления ручного огнестрельного оружия конструкторы стремились повысить его надёжность и скорострельность. Немалую роль в достижении первой цели играло совершенствование механизма воспламенения порохового заряда. Например, если кремнёвый замок давал до 30% осечек, то изобретённый во втором десятилетии XIX века капсюльный замок гарантировал почти 100%-ную безотказность воспламенения. Вторую же актуальную задачу - достижение высокой скорострельности - долгое время пытались решить посредством увеличения количества стволов. В совокупности обе упомянутые тенденции в развитии ручного короткоствольного огнестрела сгенерировали пистолеты, имевшие вращавшийся барабан с каморами, то есть револьверы (от латинского revolvo - «вращать», «катить в обратном направлении»).

© Шестизарядный револьвер Pepperbox от Allen & Thurber (Вустер)

Однако высокая стоимость первых револьверов, а также действующий с 1836 года патент Сэмюэла Кольта на оружие с вращавшейся казённой частью заставили многих производителей и пользователей пистолетов обратить внимание на сконструированные ещё в XVIII веке бундельревольверы. Это были пистолеты, в которых повышение скорострельности достигалось применением вращающейся связки (нем. bündel) стволов. За внешнее сходство с ручной мельницей для помола перца, бундельревольверы получили прозвище «перечниц». Совершенно неожиданно для многих, в XIX веке бундельревольверы буквально пережили второе рождение.

Оружие для самообороны накоротке

Изначально стволы «перечниц» после каждого выстрела приходилось проворачивать вручную. Сами понимаете, это было крайне неудобно. Ситуация изменилась после создания в 1837 году американским предпринимателем Этаном Алленом (с ним Сэмюэл Кольт даже как-то судился), работавшим вместе со своим зятем/инвестором/партнёром Чарльзом Тёрбером, а также бельгийским оружейником Жилем Мариеттом, бундельревольверов, в которых появился механизм с храповиком. Теперь, при нажатии на спусковой крючок, очередной заряженный ствол «перечницы» сам занимал нужное положение для стрельбы.

© Стальная гравюра Сэмюэла Кольта с револьвером Colt 1851 Navy.

И Аллен-Тёрбер, и Мариетт в своих «перечницах» заменили кремнёвый замок капсюльным и применили ударно-спусковой механизм двойного действия. При этом в бундельревольвере Мариетта, в отличие от бундельревольвера Аллена-Тёрбера, стволы были выполнены не единым неразъёмным блоком, а отделяемыми от казённой части. Первые бундельревольверы бельгийца имели калибр 12 мм, но позже, в целях облегчения конструкции и уменьшения её размеров, Мариетт «съехал» на 9,6 мм. Аллен-Тёрбер прошли похожий путь: «поигравшись» с 12 мм, американский дуэт в итоге остановился на калибре в 8 мм, как более оптимальном. Аллен и Тёрбер конструировали четырёх-, пяти- и шестиствольные «перечницы», а вот творческая мысль Мариетта пошла куда дальше.

На случай, если стрелок выпустит пули из всех стволов своего бундельревольвера, но схватку с противником после этого всё же придётся продолжать, бельгийский оружейник оснащал некоторые варианты своей «перечницы» клинком кинжала, прикреплённым к центральной оси блока стволов. Пистолеты Мариетта часто комплектовались специальными оружейными ящиками, в которых, помимо «перечницы», хранились пулелейка, набор капсюлей, пороховница, запасные брандтрубки и предметы для обслуживания оружия. Но и это ещё не всё.

© Бундельревольвер Мариетта.

«Мариетту с одновременным уменьшением калибра оружия удалось увеличить количество стволов с 6 до 12 и даже до 24. Подобное многоствольное скорострельное оружие, хотя и крайне неудобное по своим массогабаритным характеристикам для личного оружия самообороны, всё-таки нашло определённый спрос и пользовалось в своё время в Европе достаточно большой популярностью у некоторых категорий населения», - отметил в своей работе «Отечественные револьверы и пистолеты» Сергей Монетчиков, в прошлом - главный хранитель Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Действительно, «перечницы» систем Мариетта и Аллена-Тёрбера приобрели изрядную популярность, на несколько десятков лет став излюбленным оружием для самообороны накоротке. Причём не только у европейских горожан и путешественников, а также некоторых русских помещиков, но и у тех, кто осваивал в Северной Америке Фронтир, у американских золотоискателей, торговцев и спекулянтов. Компактные модели «перечниц» успешно дожили в США до Гражданской войны, в ходе которой они использовались некоторыми военнослужащими Севера и Юга как «оружие последнего шанса».

Благодаря самовзводу, стрелок мог открывать огонь сразу

Чем объяснялась высокая популярность этих пистолетов?

Во-первых, «перечница» стоила меньше, чем тот же первый револьвер Кольта - Colt Paterson. Многостволку системы Аллена-Тёрбера или Мариетта американец в 40-е годы XIX века мог купить за 9-15 долларов, в то время как за «Патерсон» покупатель должен был выложить порядка 35 долларов.

Во-вторых, «перечница» оказалась надёжнее и безопаснее «Патерсона», а равно и последовавших за ним Colt Walker, Colt Dragoon. В ней не надо было следить за соосностью камор барабана и ствола, плюс отсутствовала вероятность прорыва пороховых газов между барабаном и стволом. Самой большой опасностью при стрельбе из многозарядного оружия в то время являлось случайное воспламенение пороха во всех каморах. Если такое происходило с обычным револьвером, то у оружия отрывало переднюю часть рамки вместе со стволом. Очень часто - вместе с пальцами незадачливого стрелка. Если же непреднамеренный залп из всех стволов давала «перечница», то стрелок отделывался лишь испугом.

© Револьвер Colt Walker.

В-третьих, относительно небольшие длина и масса компактных моделей «перечниц» позволяли носить бундельревольверы в саквояже, кармане, за поясом, а то и в дамском ридикюле. Отсутствие выступавших частей давало возможность быстро выхватить «перечницу» без риска ею за что-то зацепиться. Благодаря самовзводу, стрелок мог открывать огонь сразу после того, как он «обнажал» ствол.

В-четвёртых, множество глядевших на противника стволов «перечницы» оказывали на того куда более «угнетающее действие», чем единственный ствол обычного пистолета или револьвера. Бац - и перед носом оппонента внезапно появлялось нечто напоминающее мини-вариант пушки Гатлинга. Только представьте, какой это должно было производить психологический эффект!..

Ну и, наконец, возможность за считанные секунды, двигая лишь указательным пальцем руки, выпустить множество пуль, являлась по меркам второй четверти XIX века просто феноменальной.

Самый модный короткоствол

Разумеется, у «перечниц» имелись и свои минусы, закономерно являвшиеся продолжением плюсов конструкции. Из скорострельной, но имевшей, как правило, короткие и лишённые нарезов стволы «перечницы», выпускавшей сферические свинцовые пули, стрелок мог уверенно поражать цель типа «стоящий неподвижно в полный рост человек» на дальности не более 10 шагов. Это делало бессмысленным установку на бундельревольвере каких-либо прицельных приспособлений. Процедура перезарядки оружия была долгой. Например, в случае с шестиствольной «перечницей» она даже у опытного стрелка занимала более трёх минут.

Несмотря на всё это, вплоть до последней четверти XIX века, пока бундельревольверы не оказались вытеснены заметно подешевевшими и прибавившими в надёжности револьверами, «перечницы» являлись едва ли не самым модным и продаваемым короткостволом в Европе и восточной части Соединённых Штатов. Дольше всего бундельревольверы Аллена-Тёрбера и Мариетта оставались востребованными, вероятно, на территории Османской империи - состоявшие на государственной службе подданные турецкого султана даже в начале XX века были не прочь обзавестись пусть и устаревшими, но зато наводившими страх одним своим многоствольным внешним видом, «перечницами».

Кстати, бундельревольверы Аллена-Тёрбера и Мариетта выпускали не только в Бельгии и США. Законно, не очень законно, а то и прямо в нарушение действующего законодательства, их активно копировали в других странах. Не удержались от соблазна попробовать воспроизвести иностранную диковину и отечественные мастера - в запасниках Тульского государственного музея оружия хранится пара десятков «перечниц» системы Мариетта русского производства.