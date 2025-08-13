Как отмечают Медовый Спас

14 августа православные христиане отметят праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня, или Медовый Спас. В чем смысл этого события, что символизирует этот день и как провести его с пользой – MIR24.TV спросил у священника Андрея Болдырева.

Что это за праздник и в чем его смысл?

Андрей Болдырев Священник «Праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня, известный в народе как Медовый Спас, отмечается 1 августа (14 августа по новому стилю) и восходит к византийской традиции. В Константинополе в этот день выносили частицу Животворящего Креста Господня из императорской сокровищницы, крестным ходом обходили город и приносили в храмы, чтобы освятить их и оградить жителей от болезней и бедствий. Смысл праздника – напоминание о силе Креста Христова, через который совершилось наше спасение. Крест – это не только орудие страданий, но и знамя победы над смертью, и его изнесение призывает христиан к покаянию, духовному обновлению и укреплению в вере».

Есть и особое историческое предание, связывающее установление праздника с чудесной помощью Креста в двух военных походах – византийского императора Мануила против сарацин и князя Андрея Боголюбского против волжских болгар. Оба правителя в один и тот же день – 1 августа – вышли на брань, неся впереди войск Крест Господень и икону Пресвятой Богородицы. Победа была одержана, а в обоих войсках явилось чудо – лучи света, исходившие от святынь и осенявшие воинов. В благодарность Христу и Богородице был установлен этот праздник с выносом Креста для поклонения, освящения воды и молитвы о защите.

Как отметить этот праздник христианам?

В храме в этот день совершается торжественное богослужение с выносом Креста на середину храма для поклонения. Верующие стараются исповедоваться и причаститься, чтобы начать наступающий пост в чистоте сердца.

«По древнему обычаю, в память о крестных ходах и освящении мест, совершается освящение воды и домов. Полезно в этот день прочитать Евангелие о Кресте и последовать примеру древних христиан – молиться о защите от зла, прося у Господа духовной силы и терпения», — говорит священник.

Почему этот праздник называют Медовым Спасом?

Народное название Медовый Спас связано с тем, что к этому времени обычно созревает мед нового сбора. В старину 1 августа пчеловоды приносили в храм соты и мед для освящения, принося тем самым Богу первые плоды нового урожая. Освященный мед делили с близкими и раздавали нуждающимся. Такое соединение церковной традиции с сельским укладом помогало людям помнить, что все дары природы – от Бога, и благодарить Его за них.

Почему начинается пост, как его нужно провести?

С этого дня начинается Успенский пост – двухнедельный период духовной подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Пост установлен в подражание апостолам и древним христианам, которые с особым благоговением встречали память Богородицы.