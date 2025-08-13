Находка на пляже переписала историю эволюции китов

На побережье штата Виктория палеонтологи обнаружили окаменелость раннего кита Janjucetus dullardi. Он жил около 26 миллионов лет назад и сочетал черты активного морского хищника с эволюционной линией, которая привела к появлению крупнейших животных планеты — современных усатых китов. Результаты опубликованы в Zoological Journal of the Linnean Society.

Найденный череп с зубами и ушными костями показывает, что Janjucetus был небольшим (чуть более двух метров длиной), но приспособленным к охоте: у него были крупные глаза, ориентированные вперед, короткая морда и острые, как бритва, зубы. Такой набор признаков указывает на то, что он активно преследовал добычу и полагался на зрение.

По словам ученых из Научно-исследовательского института музеев Виктории, находка дает редкий взгляд на самые ранние этапы эволюции усатых китов. Современные представители этой группы питаются с помощью фильтрации воды через специальные пластины (усы), но их далекие предки, как Janjucetus, были зубастыми охотниками.

Окаменелость была найдена в июне 2019 года местным жителем Россом Дуллардом на побережье популярного серф-района Ян-Джук. Осознав научную ценность находки, он передал ее в Музеи Виктории. В знак признательности ученые назвали вид в его честь.

«Такого рода публичное открытие и его передача в музей жизненно важны, — отметил д-р Эрих Фицджеральд, старший куратор палеонтологии позвоночных и автор работы. — Вклад Дулларда открыл целую главу эволюции китов, которую мы никогда не видели раньше».

Особая ценность этой окаменелости — в исключительной сохранности. Это первый образец подобного рода, где вместе сохранились зубы и внутренние структуры уха. Последние позволяют реконструировать слух и ориентацию животного в воде. МикроКТ-сканирование выявило тонкие детали ушных костей, включая улитку — часть внутреннего уха, отвечающую за восприятие звука.

Ведущий автор исследования, аспирант Руайрид Дункан из Университета Монаша, описывает находку так:

«По сути, это маленький кит с большими глазами и ртом, полным острых, нарезанных зубов. Представьте акулоподобную версию усатого кита — маленькую и обманчиво милую, но определенно не безвредную».

Janjucetus dullardi принадлежал к небольшой и недолговечной ветви китов, существовавшей лишь в эпоху олигоцена (около 30–23 млн лет назад). Известно всего три вида этой группы, два из которых также найдены в Виктории.

Формация Ян-Джук, где был найден череп, датируется периодом глобального потепления и повышения уровня моря. Сейчас этот регион считается одним из важнейших мировых центров изучения ранней эволюции китов.

Фицджеральд подчеркивает, что понимание адаптаций древних китов к теплым океанам помогает прогнозировать, как современные морские животные будут реагировать на изменения климата:

«Этот регион когда-то был колыбелью для некоторых из самых необычных китов в истории, и мы только начинаем раскрывать их истории».

По словам Линли Кроссвелл, генерального директора музеев Виктории, подобные открытия демонстрируют силу музейных коллекций в изучении истории жизни на Земле: