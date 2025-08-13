Первый русский покоритель Антарктиды: за что его посадил ОГПУ

Антарктиду, самый южный материк, открыли русские путешественники Фадей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. Они в период с 1819 по 1821 годы во время плавания на шлюпах «Мирный» и «Восток» нанесли на карту линию берега и описали множество островов. А вот высадился первым на континент норвежец Карстен Эгеберг Борхгревин в 1895 году. Если же говорить про наших соотечественников, то раньше всех «прогулялся» по антарктическим землям потомок каторжан и уроженец острова Сахалин Дмитрий Семёнович Гирёв.

© РИА Новости

Карьерный взлёт

Будущий первопроходец появился на свет 1 июня 1889 года в тюрьме на Александровском посту острова Сахалин. Его отцом был каторжанин Матвей Космачёв, столяр из Саратова, а мать – каторжанка Евдокия Гирёва. В метрическую книгу малыша записали незаконнорожденным, так как каторжане в то время не могли венчаться. Кроме того, ребёнку присвоили фамилию и отчество родительницы.

В возрасте восьми лет Дмитрий остался без матери – женщина умерла от болезни лёгких. После этого печального события мальчик вместе с отцом переехал в Николаевск-на-Амуре, где получил образование в церковно-приходском училище. Дмитрий работал на электростанции и увлекался разведением ездовых собак. Уже к 20 годам юноша считался одним из опытнейших каюров района.

А спустя год Гирёв познакомился с англичанином Сесилом Мирзом, который закупал собак для экспедиции к южному полюсу Земли. Британец обратил внимание на способности молодого человека, его любовь к труду и пригласил отправиться в путешествие. Так Гирёв стал самым юным членом экспедиции.

Путешествие и наказание

К сожалению, информации о нахождении Дмитрия Семёновича в Антарктиде сохранилось мало. Известно, что он с экспедицией Роберта Скотта дошёл вплоть до 84° южной широты, где вынужден был повернуть обратно из-за открывшейся снежной слепоты.

Скотт так и не вернулся на базу, после чего Гирёв весной 1912 года отправился на его поиски. Спустя несколько месяцев тела полярников всё же были найдены в заметённой палатке. Скотт дошёл до полюса, но его примерно на месяц опередили норвежцы. Нашему соотечественнику «по пути» удалось покорить вулкан Эребус, высшую точку континента, а в 1913 году на корабле он отплыл в Новую Зеландию.

После возвращения в СССР Гирёвым заинтересовалось ОГПУ. Поводом для этого стали пенсия, назначенная ему англичанами, и медаль. Два года, проведённые в тюрьме Владивостока, сделали своё дело. Гирёв, выйдя на свободу, так и не смог вернуться к нормальной жизни. Вскоре он умер в нескольких километрах от дома – не выдержало сердце.

Впрочем, ничего удивительного. Сам каюр неоднократно признавался, что холодная Антарктида – это «цветочки» по сравнению с застенками ОГПУ.