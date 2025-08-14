Буддийский амулет спас юношу от пули

19-летний Паньяавит Джиттатамсеттиан чудом остался жив после перестрелки на пляже Таиланде. Об этом сообщает The Pattaya News.

© Lenta.ru

Инцидент произошел ранним утром в среду 13 августа в Паттайе. Группа молодых людей на мотоциклах открыла огонь по компании сверстников. Одна из пуль пробила футболку Джиттатамсеттиана, но попала в амулет. Именно благодаря ему юноша избежал неминуемой смерти от выстрела. Полиция обнаружила на месте две гильзы и одну пулю.

«Я выжил только благодаря буддийскому амулету, который потерял, когда убегал от стрелявших», — заявил Джиттатамсеттиан.

Конфликт, как выяснилось, начался два месяца назад из-за соперничества за девушку. В ночь нападения Паньяавит отдыхал на пляже с матерью и друзьями, выложив геолокацию в соцсетях.

Полиция идентифицировала нападавших по записям с камер наблюдения и объявила их в розыск. Полковник Анек Сатонгъю призвал свидетелей помочь в расследовании. Подозреваемые скрылись на мотоциклах в сторону пляжной дороги Джомтьен.

Ранее в Таиланде двое коллег заявили, что спаслись после удара молнии благодаря священным амулетам. Это произошло после того, как врачи, осмотрев их, не нашли у них заметных повреждений электричеством.