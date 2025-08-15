Китай не дал Японии открыть второй фронт против Советского Союза

В сентябре КНР празднует 80-летие победы над японскими милитаристами. На торжества приглашен Президент России Владимир Путин, главы других государств. О том, какой ценой досталась Китаю победа, рассказывает бывший посол РФ в КНР, а сегодня зампред Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Денисов.

© Российская Газета

Андрей Иванович, День Победы у нас стали широко отмечать с 1965 года, когда 9 мая было объявлено праздником. Хотя и после этого парады на Красной площади проводились только раз в 10 лет. С 1995 года они стали ежегодными, и лишь с 2008 года - с участием военной техники. А как День Победы празднуют в Китае?

- Война с Японией для китайского народа - так же, как и для народа Кореи, причем и КНДР, и Южной Кореи, - это как для нас Великая Отечественная. Раньше в Китае даже было распространено выражение "война сопротивления Японии за спасение родины", сейчас чаще называют антифашистской или антимилитаристской войной, но суть остается прежней.

Конечно, о победе вспоминали. Но такого праздника - Дня Победы - долгое время не было. Вскоре после капитуляции Японии в Китае началась гражданская война, которая в 1949 году завершилась победой Компартии во главе с Мао Цзэдуном. В начале года руководство КПК перебазировалось в Пекин, и 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. Остатки войск Гоминьдана и его политическое руководство откатились на Тайвань, где их наследники находятся до сих пор.

В те далекие годы были предложения провести десантную операцию, освободить Тайвань, но руководство молодой Республики решило отложить это на будущее. Потому что воевали много лет, главной задачей теперь ставилось восстановить страну. Но лозунг "Мы непременно освободим Тайвань" остается актуальным по сей день.

10 лет назад, к 70-й годовщине капитуляции Японии, в Китае постановили: 3 сентября отмечать День Победы. Был проведен грандиозный военный парад с приглашением иностранных участников, в том числе и нашего парадного расчета. Во главе войсковых колонн проехали большие армейские грузовики, в кузовах которых сидели старые солдаты, люди преклонного возраста. Среди них были ветераны и Красной армии, и войск гоминьдановского Китая. На этот символический жест тогда обратили внимание все присутствующие.

Как вы прогнозируете: в этом году торжества будут еще масштабнее?

- Думаю, не меньше. У нас юбилейные даты считаются через пять лет, а в Китае это те, которые кратны десяти - 60, 70, 80 лет. Шесть лет назад, в 2019 году, было 70-летие КНР, тоже был грандиозный праздник. Сейчас подошел 80-летний срок победы в японской войне. Конечно, надо ждать больших торжеств. Китай умеет это делать.

Считается, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия напала на Польшу. В СССР фашисты вторглись 22 июня 1941 года. А когда эта война началась для Китая?

- Вопрос о ее начале многократно обсуждался историками и в Европе, и в Азии. Да, принято считать, что роковая дата - 1 сентября 1939 года. В КНР всегда напоминали, что все началось гораздо раньше, причем на территории Китая: 7 июля 1937 года японцы спровоцировали инцидент со стрельбой на месте расположения китайских войск под Пекином.

Китайские танкисты, начало 1940-х.

Но есть еще одна дата - 18 сентября 1931 года. Тогда японские войска фактически взяли под свой контроль три провинции Северо-Восточного Китая, которые мы называем Маньчжурией. И создали там марионеточное китайское монархическое государство, восстановив Цинскую династию, прекратившую свое правление в 1911 году, когда в Китае произошла Синьхайская революция. Один из наследников этой династии по имени Пу И Айсинь Гиоро, или просто Пу И, был объявлен императором. Для Японии это было вожделенное "жизненное пространство", ей Северо-Восточный Китай был нужен как промышленная и сельскохозяйственная база. Потому некоторые китайские историки допускают, что точка отсчета, может быть, даже не 7 июля 1937 года, а 18 сентября 1931 года.

Так или иначе, но первые залпы Второй мировой войны прозвучали именно на Востоке. Во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая нынешнего года, в котором в качестве главного гостя участвовал Председатель КНР Си Цзиньпин, в выступлениях и нашего Президента, и других гостей отмечалось, что двумя главными театрами военных действий Второй мировой войны стали Западный - Европейский - и Восточный - Азиатско-Тихоокеанский. Для нас главным был Европейский. Хотя и на Восточном театре военных действий наше участие помогло завершить в августе 1945 года разгром милитаристской Японии.

В японской армии, вторгшейся в Китай, было 12 дивизий, насчитывавших до 300 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, имелось еще 150 тысяч маньчжурских и монгольских солдат, служивших под началом японских офицеров. Но позже японцы увеличили численность своих войск - к 1941 году в агрессии были задействованы уже две трети сухопутных войск страны. А какие силы в Китае им противостояли?

- Основной силой был Гоминьдан, руководство которым фактически узурпировал Чан Кайши. Он в 1927 году совершил контрреволюционный переворот, порвал с руководством Компартии, с которой до того, согласно заветам Сунь Ятсена, состоял в Едином фронте. Партия Гоминьдан была государствообразующей силой, и ее армия, насчитывавшая к концу войны свыше четырех миллионов человек, противостояла японским агрессорам.

Были и силы Компартии, примерно 300 тысяч человек. КПК к тому времени, будучи вытесненной в отдаленные Северо-Западные районы страны, создала там революционную базу, в рамках которой формировались и вооруженные силы. В декабре 1937 года, спустя 10 лет после разрыва, единство Гоминьдана и Компартии Китая было восстановлено для борьбы с общим врагом. Военные формирования КПК были преобразованы в 8-ю полевую армию, а позднее и в новую 4-ю армию, которые влились в состав Объединенных вооруженных сил.

Солдаты гоминьдановской армии

Но вся эта армада, особенно поначалу, существенно уступала противнику по технической оснащенности, выучке, моральному состоянию, потому неудивительно, что японцы ее основательно теснили. Вместе с тем первые военные успехи Японии не заставили Китай капитулировать перед сильным противником. Характерной особенностью китайской обороны была ее исключительная стойкость и способность длительно сопротивляться превосходящим ее во много раз в технике японским войскам.

Военно-политическое руководство Японии нелегко принимало решение о направлениях дальнейшей экспансии. Были разные точки зрения: на Север или на Юг. На Север - в направлении нашей страны. На Юг - в Юго-Восточную Азию. Вынашивались планы открытия военных действий против США. Они были реализованы в декабре 1941 года при нападении на Перл-Харбор.

Но главным направлением стало южное. И существенная часть японских сухопутных войск завязла в Китае. На других направлениях их действия были более успешными. Ни одна из колоний западных стран в Юго-Восточной Азии не смогла продержаться дольше, чем Шанхай, Ухань, Чанша и некоторые другие китайские города. Японцы достаточно быстро в конце 1941 - начале 1942 года захватили Малайзию, Сингапур. Англичане сдались фактически без боя. Ушли с Филиппин и американцы. И тот самый генерал Макартур, который изображается как главный победитель Японии на Тихоокеанском театре военных действий, уходя в мае 1942 года с Филиппин, произнес слова "I`ll be back". Те самые, которые всем известны по фильму "Терминатор" с Арнольдом Шварценеггером. Эта фраза, оказывается, значительно раньше была произнесена генералом Макартуром.

Какие самые яркие битвы китайской Красной армии в тот период вы бы отметили?

- Самая известная, вошедшая в историю, - "Битва ста полков". Это был 1940 год, с августа по декабрь. В ней со стороны коммунистических вооруженных сил принимали участие сто с небольшим полковых формирований под руководством будущего маршала Чжу Дэ. Японцам было нанесено серьезное поражение, их потери превысили 20 тысяч человек. Была отвоевана огромная территория - 1000 кв. км с населением 5 млн человек. В отместку оккупанты избрали изуверскую тактику, которая называлась "Три все" - всех убивать, все сжигать, все грабить. И китайский народ этого, конечно, никогда не забудет.

Определенные успехи имелись и у гоминьдановской армии, которая была основной с точки зрения численности и протяженности фронта силой, противостоящей японцам. Но так сложилась история Китая. Можно провести параллель с нашей историей, историей Первой мировой войны, которая у нас в прежние времена назвалась империалистической. Долгое время мы особо не вспоминали о ней как о славной странице нашей истории. Хотя наши военные - солдаты, офицеры Русской армии - все-таки воевали за свою страну. Сегодня мы отдаем дань памяти, уважения их подвигам, вспоминаем и Брусиловский прорыв, и другие военные эпизоды того времени. Примерно так и в Китае.

Армия Китая, 1940 г.

Сейчас отношение к собственной военной истории в Китае стало несколько более сбалансированным. Вспоминают многие события уже не столь идеологизированно. Это имеет свои исторические причины, и они вполне понятны. В любом случае, это дело наших китайских соседей трактовать свою собственную историю.

Известно о той большой военно-технической и экономической помощи, которую СССР оказал Китаю на протяжении всех лет его борьбы против японцев. По официальным данным, Москва поставила своему союзнику 1300 самолетов, 1600 артиллерийских орудий, 82 танка, 14 000 пулеметов, 110 000 винтовок, боеприпасы. Поставки шли через советскую Среднюю Азию в Синьцзян, а оттуда вглубь страны. Для этого СССР отремонтировал старые, а также построил новые дороги и аэродромы в китайских приграничных регионах. В 1939 году около города Урумчи заработал советский авиазавод, который за несколько лет произвел свыше 100 истребителей И-16. В общем, помогали очень много. И в КНР это оценили. В 1946 году жители Харбина написали Сталину благодарственное письмо с десятками тысяч подписей. Это письмо, написанное на красном шелковом свитке длиной 717 метров и шириной 35 см, находится в Центральном музее Вооруженных Сил РФ.

А какую помощь Советскому Союзу, противостоявшему Германии, оказывал Китай?

- Нашу помощь Китаю оценить проще, потому что она укладывается в цифры и документы. В частности, был подписан Договор о ненападении, у которого были и закрытые части. Выделялись довольно значительные суммы, порядка 250 млн долларов. Сегодня их, наверное, нужно увеличить в несколько раз, потому что доллар стал другой.

Но вы правы, главная наша помощь с 1937 по 1941 год - материальная. Это поставки самолетов, артиллерийских орудий, стрелкового оружия, боеприпасов. Героическую страницу в истории того периода войны вписали наши летчики. Всего в Китай было направлено 3 600 советских специалистов, в том числе 2 000 летчиков и авиатехников. Более 200 из них погибли в боях, 14 - получили высокое звание Героя Советского Союза.

Мао Аньин - сын Мао Цзэдуна, лейтенант Советской армии

Напомню о своеобразной перекличке с сегодняшним днем. В документах Генштаба РККА операция военной помощи Китаю 1937-1941 годов называлась "Операция Z". Та самая буква Z, которая нам известна по сегодняшним дням. Война в Испании в те же годы, кстати, была "Операцией Х". Главное - мы были единственными, кто помогал Китаю на том этапе войны.

Что касается помощи Китая нам. Здесь какие-то цифры довольно трудно выделить, хотя известно, что в качестве погашения долгов в СССР из Китая поступало стратегическое сырье, продукты, традиционные народные лекарства. А еще каучук, руды и концентраты вольфрама, олова, кобальта, хрома, цинка, марганца, хлопок, ткань, кожевенное и лекарственное сырье, чай, растительное масло, рис. В 1943 году с согласия тогдашнего китайского руководства три партии электроэнергетического оборудования из США, предназначенного Китаю по ленд-лизу, были перенаправлены американцами в СССР и использованы на советских военных заводах в Зауралье.

Победителями во Второй мировой войне традиционно считаются СССР, США, Британия и Франция. Хотя, по рассказам, когда представитель Франции появился среди союзников на подписании акта капитуляции Германии, немецкий фельдмаршал Кейтель спросил: "А что, французы нас тоже победили?" Действительно, Китай среди четверки победителей выглядел бы логичнее.

- Да, вооруженные силы Китая - и гоминьдановские, и коммунистические - сыграли важнейшую роль в том, что японский агрессор увяз в войне и так и не отважился напасть на СССР. Даже в самые тяжелые годы Великой Отечественной нам приходилось держать на Дальнем Востоке большую группировку войск, причем в отдельные периоды она доходила до трети общего состава вооруженных сил и никогда не опускалась ниже 15 процентов их численности. Благодаря информации советского разведчика Рихарда Зорге появилась возможность осенью 1941 года перебросить ряд дивизий с Дальнего Востока под Москву, что сыграло неоценимую роль в том, что мы смогли разбить немцев под Москвой. И это лишь один эпизод.

Военно-экономические возможности Японии не позволили ей совершить нападение на нас, воевать на несколько фронтов. И здесь велика роль Китая, который просто оттянул на себя японские вооруженные силы. Вот это главное.

Что же до победителей в войне… Да, мы помним о Тегеранской конференции в 1943 году, в которой участвовали Сталин, Рузвельт и Черчилль. Это была большая тройка. Но кроме нее была и большая четверка, и вот этим четвертым как раз был Китай. В том же 1943 году в Каире была встреча еще одной большой тройки - Рузвельт, Черчилль и Чан Кайши, где рассматривались вопросы завершения разгрома фашизма и сосредоточения сил на Восточном театре военных действий. Эти разговоры продолжились на Ялтинской конференции 1945 года, где наше военно-политическое руководство приняло решение о том, что после разгрома гитлеровской Германии мы будем готовы воевать с милитаристской Японией.

В то время американское руководство и военное командование с большим опасением относились к тому, что после вытеснения японцев с островов и государств Юго-Восточной Азии придется воевать на территории самой Японии и в Китае. США были готовы к десантной операции на острова, но в сухопутной войне на китайской территории они категорически не хотели участвовать, потому что, по расчетам их планировщиков, потери достигли бы миллиона человек. Отсюда их настойчивость в том, чтобы уговорить советскую сторону вступить в войну с Японией.

Мао Цзэдун и его сын Мао Аньин

Такое обещание было дано. Наше руководство, лично Сталин прекрасно понимали, что Советский Союз должен быть победителем и на той стороне земного шара. В первую очередь для того, чтобы иметь возможность участвовать в дальнейшем послевоенном политическом строительстве в этой зоне.

Китай в 1945 году стал одним из содателей Организации Объединенных Наций и членом пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это место до 1971 года занимали гоминьдановцы. В 1971 году законное место Китая в Совбезе ООН было возвращено КНР - при самой решительной поддержке Советского Союза. Несмотря на то что отношения с Китаем переживали не лучшие времена, тем не менее на нашей решительной позиции по восстановлению членства Китая в ООН это никак не отразилось.

СССР потерял в Великой Отечественной войне 27 млн человек. США - 400 тысяч, Британия - примерно столько же. А какие человеческие и материальные жертвы в ходе Второй мировой войны понес Китай?

- В Китае официально принята цифра потерь - 31 млн, причем в основном это мирное население. Но есть оценки до 35 и даже 37 млн человек. Это несопоставимо с потерями других союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Что касается материального ущерба, есть тоже цифра - 100 млрд долларов того времени.

Кого из китайских борцов с немецким фашизмом и героев сопротивления японским империалистам можно выделить?

- Мы совсем не знаем героев той войны, воевавших в составе союзных войск, в том числе китайских. А ведь их было немало. И некоторые фамилии хотелось бы вспомнить. Так, в рядах Красной армии воевал сын Мао Цзэдуна Сергей Юнфу. Его настоящее имя Мао Аньин. В 1930-е годы он еще ребенком был направлен на учебу в знаменитый Ивановский интернациональный детский дом. Война застала его на территории нашей страны. Окончил сначала военно-политическую, потом артиллерийскую академии, многократно подавал рапорты, чтобы его направили на фронт. Но командование, зная, кто он, его оберегало. Дважды обращался лично к Сталину, и на второй раз тот дал согласие. И Сергей Юнфу, капитан РККА, принимал участие во взятии Кенигсберга, участвовал в освобождении Польши и Чехословакии, дошел до Берлина. В конце 1940-х годов, после победы Народной революции в Китае, он по просьбе отца вернулся в Китай. Зная русский язык, имея опыт службы в нашей армии, содействовал перевооружению китайских вооруженных сил. Затем воевал в Корее и там погиб.

Нельзя не вспомнить и генерал-полковника (это высшее воинское звание в Китае) Лю Ялоу. Он находился среди тех, кто в 1920-30-е годы был направлен на учебу в нашу страну по линии Коминтерна. Судьбы их складывались по-разному. Лю Ялоу оказался в РККА, тоже воевал. Был награжден медалями "За победу над Германией" и "За победу над Японией". Когда началась война с чанкайшистами, выяснилось, что у тех есть авиация, которую им создали американцы, а у Народно-освободительной армии Китая ее нет. И Лю Ялоу, который вернулся в Китай после окончания войны с Японией, по приказу Мао Цзэдуна было поручено создать военно-воздушные силы КНР. Он их создал, долгое время был их командующим. И вошел в историю как создатель ВВС НОАК.

Генерал-майор Народно-освободительной армии Китая Тан До, который с 1920-х годов жил в СССР, был офицером наших военно-воздушных сил. Занимался подготовкой летчиков в качестве инструктора. Тоже многократно писал рапорты, в 1944 году их удовлетворили. Был направлен на фронт. Стал летчиком, штурмовиком, кавалером четырех боевых орденов, в том числе Ордена Боевого Красного Знамени. В 1950-е годы он также вернулся в Китай, впоследствии стал одним из создателей ракетного оружия КНР. У него была русская семья, жена и дети, которые переехали с ним.

После войны такие плакаты были популярны и в СССР, и в Китае

Подполковник Чжоу Баочжун. В РККА в 1940-е годы было создано уникальное воинское соединение - 88-я отдельная учебная стрелковая бригада, которая базировалась на Дальнем Востоке, под Хабаровском и Уссурийском. В этой бригаде служили китайцы, корейцы, советские военнослужащие, в том числе из народностей, живущих в Сибири и на Дальнем Востоке. Их готовили с целью предстоящего освобождения Китая, создания органов власти на освобожденных территориях. И Чжоу Баочжун, бывший гоминьдановский офицер, командовал этой бригадой. Кстати, одним из комбатов там был будущий лидер КНДР Ким Ир Сен. Оба они после войны были награждены Орденами Боевого Красного Знамени. Участия в боях они не принимали, но в восстановлении освобожденных территорий, создании там органов народной власти сыграли весьма важную роль.

Ну и, конечно, Янь Баохан. Он состоял в руководстве Гоминьдана, будучи секретным членом КПК. Был близок к Чан Кайши. Ему было поручено очень деликатное дело. Даже в годы военных действий существовали секретные каналы связи гоминьдановцев с японцами, он как раз этим занимался. То, что узнавал от японцев, передавал руководству и КПК, и СССР. Это человек, память о котором чрезвычайна важна. Он сыграл большую роль в передаче нам сведений, полученных от японских контрагентов, в том числе сообщил о времени нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, потому его называют китайским Зорге. Судьба его тяжелая. На пекинском мемориальном кладбище есть памятник ему, я участвовал в его открытии.

Как в Китае хранят память о погибших героях?

- Если иметь в виду наших летчиков, погибших в Китае, военных специалистов, а также тех, кто воевал в 1945 году в Маньчжурии, то в КНР к их памяти относятся с огромным уважением. В образцовом состоянии содержатся воинские мемориалы и кладбища, всего таких мест в Китае 82. Большинство на северо-востоке страны, но есть и вдоль реки Янцзы, в городах Ухань, Нанкин и других. И здесь мы можем только выразить благодарность нашим китайским соседям за бережное отношение к этой памяти.

Что касается своих героев, то в Китае традиции военных мемориалов не сложилось. Но есть уникальный памятник в городе Нанкине в центральном Китае. Там в декабре 1937 года японцы устроили дикую, бесчеловечную резню, за несколько недель просто убив до 300 тысяч человек, в основном мирных жителей. Изуверы просто соревновались, кто больше отрубит голов традиционными японскими мечами. Это ужасная страница, глубочайшая трагедия в истории Китая ХХ века. В Нанкине открыт величественный мемориал. Будучи послом России в КНР, я участвовал в проведении там траурных мероприятий. Должен сказать, что это для нас как, например, Пискаревский мемориал жертвам блокады Ленинграда. Примерно те же чувства испытывают наши китайские друзья, да и все, кто посещает мемориал - памятник народной скорби и напоминания об ужасах войны, которые не должны повториться.