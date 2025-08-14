Как «Рюрик» повторил подвиг «Варяга»

Вот уже более века Россия восхищается подвигом крейсера «Варяг», гордо погибшего, но не сдавшегося японскому флоту у порта Чемульпо. Но моряки знают, что была еще одна такая же знаковая битва русских кораблей и случилась она 121 год назад в Корейском проливе. Крейсер «Рюрик» тоже не сдался врагу.

14 августа (1-го по старому стилю) 1904 года Владивостокский отряд из трех крейсеров «Россия», «Рюрик» и «Громобой» под командованием контр-адмирала Карла Иессена принял сражение с более мощной эскадрой вице-адмирала Хиконодзе Камимуры. Бой был проигран, но выведенный из строя крейсер «Рюрик» так и не сдался врагу и был затоплен самими моряками. Остальным удалось прорваться.

Владивостокский отряд крейсеров был создан 17 июня 1903 года, то есть еще до начала Русско-Японской войны, но в ожидании ее. В его задачи входило нарушение коммуникаций противника, перекрытие торговых путей, нападение на базы.

Помимо упомянутых кораблей в отряд входили еще крейсер 1-го ранга «Богатырь», вспомогательный крейсер «Лена» и 11 миноносцев. Последние были настолько небольшими, что даже названий не имели, только номера.

Крейсер потому так и называется, что предназначен для быстрого передвижения, должен «крейсировать». Русские крейсеры в полной мере соответствовали этому назначению. Флагман «Россия», «Рюрик» и «Громобой» были одной серии и, как выяснилось, не очень удачной по расположению орудий – в бою не получилось использовать их все.

Это станет одной из причин поражения в битве. Японские крейсера были более тяжелые, бронированные и с мощной артиллерией. Многие специалисты, несмотря на официальное название, относят их к классу броненосцев.

С началом войны Владивостокский отряд приступил к выполнению задач, для которых и создавался. И довольно успешно. Он регулярно выходил в короткие, обычно пятидневные, походы и перехватывал вражеские транспорты.

Один раз очень даже удачно – удалось потопить три неохраняемых транспорта шедших в Порт-Артур. Только на одном из них было 1 тысяча солдат гвардейского корпуса и 18 орудий. В разное время взято в качестве приза несколько английских пароходов с вооружением для Японии – Англия и США активно помогали ей.

Таким образом, выполнялась важная задача – облегчалось положение русских войск под Порт-Артуром. Она стала еще более важной, когда обеспокоенное действиями Владивостокского отряда и благодаря ворчанию англичан с американцами, которые теряли корабли, японское командование вынуждено было выделить для его преследования эскадру Камимуры.

10 августа из Порт-Артура на прорыв во Владивосток вышла 1-я Тихоокеанская эскадра. Главнокомандующий адмирал Евгений Алексеев (внебрачный сын императора Александра II) отправил отряд навстречу эскадре, чтобы помочь ей пробиться во Владивосток. Командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Николаем Скрыдловым составлена четкая инструкция как ему действовать, в ней был и пункт, требовавший прибытия в Корейский пролив утром 14 августа.

Но Алексеев не знал, что еще тогда же, 10 августа, 1-я Тихоокеанская эскадра была разбита в Желтом море. Часть ее кораблей спряталась в нейтральных портах, а часть вернулась в Порт-Артур.

Главнокомандующему телеграмму от консула в Чифу вручили утром 11 августа и там говорилось, что эскадра ведет бой. Поэтому владивостокские крейсеры срочно к ним и направили.

А вот то, что этот бой уже закончился сообщить никто не удосужился, хотя есть данные, что радиосвязь была. Вообще в русско-японскую войну такие примеры безалаберности встречались часто. Так, даже гарнизону Порт-Артура, что Япония объявила войну из Петербурга никто сообщить не спешил, и там узнали об этом «явочным порядком».

Но про эскадру Камимуры, которая охотилась за отрядом, военные моряки не забыли. В той же инструкции Скрыдлова было сказано, что в случае встречи с ней необходимо отходить во Владивосток не принимая боя. В море отряд вышел утром 12 августа.

© Карл Иессен, русский морской офицер, на фотографии в чине капитана 1-го ранга, впоследствии вице-адмирал

В Корейский пролив крейсеры адмирала Иессена входили рано утром 14 августа, еще до рассвета. Но как оказалось, в это же время туда вошла и эскадра Камимуруры. В темноте противники не заметили друг друга и увидели, что стоят рядом только в 4.50 ч., когда начало светать.

Иессен отвел корабли подальше от японцев и, как полагают теперь, совершил ошибку – это не позволило использовать в бою малую артиллерию. А у противника дальнобойного главного калибра было больше.

Вторая ошибка – команды этой малой артиллерии стояли в бою у орудий, и почти все полегли, не произведя ни единого выстрела. Исключение составил лишь «Громобой», командир которого отправил их в казематы.

Третья ошибка Иессена – отходным маневром он подставил борта кораблей эскадры. Японцы не преминули воспользоваться этим и незамедлительно начали огонь – все самые уязвимые места им были открыты.

Но русские комендоры делали все возможное и в этой ситуации. Снаряд с «Рюрика» угодил в крышу каземата крейсера «Ивате», там сдетонировал боезапас и корабль получил серьезные повреждения. На этом все успехи закончились – русские снаряды просто не пробивали более мощную японскую броню.

© Схема боя в Корейском проливе

Сражение продолжалось более пяти часов. Причем это был бой с преследованием, поскольку отряд русских крейсеров начал отходить к Владивостоку. Больше всего повреждений получил самый плохо защищенный «Рюрик».

«Россия» и «Громобой» пытались прикрывать его отход, но у корабля вышел из строя руль, а командир, капитан 1-го ранга Евгений Трусов, был убит еще в начале боя. После попадания вражеского снаряда ниже ватерлинии крейсер накренился на один борт и стало ясно, что от погони ему не уйти.

Иссен отдает приказ «России» и «Громобойю» идти во Владивосток в надежде, что японцы погонятся за ними. Так и случилось. Но два крейсера они оставили добивать «Рюрика» и пленить его.

Экипаж сопротивлялся? сколько мог. А когда стало ясно, что корабль уже не спасти, то взявший на себя командование лейтенант Константин Иванов принял решение затопить его, не отдавать врагу. Шлюпок не было – их все разбило в бою. Только спасательные жилеты. Выживших подобрали японские корабли.

Так завершилась битва в Корейском проливе. Русский флот ее проиграл, но моряки снова показали исключительное мужество. И доказали, что подвиг «Варяга» не единичный случай, а проявление стойкости и чести. Врагу не сдался не только «Варяг», но и «Рюрик», который оказался таким же гордым.