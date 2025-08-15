«Семь дней до Рейна»: как СССР планировал разгромить Европу

После Великой Отечественной войны в рекордные сроки Советский Союз смог обзавестись атомной бомбой. С этого момента противостояние между социалистическим и капиталистическим блоками перешло в «ядерную плоскость». По этой причине и в США, и в СССР существовали сценарии развития событий на случай такой атаки.

© Русская семерка

Советский взгляд

В Москве были уверены, что если США нанесут по стране ядерный удар, погибнет от 50 до 70 процентов населения. В первую очередь, конечно же, достанется городским жителям. При этом квалифицированных специалистов, партийных деятелей и военачальников планировалось спрятать в бомбоубежищах. Собственно, они вместе с рядовыми гражданами – выжившими сельчанами – должны были оказать противостояние Западу и даже попытаться «стереть» с лица земли американцев.

Но всё же в Кремле делался упор на более оптимистический вариант, при котором ядерный удар уничтожал лишь несколько стран соцлагеря. Так, в 1979 году была проведена военно-штабная операция «Семь дней до реки Рейн». Согласно легенде учений, после действий врага с карты мира исчезала Польша. В ответ польские союзники по Организации Варшавского договора перебрасывали танки в Западную Европу. Всего за семь дней «коммунистической армии» требовалось дойти, как это следует из названия, до реки Рейн, а за девять – до французского Лиона. За такой короткий промежуток времени Европа должна была пасть.

Американский взгляд

Стратеги из Пентагона, проанализировав возможности Советского Союза, пришли к выводу, что меньше всего пострадают следующие штаты: Орегон, Аризона, Западная Вирджиния, Юта и Луизиана. Погибнуть при ударе должны были до 70 млн жителей страны, а президенту вместе с конгрессменами следовало укрыться в убежищах.

Отличительной особенностью плана можно считать то, что в Вашингтоне и не думали начинать вести традиционную войну против СССР и его союзников. Считалось, что после ответного ядерного удара захватывать вражескую территорию уже не потребуется. Эксперты Нового Света полагали – оружие массового положение, приведённое в действие, сделает советское общество нежизненноспособным. По этой причине, согласно документу от 1963 года, нужно было лишь убедиться в смещении послевоенного баланса сил в пользу США.