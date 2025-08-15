«Трехдневный президент»: что стало с Геннадием Янаевым

Геннадия Янаева многие считают номинальным руководителем главой ГКЧП. Также ему довелось (уже не только формально) руководить страной в довольно непростое время. Правда, период правления оказался недолгим – всего три дня. Закончился же «президентский срок» тюрьмой.

«Трёхдневный президент»

Геннадий Иванович Янаев известен как прилежный комсомольский и профсоюзный работник. В 1990 году, когда Советский Союз «трещал по швам», он занял пост первого и единственного вице-президента. Именно это назначение и позволило Янаеву стать номинальным руководителем Государственного Комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Уже в августе 1991 года члены ГКЧП объявили о недееспособности Михаила Горбачёва. Так исполняющим обязанности президента стал Геннадий Иванович.

Естественно, такой приход к власти многих не устроил. 19 августа Борис Ельцин, Руслан Хасбулатов и Иван Силаев официально заявили, что участники ГКЧП совершили государственный переворот, а поэтому их деятельность является незаконной. Спустя два дня после описанных событий в Москву вместе с семьёй вернулся Михаил Горбачёв, блокированный ранее в Форосе. Его власть была восстановлена, а членов ГКЧП арестовали. В тюрьме оказался и Янаев, успевший к тому моменту подписать указ о роспуске комитета.

Пост, стоивший карьеры

Геннадия Ивановича поместили в следственный изолятор «Матросская тишина». Сначала его вместе с соратниками обвинили в измене Родине, но через некоторое время из-за отсутствия состава преступления Генеральная прокуратура «сделала» арестованных заговорщиками, намеревавшимися захватить власть. Шли допросы, менялись обвинения, а число обвиняемых постоянно сокращалось. В числе счастливчиков оказался и Янаев. На свободу он вышел в январе 1993 года. Спустя ещё год в стране была объявлена амнистия, благодаря которой с Геннадия Ивановича и вовсе сняли все обвинения.

Но время, проведённое в тюрьме, отразилось на дальнейшей карьере политика. Янаев после освобождения всё никак не мог найти работу. Удача улыбнулась ему только спустя 10 лет после путча. Геннадий Иванович стал заведующим кафедрой истории и международных отношений в Международной академии туризма. На этой должности он находился 8 лет – до своей смерти. Скончался экс-президент 24 сентября 2010 года от рака лёгких.