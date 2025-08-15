«Миллион» и «мильон». В чем разница?

«Миллион» и «мильон». Первый вариант нейтральный, а второй — разговорный или устаревший.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

«Никакого «теперь» тут нет. Это старый вариант произношения, который сейчас сохранился. Мы в разговорной речи можем говорить «миллион» и «мильон». Более того, в орфоэпическом словаре Рубена Ивановича Аванесова, в самом таком традиционном, очень старом написано про произношение «миллион» и допустимое «мильон». Эти два варианта всегда были. Если мы пишем официальный отчёт или серьёзную статью в нейтральном стиле, то, конечно, напишем «миллион», но есть ситуации, когда «мильон» допустимо. Два варианта зафиксированы словарями, но они имеют помету. «Миллион» — это нейтральный вариант написания и произношения, а «мильон» — это либо разговорное, либо устаревшее».

Ранее Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Согласно словарю, разработчиком которого является Институт, допустимая форма произношения слова «миллион» — «мильон», а слова «миллиард» — «мильярд». В предисловии словаря отмечается, что он предназначен для фиксации собственно орфографической нормы, в его задачу не входит нормализация современного словоупотребления, так как это прерогатива толкового словаря.