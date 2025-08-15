В Приморском крае рыбаки покормили акулу живым минтаем. Видео публикует канал «Улов25».

Россияне рыбачили в Уссурийском заливе, когда заметили акулу. Они решили покормить ее живым минтаем, висевшим на крючке. На кадрах заметно, как хищница хватает крупную рыбу и уплывает с добычей вглубь.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае местные жители были поражены, когда к их судну во время ночной рыбалки подплыл огромный морской хищник. По кадрам видно, как акула, длиной около трех метров, спокойно плавает вокруг лодки и постепенно скрывается в морской глубине.