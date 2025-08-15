«Черный угол»: куда в русском доме сажали старых дев

«Не садись на угол, семь лет замуж не выйдешь», – советовали молодым девушкам перед застольем на Руси. Оказывается, в крестьянском доме у старых дев (женщин, которые так и не смогли завести семью) было своё место, куда их сажали. Очевидно, если занять такую территорию, то можно запросто повторить судьбу этих дам. Так где же именно в доме находился «угол старых дев»?

Угол левый, угол правый

В любой крестьянской избе правый угол от входа считался красным, а левый – чёрным. В «красной зоне» располагался иконостас, по воскресеньям туда ставили обеденный стол. Там же должен обязательно находиться умерший домочадец до похорон.

А вот чёрный угол являлся местом обитания тёмных сил. Там русские крестьяне хранили веник, кормили кошку и туда же отправляли наказанных детей.

Во время праздничных застолий стол устанавливали таким образом, чтобы его левый угол «смотрел» в «чёрную сторону». Благодаря такому положению, вопросов о том, куда посадить во время пиршества старых дев и приживалок, не имеющих семьи, не возникало.

За правым углом стола чаще всего всегда оказывались молодые юноши или девушки. Представители старшего поколения им напоминали: «Скоро с углом будете». Подразумевалось, что парень в ближайшее время построит себе собственный дом, а девушка удачно выйдет замуж.

Назло приметам

Суеверия, связанные с углами стола, оказались наиболее «живучими». Если верить результатам социологических исследований, то правила, связанные с углами в XXI веке, неукоснительно соблюдает больше половины респонденток в возрасте до 30 лет.

Правда, социологи не увидели в приверженности традициям предков ничего хорошего. Исследователи утверждают, что слепое следование приметам является признаком нестабильности. Так, молодые девушки просто не уверены в своём будущем. Кроме того, на подсознательном уровне они уверены, что состоявшаяся женщина в современном мире – это женщина замужняя.

Отмечалась и психологическая составляющая. Участницы исследования признавались, что оказавшись за «нужным углом», начинали чувствовать себя спокойнее и увереннее.