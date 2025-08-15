Как Запад начинал подготовку к войне с Советской Россией

Об этом событии не особо сейчас вспоминают. А между тем именно его можно считать началом подготовки ко Второй мировой войне. Державы-победительницы приступили целенаправленному восстановлению военной промышленности Германии, с целью последующей ее экспансии на Восток. 16 августа 1924 года в Лондоне был принят так называемый «План Дауэса».

Официально он был нацелен на то, чтобы обеспечить возможность Германии платить державам-победительницам репарации. После заключения Версальского мира в 1918 году они с такой алчностью набросились на проигравшую сторону, что той стало просто нечем платить. Разразился известный Рурский кризис, когда встала вся промышленность страны.

Но в реальности весь план Дауэса был построен таким образом, чтобы нацелить Германию на Восток, на советскую Россию. Для этого начали восстанавливать ее военную промышленность, рассчитывали, что поток немецких товаров сорвет индустриализацию СССР. Все пункты плана Дауса вели к этому.

Чарльза Дауэса, автора этого плана, в наших источниках называют то генералом, то банкиром. Все это верно, на момент принятия документа так и было. Дауэс был и банкиром, и генералом во время Первой мировой войны – обеспечивал военные поставки в Европу.

Но стоит также сказать, что уже с 1925 года он стал вице-президентом США в правительстве республиканца президента Калвина Кулиджа. Это после их правления наступит Великая Депрессия.

Тем не менее, Большая Советская Энциклопедия 1930 года издания, характеризовала его как талантливого представителя монополистического капитала, который прекрасно разбирается в делах Европы. Оценка Дауэса более чем объективная, ведь именно его план, осуществись он в полной мере, мог уничтожить Советский Союз. А так, «только» создал условия к приходу к власти Гитлера и позволил тому быстро восстановить мощную армию.

Но в начале 1920-х годов до этого было еще далеко. Германия лежала в руинах, в стране царил хаос, голод и разгул преступности. При этом победители вообще не желали как-либо это учитывать и требовали выплат по репарациям, которые взять было неоткуда.

Особенно усердствовала Франция. После крушения четырех империй – Германской, Российской, Австро-Венгерской и Османской она оставалась единственной сверхдержавой на континентальной части Европы.

Это вскружило голову. Еще в 1922 году председатель финансовой комиссии парламента Дориак прислал записку президенту Пуанкаре, где указывал, что немецкая марка каждый день обесценивается. А вот заводы Рурской долины, Эльзаса, имеют устойчивую цену. И было бы неплохо их забрать.

Франция начала искать повод аннексировать эти области. И очень быстро нашла. 9 января 1923 года на Репарационной комиссии обсуждались недопоставки угля Германией в счет уплаты долга. Большинством голосов, кроме Великобритании, было принято решение, что она не выполняет свои обязательства.

Вскоре Париж направил в Берлин ноту, в которой объявлял, что для обеспечения поставок угля Франция и Бельгия отправляют в Рурскую область комиссию, а для ее охраны вводят туда еще и войска. 11 января армия заняла Эссен и его окрестности и началась оккупация. Берлин отозвал своих послов из этих двух стран.

Оккупация привела к попытке государственного переворота в Германии, Веймарская республика еле устояла. Это вызвало беспокойство США и Англии – у них были другие планы на Германию. К тому же им не нравилось резкое усиление Франции – этого они допустить не могли.

Оттеснить эту «сверхдержаву» особого труда не составило – Франция зависела от американского и британского капитала. 30 ноября 1923 года был создан Комитет экспертов по решению германского вопроса во главе с Чарльзом Дауэсом. 14 января 1924 года он приступил к работе, а уже 9 апреля был представлен проект плана. 100 лет назад, 16 августа 1924 года, его утвердили на конференции в Лондоне.

По нему предполагалось, что Германия получает первоначальный заем в 200 млн долларов (800 млн золотых марок) для укрепления национальной валюты. Из них 110 млн предоставляли американские банки. Всего же до прихода фашистов к власти успеют выдать кредитов на 21 млрд марок.

Когда план утвердили, банки быстро выпустили под эти займы облигации и американские налогоплательщики их скупили. Таким образом самим банкам это ничего не стоило, еще и с прибылью оказались. И особенно Дауэс, как совладелец многих из них.

По плану отменялась политика «продуктивных залогов» — так французы называли свою оккупацию Рурской области. Пришлось выводить войска.

© Пачки денег заменили игрушки для немецких детей

Первые пять лет Германия должна была выплачивать лишь 1-1,75 млрд марок репараций, а затем 2,5 млрд. Деньги на них должны были поступить от косвенных налогов на потребительские товары и таможенных платежей. Таким образом бремя с промышленности было переложено на простых граждан.

А вот сама промышленность начала очень быстро возрождаться. Прежде всего военная, которая как раз и была сосредоточена в Рурской долине. Экономика Германии быстро восстанавливалась. В этой части план Дауэса удался.

Но была еще и основная часть, для чего это все затевалось. В послевоенной разрухе пребывала не только Германия, но и Россия, где к власти пришли большевики – реальная угроза капиталистическому миру. Но ей помощи ждать было неоткуда, поэтому начали разрабатывать план индустриализации страны – единственной возможности поднять экономику до мирового уровня.

И вот тут Дауэс стремился не допустить этого. Он предполагал, что товары из Германии хлынут на восток и тем самым подорвут саму возможность индустриализации. Мол, зачем что-то производить, когда можно просто купить. Германские товары в остальной мир особо не пускали, оставляя единственным свободным рынком Россию.

Если индустриализация начнет тормозить, то это неизбежно скажется и на обороноспособности страны. Чтобы стимулировать экспансию на восток в плане Дауэса было прописано, что выплаты репарацию поступают не только от косвенных налогов, но и от таможенных платежей. А они могли быть только от СССР.

Все пункты плана Дауэса оставляли для Германии открытым только рынок России, толкали ее в этом направлении. А если не получится, то можно будет направить и военные устремления Германии туда. Для этого ВПК и восстанавливали.

Порушило все это твердое понимание советским правительством, что только опора на собственные силы может обеспечить стабильность государства. Да и оценка американскому плану сразу была дана верная. СССР не отказывался от торговли, но не допускал полной зависимости от импорта. А вскоре и в самой Европе план Дауэса перестал работать и в 1929 году заменен планом Юнга.

Но военную промышленность Германии он успел восстановить, поскольку был нацелен прежде всего на это. Когда Гитлер придет к власти, ему останется только снять все ограничения и дать ей команду работать на полную мощность.