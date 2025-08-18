Назад в СССР: какие певцы были популярны на советской эстраде

Современная эстрада в последние годы наполнилась «выходцами из Интернета». На сцене оказались люди, которым хоть и незнакома нотная грамота, зато их аккаунты на разных онлайн-площадках собирают миллионы подписчиков. Какими были популярные певцы раньше — рассказал музыковед MIR24.TV.

У московского памятника известному певцу Муслиму МАгомаеву на пересечении Вознесенского и Елисеевского переулков, как раз напротив «дома народных артистов», где он жил со своей супругой Тамарой Синявской, всегда много цветов. Монумент, созданный скульптором Александром Рукавишниковым, появился у входа в скверик при посольстве Азербайджана в 2011 году — очень символично, ведь «советский Элвис» родился в Баку. Прежде чем «забронзоветь», музыкант при жизни прошел длинный, трудный но блистательный путь, описанный биографами уже не раз и не два. Но ведь многие коллеги Муслима Магометовича тоже достойны, чтобы их помнили.

Валерия Лосевичева Редактор I категории Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, лектор-искусствовед (музыковед) Тольяттинской государственной филармонии «В 1960-1970-е годы советская эстрада переживала свой «золотой век». На сцене блистали Юрий Гуляев, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Лев Лещенко — исполнители, для которых песня была не просто развлечением, а художественным высказыванием. В это время популярная музыка отличалась высоким качеством: за ней стояли композиторы академического уровня, поэты с глубоким чувством слова, а сами артисты проходили серьезную школу вокала и сценической культуры».

Молодому поколению наверняка совсем не знаком старший современник Муслима Магомаева — Юрий Гуляев, народный артист СССР, хотя его записи сейчас при желании можно тоже обнаружить в интернете.

«Знайте, каким он парнем был»

«Он сказал: «Поехали!» — и махнул рукой», — самая известная строчка из песни «Знаете, каким он парнем был» о первом в мире космонавте из цикла «Созвездие Гагарина», который Александра Пахмутова и Николай Добронравов создали в 1968-1971 годах уже после гибели Юрия Алексеевича. Творческая чета была с ним лично знакома, и вся боль от вести о катастрофе под Киржачом во Владимирской области выразилась в их музыке и стихах. Юрий Гуляев исполнил песни о своем героическом тезке: они «пошли в народ». И таких композиций очень много.

Певец родился в 1930 году в Тюмени. После Великой Отечественной войны получил крепкое музыкальное образование на вокальном факультете Уральской государственной консерватории, которая ныне носит имя Модеста Петровича Мусоргского, в Свердловске (современный Екатеринбург). Уже в студенческие годы исполнял на сцене оперного театра баритоновые партии Жермона в «Травиате» Верди и Валентина в «Фаусте» Гуно. Талантливого выпускника заметили и пригласили в Донецк, где ему доверили главные роли. Выступал он и в Киевском театре оперы и балета имени Т. Г. Шевченко.

Именно в Донецке к нему пришло признание, когда он вернулся победителем из Вены в 1959 году с Международного конкурса вокалистов, который проходил во время VII Всемирного фестиваля демократической молодежи и студентов. Юрий Гуляев завоевал там первую премию и золотую медаль.

Мизгирь из «Снегурочки» Римского-Корсакова, Алеко из одноименной оперы Рахманинова, Ренато из «Бала-маскарада» Верди, Онегин из «Евгения Онегина», Роберт в «Иоланте», Елецкий в «Пиковой даме» — три шедевра Чайковского, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, Эскамильо в «Кармен» Бизе, Папагено из «Волшебной флейты» Моцарта — его репертуар включал партии самых известных опер мировой сцены. И в 1975 артиста зачислили в труппу Большого театра в Москве. Он был даже удостоен Государственной премии СССР за концертный сезон 1973-1974 годов.

Юрий Гуляев исполнял и камерные произведения. В основном это были романсы русских композиторов. Строгий академический вкус влиял также на выбор эстрадного репертуара. Помимо цикла «Созвездие Гагарина», он был первым исполнителем таких песен, как, например, «Орлята учатся летать», «Песня о тревожной молодости», «Усталая подлодка» и многих других. Очень много сотрудничал с эстрадно-симфоническим оркестром под управлением дирижера Юрия Силантьева.

В 1986 году в День космонавтики проводился телемост с экипажем космического корабля «Союз Т-15» (он в это время находился на орбите) — летчиками-космонавтами Леонидом Кизимом и Владимиром Соловьевым. И Юрий Гуляев во время эфира спел «Моя любимая» под собственный аккомпанемент на баяне. Трепетный образец лирики композитора Матвея Блантера и поэта Евгения Долматовского стал последним произведением, который вокалист исполнил со сцены. Через две недели из-за сердечного приступа его жизнь оборвалась.

Надо сказать, что «Голубую тайгу» на музыку Арно Бабаджаняна и слова Гарольда Регистана, которую потом пел Муслим Магомаев, его старший коллега записал в 1965 году.

Муза Гагарина

Старшее поколение до сих пор помнит впечатление, которое производили на слушателей голоса певцов. Это сейчас за счет компьютерных эффектов и упора на визуальную составляющую можно сделать карьеру даже без связок, а в эпоху радио только звук мог служить «визитной карточкой», что вообще-то естественно.

Елена Белоус Пенсионерка «Когда и каких певцов я помню с детства? В середине 60-х годов мне было лет 8-11. Тогда телевизоры еще считались редкостью, и наша семья обходилась без «голубого экрана». Мы слушали радио, там передавали, кроме новостей, и концерты, и оперы, и спектакли. Слушала песни в исполнении Муслима Магомаева, Ирины Бржевской, Тамары Миансаровой и, конечно, других певцов, но уже не помню имен. Мы знали слова песен и музыку. Я любила рисовать и, слушая песни, представляла по голосам внешность артистов. Магомаева я изобразила брюнетом с черными глазами, в черном костюме. Голос Бржевской «рисовал» девушку с пышными рыжеватыми волосами и почему-то в голубом платье. Эти детские рисунки сохранились. Самое интересное: когда я увидела артистов уже на экране, их облик действительно совпал с моими рисунками».

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Бржевская родилась в 1929 году в Москве. Ее отец, Сергей Бржевский, был актером, играл в театре и в кино. Девочка росла в атмосфере творчества и в школьные годы посещала балетный и театральный кружки. В 1947 году стала студенткой вокального отделения музыкального училища имени А. К. Глазунова, а в 1953 окончила уже ГИТИС, потому что среднее учебное заведение в 1951 преобразовали в отделение музыкальной комедии вуза. Получив хорошее образование, она стала солировать в железнодорожном джаз-оркестре Дмитрия Покрасса. Потом два года выступала со скандально известным джазовым коллективом — оркестром Эдди Рознера: его записи дважды запрещали в СССР. В 1957 году набравшаяся эстрадного опыта Ирина Бржевская создает свой ансамбль. Ее «Весна» оказалась стойким коллективом и просуществовала до 1991 года.

Прославили вокалистку «Московские окна» Тихона Хренникова на стихи Михаила Матусовского и «Геологи» Александры Пахмутовой на слова ее мужа и еще одного поэта-песенника — Сергея Гребенникова.

В 1964 году Ирина Бржевская исполнила «Московские окна» на Фестивале эстрадной песни в Дрездене (тогда это была территория ГДР) и стала лауреатом. Юрий Силантьев со своим оркестром сопровождали ее пение.

Существует байка, что однажды после концерта Юрий Гагарин на руках выносил ее со сцены — настолько был покорен прекрасным голосом. Певица записала на радио около 400 композиций. В ее репертуаре были и русские романсы, и бардовские песни: под гитару звучали сочинения Булата Окуджавы. Ездила по стране с концертами на БАМ, КамАЗ, Атоммаш, а за границу выпускали только в страны социалистического лагеря — ГДР, Венгрию, Польшу.

Снялась в двух фильмах. В 1965 в музыкальном фильме Фахри Мустафаева «Новогодний календарь» (в духе «Голубого огонька») и в 2013 в документальной картине Михаила Ананьева «Список Лапина. Запрещенная эстрада».

Ирина Бржевская прожила насыщенную жизнь и скончалась в 2019 году, пережив на два года свою ровесницу Тамару Миансарову.

«Солнечный круг» славы

Тамара Миансарова, в девичестве Ремнева, родилась в Зиновьевске (Кропивницком) в 1931 году. Ее родители довольно рано развелись. Мать с раннего детства обучала дочку игре на фортепиано и пению. Уже в четыре года ребенок выступал на сцене Кировоградского дома культуры (Зиновьевск к тому времени успели переименовать в Кировоград). Перед самой войной мать, сотрудницу радио, пригласили на работу в Минск. Когда город захватили немцы, семья осталась там. После освобождения белорусской столицы родительницу арестовали за сотрудничество с фашистами. Надо сказать, наказание по тем временам оказалось довольно мягким: ее сослали на Урал. Девочка в это время жила у родных и о занятиях музыкой не могло быть и речи. Позже детские воспоминания отразятся в автобиографической книге «И в жизни, и на сцене».

Через несколько лет мать вернулась, Тамара окончила музыкальную школу и в 20 лет поступила в Московскую консерваторию в класс ученика Константина Игумнова — прекрасного пианиста и педагога Льва Оборина, воспитавшего целую плеяду блестящих музыкантов. Конкурсный отбор на фортепианный факультет всегда был жесточайшим, поэтому сам факт поступления туда был свидетельством незаурядных музыкальных способностей. В классе своего профессора она встретила будущего мужа — Эдуарда Миансарова, он был младше на два года. И взяла его фамилию.

В 1957 году, когда пианистка получила диплом, ее распределили в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (так раньше назывался ГИТИС). Но концертмейстером она там проработала всего три месяца. Видимо, чувствовала, что способна на большее.

И в 1958 году приняла участие во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. И тут пригодилась практика концертмейстера: под свой аккомпанемент на рояле она вокализом (то есть без слов) спела один из вальсов Иоганна Штрауса — сына. И стала обладательницей третьей премии.

После конкурса переквалифицировавшаяся в певицы пианистка стала выступать на эстраде и в Мюзик-холле. И в 1962 она вновь поедет завоевывать лавры, заменив заболевшую участницу, теперь уже в Хельсинки на VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в компании с Александрой Стрельченко и единственным участником от Азербайджана — юным Муслимом Магомаевым, который был младше на 11 лет. Здесь Миансарову ждал триумф — золотая медаль и первая премия, а молодого Магомаева заметила пресса. И начался его стремительный взлет.

Песня «Солнечный круг» Аркадия Островского на слова Льва Ошанина (кстати, в Рыбинске, на родине поэта, проводится в последние годы одноименный литературный конкурс-фестиваль) прозвучала со сцены впервые в исполнении «московского соловья». Так певицу окрестили в Польше, когда она победила именно с «Солнечным кругом» на Международном фестивале песни в Сопоте. Ей предлагали заменить детскую песенку на более «серьезную» композицию, но она настояла на своем, даже когда с ней отказывались репетировать. В итоге поляки были настолько очарованы, что парфюмерная фабрика составила композицию из ароматов и выпустила духи «Тамара». И был снят фильм «25 минут с Тамарой Миансаровой» («25 minut z Tamarą Miansarową»).

Сейчас ГИТИС, Московский институт современного искусства и дом творчества «На Таганке» могут похвастаться, что у них преподавала народная артистка РФ — наивысшего звания певицу удостоили в 1996 году. У нее учились Алика Смехова, Лариса Гордъера, Лада Марис и многие другие.

Когда читаешь биографии певцов, современников Муслима Магомаева, слушаешь их записи, становится немного грустно, что сейчас, к сожалению, многое утрачено и большинство из кумиров молодежи даже не стремятся учиться и совершенствоваться.

«Голос Муслима Магомаева был особенным. Он обладал редким по красоте баритоном с диапазоном и тембром, который одинаково органично звучал и в оперной арии, и в эстрадной песне. Его артистизм сочетал благородную сдержанность с эмоциональной искренностью — он не просто исполнял песню, а проживал ее, превращая концерт в маленький спектакль. Магомаев умел соединить академическую школу с эстрадной непосредственностью, а это создавало эффект «высокой эстрады» — когда популярная песня обретала масштаб настоящего искусства», — говорит Лера Лосевичева.

В 2025 году издательство «Молодая гвардия» выпустило две новых книги о певце — «Муслим Магомаев» из серии «ЖЗЛ» и «Мелодии судьбы: Муслим Магомаев». Их автор, Вера Белова, журналист и большая поклонница творчества артиста, раскрывает секреты из жизни любимого многими исполнителя.

Заинтересуют ли в будущем биографов подробности жизни поющих ныне блогеров или все их творчество канет в цифровое небытие?