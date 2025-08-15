Почему Израиль решил дружить с США вместо СССР

В становлении современного Израиля сыграли важные роли Великобритания, США и Советский Союз. На политической карте мира еврейское государство появилось 14 мая 1948 года. После этого мировое сообщество замерло в ожидании – с кем же будет дружить новая страна?

У истоков Израиля

По мнению многих историков, Британия никогда не хотела, чтобы в Палестине возникала полностью независимая еврейская община. Лондону было выгодно управляемое образование, но никак не суверенное государство.

Община с протогосударственным статусом могла помочь британцам закрепиться на Ближнем Востоке, при этом не отвлекаясь от «соревнований» с СССР в Европе.

О том, что Израиль может быть полезен понимал и Иосиф Сталин. Некоторые геополитики сходятся во мнении, что советское государство было заинтересовано в создании в определённом регионе «контролируемого хаоса». Именно поэтому в мае 1947 года будущий министр иностранных дел СССР Андрей Громыко на заседании специального комитета ООН высказался в поддержку создания Израиля. Это оказалось неожиданным стремлением как для евреев, так и для арабов.

После провозглашения декларации независимости Израиля и начала войны с арабскими государствами Кремль встал на сторону евреев, начав поставлять им оружие через Чехословакию. При этом, израильские власти получали помощь не только от Москвы, но и от других политических сил.

Несмотря на довольно внушительную поддержку со стороны СССР, евреи старались тесно не сближаться с влиятельным союзником. В этом они видели угрозу своей независимости, а превращаться в очередную социалистическую республику Израиль не собирался.

Смена вектора

В рекордные сроки евреи смогли переориентировать свою внешнюю политику на США, которые к тому времени уже стали главным идеологическим противником СССР.

От дружбы с американцами выиграли в итоге только евреи. Израиль также не собирался «дружить» с Вашингтоном. Властям израильского государства требовалось лишь наладить финансово-экономическое сотрудничество. В остальном же они продолжали проводить политику в соответствии со своими национальными интересами. Естественно, такая позиция Белый дом не устраивала.

Поэтому, когда в ходе операции «Кадеш» израильская армия вторглась на Синайский полуостров, США потребовали в ультимативном порядке вывода еврейского военного контингента с данной территории, пригрозив экономическими санкциями.

Но данный инцидент лишь укрепил позиции Израиля в регионе, превратив молодое государство в реальную политическую силу.