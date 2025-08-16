Зачем Сталин реабилитировал казаков в 1936 году

С момента своего становления советская власть относилась к казачеству скорее враждебно. Жители донских, кубанских и терских станиц смогли в полной мере узнать, что из себя представляет новый государственный строй. Но всё изменилось в 1936 году, когда по инициативе Иосифа Сталина в стране началась пропагандистская кампания по реабилитации казачества.

Новый подход

Казаки старались обособленно держаться от пролетариата. Они не желали принимать участие в мировой революции, становиться атеистами или пренебрежительно отзываться о царе. Понятно, что с такими «чуждыми элементами» большевикам было не по пути. Поэтому-то представители зарождающейся советской власти рьяно взялись «перевоспитывать» казаков. Коллективизация, репрессии – всё это привело к тому, что люди начали скрывать свою этносоциальную идентичность.

И тут в середине 30-х годов с подачи Сталина произошла кардинальная смена взглядов. В СССР началась кампания по реабилитации казаков. Стартовала же она в феврале 1936 года. Тогда в Кремль на всесоюзное совещание животноводов пригласили донцов и терцов – известных специалистов по разведению лошадей. Дальше – больше. В прессе с завидной регулярностью стали публиковаться материалы о преданности казаков социалистическому строю, об их ударной работе на благо государства и уникальной культуре. Пропагандистские материалы разбавлялись письмами казаков. В этих посланиях они рассказывали, как их жизнь сильно изменилась в лучшую сторону с приходом советской власти.

К такому поведению большевиков казаки изначально относились с недоверием и даже опаской. Так и не догадавшись, в чём подвох, представители казачества решили «ловить момент» и активно приступили к возрождению своих традиций.

Люди, которые могут полезными

По мнению историков, смена взглядов была обусловлена тем, что руководством страны осознало необходимость укрепления обороны. Ситуация на международной арене буквально с каждым днём становилась всё более напряжённой, а поэтому руководители государства оказались заинтересованы в возрождении традиций казачества – в первую очередь военных. Для казаков пошили специальную форму, в станицах стали открывать кружки и клубы «ворошиловских кавалеристов».

Измениться отношение к казакам могло и из экономических соображений. Во-первых, жители станиц – это рабочая сила, а во-вторых – казаки признанные специалисты в области коневодства. Так что советская власть, сменив кнут на пряник, планировала «эксплуатировать» их труд и знания.

Следующая причина. Реабилитируя казаков, Иосиф Виссарионович преследовал чёткую политическую цель – хотя бы формально продемонстрировать единство советского народа. Ему можно приписать многие ошибки, но при этом он прекрасно понимал, что в таком полиэтническом государстве как Советский Союз, не заниматься национальным вопросом просто нельзя. Не удивительно, что в стране позже появилось понятие «дружба народов». Пока капиталисты воспевали идеи толерантности (то есть терпимости), в СССР укрепляли дружеские отношения. Руководители осознавали – терпению рано или поздно придёт конец, а вот дружба может быть вечной.

Данный подход вскоре дал плоды. Казаки перестали скрывать свою идентичность, уникальная культура была сохранена, в результате чего сформировалось «советское казачество».