Эксперимент на честность: чем на самом деле он закончился

В 1970 году руководство одного из московских заводов решило проверить своих работников на честность. Эксперимент продолжался 30 дней, а его результаты поразили организаторов.

Приятного аппетита!

В Советском Союзе было принято обедать в столовых. Из дома мало кто прихватывал еду, приготовленную на кухне. Объясняется это просто – максимум комфорта при минимальных ценах. Полноценный обед из трёх блюд и компота в среднем стоил 25 копеек, так что поход в столовую могли позволить себе и студенты с мизерной стипендией.

Единственным недостатком таких приёмов пищи была скорость. От работников требовалось успеть пообедать за 22 минуты. Дело в том, что постоянно строились новые цеха, росло количество сотрудников, а вот помещения столовых оставались прежними. Чтобы избежать очередей, сначала пытались разводить толпы голодных трудяг по времени, но к 70-м годам этот метод перестал работать.

Тогда в столовой одного крупного столичного завода было решено провести уникальный тридцатидневный эксперимент. Его инициаторы хотели апробировать способ, позволяющий ускорить процесс обслуживания людей. С линии раздачи убрали кассу, а её место заняла большая коробка. В неё посетители столовой должны были опускать деньги – ровно столько, сколько заплатили бы кассиру.

Свободная касса

Первые несколько дней всё шло по плану. Время на обслуживание действительно требовалось меньше, в результате чего работники могли обедать в спокойной обстановке. Не было вопросов и к выручке. Недостача была минимальной – всего две-три копейки.

Но через неделю авторы эксперимента обратили внимание, что оплачивать обеды стали далеко не все – лишь каждый второй. Только чудом опыт не прервали. Видимо, довести начатое до конца решили уже из спортивного интереса.

Ближе к концу эксперимента организаторы удивились – полупустая коробка наполнилась до самого верха. После подсчётов выяснилось, что итоговая сумма полностью соответствует той, которую должны были выручить кассиры, собирая оплату ежедневно.

Оказалась, что неоплата питания была связана с отсутствием денег у рабочих. Но, как только они получили зарплату, то тут же поспеши отдать долг в столовую. Вернуть всё до последней копейки – для советского гражданина всегда являлось дело чести. И эксперимент в заводской столовой это доказал.