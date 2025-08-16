Как дети советской элиты хотели свергнуть Сталина

В начале июня 1943 года на Большом Каменном мосту в самом центре Москвы милиционеры обнаружили на тротуаре два тела. Погибшими оказались подростки – Володя Шахурин и Нина Уманская. Позже выяснилось, что молодой человек мог быть лидером целой подпольной организации, члены которой стремились захватить власть в СССР и создать «Четвёртый рейх».

Любовные дела государственной важности

По версии следователей, убитые состояли в отношениях. Вероятно, парень сначала застрелил девушку, а потом пустил пулю и в себя. Установив обстоятельства, следствие зашло в тупик – мотивы двойного убийства были непонятны. Не меньше вопросов вызывало и наличие на месте происшествия немецкого самозарядного пистолета «Вальтер», состоявшего на вооружении у солдат гитлеровской Германии.

К инциденту было приковано большое внимание изначально. Володя Шахурин – сын наркома авиационной промышленности СССР, Нина Уманская – дочь посла СССР в Мексике. Жили же подростки в знаменитом «Доме на набережной» и посещали одну школу вместе с детьми самого Иосифа Сталина.

С оружием вскоре разобрались. Немецкий «Вальтер» дал Володе его друг Вано Микоян. Пистолет оказался трофейным – его привезли с войны братья Микояна. Вано также рассказал, как развивались трагические события. Якобы отец Нины собрался забрать дочь с собой в Мексику, а ухажёр попросил её остаться в Москве. Девушка отказалась и тогда парень пригрозил возлюбленной пистолетом. Раз в год, как известно, и палка стреляет…

Во главе нового государства

История получила неожиданное продолжение после обыска в квартире Шахурина. Был найден дневник подростка, который содержал сенсационные факты. Так, из записей следовало, что убитый Володя и его приятели (дети советской партийной элиты) состояли в секретной организации – «Четвёртом рейхе». Её члены должны были сменить власть в СССР и сформировать нацистское правительство. Но осуществлять задуманное они не торопились. Считалось, что сперва молодые революционеры должны получить качественное образование, чтобы в будущем занять высокие посты и уже тогда совершить госпереворот. В организацию входил сын генерала Петра Кирпичникова, Феликс, сын известного хирурга Александра Бакулева, сын генерала Рафаила Хмельницкого и дети других представителей советской элиты.

О существовании «Четвёртого рейха» доложили Иосифу Сталину. Глава государства отреагировал сдержанно, произнеся лишь одно слово:

«Волчата».

Так как в самом разгаре шла война, то дело решили не раздувать, тем более что и сами члены подпольной группировки уверяли – ни про какую революцию знать не знают. Мол, их записал в «Четвёртый рейх» Шахурин, который с головой явно не дружил. Так организация была признана «бумажным государством», но с родителями бунтарей всë же провели профилактическую беседу, порекомендовав заняться воспитанием детей.

Некоторые историки до сих пор считают, что «волчата» действительно могли осуществить переворот в стране. Правда, доказать это пока не получается, так как доступ к делу в полном объёме сегодня получить нереально.