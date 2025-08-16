Правда ли, что англичане были причастны к убийству Павла I

«Конституция России есть деспотизм, умеряемый цареубийством», – написал французский маркиз де Кюстин в своей книге путевых заметок «Россия в 1839 году».

Но этого автора всегда не без оснований обвиняют в предвзятости и недоброжелательстве к нашей стране. Высказанный им афоризм – одно из подтверждений таких обвинений. Он не просто неверен, но и подменяет суть вещей. Ведь на протяжении двух веков объектами цареубийства в России становились либо случайные жертвы заговоров и интриг (царевич Пётр Алексеевич, Иван VI), либо императоры, ставившие перед собой и энергично преследовавшие благие для страны цели (Пётр III, Павел I, Александр II). Нередко, как и в случае с Павлом I, причиной убийства монарха являлись непосредственные происки иностранных держав.

Павел I

У Павла I (годы жизни 1754-1801, годы правления 1796-1801), действительно, выработался тяжёлый характер. Многие современники считали его деспотом и самодуром. При нём преследованию подверглись многие верные и выдающиеся сына Отечества – такие, как, например, Александр Васильевич Суворов. Да и само слово «отечество» стало официально запрещённым при Павле, так как император считал его напоминанием о французской революции. Вот уж воистину неумение отделять форму от содержания!

Но нужно помнить, что Павел I сумел взойти на престол лишь через тридцать четыре года после смерти своего отца и на двадцать три года позже того срока, когда имел неотъемлемое право стать самодержавным государем согласно русской традиции. Его мать, Екатерина II свергла своего мужа Петра III в 1762 году. Этот переворот совершался именем не самой Екатерины, которая по своему рождению немецкой принцессой вообще не имела никаких прав на русский престол, а именем наследника Павла. Но, свергнув мужа (некоторые даже считают, что Пётр III был вскоре убит именно по приказу своей жены), Екатерина самолично взошла на императорский трон, отстранив своего сына Павла не только от фактической, но и от формальной власти.

В 1773 году Павел женился. Ему было 18 лет. В это время он, как носитель царской крови, должен был стать полноправным императором, если рассматривать правление его матери как регентство. Но Екатерина, в которой не было ни капли крови Романовых, не собиралась поступаться властью. Более того, она перед своей смертью даже собиралась передать власть своему внуку Александру в обход его отца Павла. Павел знал об этом завещании. Только энергичные меры его сторонников в день смерти Екатерины позволили ему занять трон. Естественно, что Павел принялся мстить тем, в ком подозревал слишком рьяных сторонников Екатерины и кого считал виновниками своего затянувшегося отстранения от власти.

В политике же Павла воплотились очень разнородные стремления. С одной стороны, он проявлял явное самодурство. С другой, имел ясное представление о некоторых государственных задачах. Он первым из русских царей попытался ограничить крепостное право помещиков на крестьян. Павел впервые сократил сроки военной службы и ввёл регулярные отпуска для солдат (28 дней в году).

Вступив одно время в войну против Французской республики, он скоро понял, что европейские союзники России (в первую очередь Англия и Австрия) только пользуются Россией для собственных целей, и что России лучше установить союз с Наполеоном Бонапартом, который, придя к власти во Франции, фактически уничтожил республику.

Английские нити заговора

Эти две вещи – преследование некоторых знатных особ и крутая перемена курса внешней политики – погубили Павла. Причём более приоритетное значение имела попытка Павла заключить союз с Францией, вредившая английским интересам. Англия предприняла энергичные тайные попытки устранить Павла. Ей недолго пришлось искать орудия своего замысла.

Главной средой для совершения цареубийства стали братья Зубовы. В последние годы царствования Екатерины II молодой Платон Зубов стал последним фаворитом императрицы. Он был полной бездарностью в государственных делах, но быстро воспользовался своим возвышением для укрепления положения своего и своих ближайших родственников. Платон Зубов и его братья – Николай, Дмитрий, Валериан – стали графами и получили важные назначения. Павел I отстранил Платона Зубова от двора. Правда, потом, уступая настоянию некоторых придворных, вернул его. Но Платон Зубов затаил обиду и искал случая отомстить императору.

Среди заговорщиков были видный екатерининский вельможа адмирал Осип Дерибас, вице-канцлер Никита Панин, петербургский генерал-губернатор граф Пётр Пален. Но главную связующую роль в подготовке переворота сыграла женщина – сестра Зубовых Ольга, в замужестве Жеребцова. Её дом стал местом тайных собраний участников заговора. Она сумела привлечь к нему важных людей. Но она, в свою очередь, была только орудием в руках другого человека. Это был её любовник – английский посол в Петербурге Чарльз Уитворт. Его деньгами Ольга и сорила среди заговорщиков, обещая ещё более крупную награду в случае осуществления их преступного плана.

Впрочем, участники заговора были богатыми вельможами и вряд ли их соблазняла небольшая, в сравнении с их состоянием, денежная выгода. Главным их мотивом была месть.

Отъезд Уитворта

Между тем, в отношениях между Россией и Англией наметился разрыв. Павел I, вначале привечавший английского посланника и даже настоявший перед британским правительством о присвоении ему баронского титула, потом резко поменял своё отношение к нему. В марте 1800 года Уитворт направил в Лондон секретную депешу, в которой весьма вольно высказался о русском императоре. В частности, посол заявил, что он «буквально не в своём уме». Эта депеша была, однако, перехвачена российской тайной полицией и прочитана.

Император, будучи оскорблённым, не захотел скрывать, что его люди читают дипломатическую почту. Разгорелся скандал. Павел потребовал от Великобритании смены посланника в Петербурге. Разгневанный отсутствием официальной реакции на его требование, он в конце мая 1800 года велел Уитворту покинуть Россию. Дипломатические отношения между Россией и Англией временно прервались.

Отъезд Уитворта сильно затруднил действия заговорщиков. Правда, бывший посол поселился недалеко от России, в Копенгагене, откуда продолжал тайно руководить их действиями.

10 000 фунтов отступных

26 февраля 1801 года, за две недели до убийства Павла I, Ольга Жеребцова покинула Россию. Последующие два года эта женщина преследовала своими денежными домогательствами своего бывшего возлюбленного Уитворта, который за это время успел жениться. В конце концов, жена Уитворта выплатила Жеребцовой 10 тысяч фунтов стерлингов. Всё заставляет подозревать, что в действительности это была сумма или часть суммы, обещанной Уитвортом за убийство Павла.

Но заговорщики так и не увидели этих денег. Все они вскоре после убийства Павла оказались в опале – большинство в ссылке в своих имениях. Сама же Жеребцова пользовалась фавором при английском дворе и даже оказывала услуги русской дипломатии Александра I.