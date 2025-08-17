От Древней Руси до наших дней: как развивалась реклама в России

Развитие рекламного дела в России относят к X–XI веками. Тогда купцы прибегали к разнообразным приемам предложения своих товаров «Вечерняя Москва» вспомнила, как развивался этот рынок в нашей стране.

Истоки: Древняя Русь и Средневековье

Устная традиция: Самой ранней формой были глашатаи («бирючи»). Они зачитывали указы князей на торговых площадях и добавляли коммерческие объявления о привозных товарах («Гой еси, добрые люди! Ведомо вам буди...»).

Визуальные знаки: Ремесленники использовали вывески — часто символические (сапог над сапожной мастерской, крендель над булочной). Клейма на товарах (особенно гончарных) служили и гарантией качества, и протобрендом.

Расцвет печатного слова: Имперская Россия

Первые газеты: С появлением «Ведомостей» при Петре I (1703) началась эра печатной рекламы. Первоначально это были казенные объявления (о торгах, поставках).

Золотой век прессы: XIX век — время расцвета газет и журналов. Появляются первые рекламные агенты и бюро (например, агентство Л. Метцеля, основанное в 1878 году, чей девиз «Реклама — двигатель торговли» стал крылатым).

Визуализация и креатив: Города украшают вывески, становящиеся произведениями искусства. Появляются рекламные тумбы, растяжки, световая реклама (особенно в начале XX века).

Товарные знаки: Активно развивается брендинг. Становятся узнаваемыми знаки фабрик Абрикосовых (ныне «Бабаевский»), «Эйнем» («Красный Октябрь»), парфюмерии Брокара (ныне «Новая Заря»), пивоваренных заводов.

Времена СССР

Революция и НЭП: После революции частная реклама была объявлена буржуазным пережитком, но с введением нэпа (1921– 1928) она бурно возродилась.

Появились рекламные агентства («Связь», «Рекламтранс», «Мосторгреклама»), плакаты в стиле конструктивизма (работы А. Родченко, В. Маяковского: «Нигде кроме как в Моссельпроме!», «Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет»).

Плановое хозяйство и «просветительская» реклама

С окончанием нэпа и установлением плановой экономики коммерческая реклама практически исчезла. Ее место заняла социальная и политическая реклама (плакаты, призывающие к индустриализации, борьбе с неграмотностью, ЗОЖ) и «торговая пропаганда» — информирование о наличии товаров в магазинах («Пейте советское шампанское!», «Храните деньги в сберегательной кассе!»).

Революция рынка: Современная Россия

«Дикое поле» 1990-х: С распадом СССР и переходом к рынку рекламная индустрия пережила взрывной рост. Появились первые западные агентства, возникли многочисленные местные игроки. Реклама была кричащей, агрессивной, часто низкокачественной («падающие» логотипы, слоганы вроде «Просто добавь воды!»). Доминировали ТВ, наружная реклама (щиты, растяжки) и пресса. Запоминающиеся, но спорные слоганы: «Все в шоколаде!» (МММ), «Чисто не там, где убирают...» (Glance).

Становление профессии (2000-е): Рынок структурируется. Появляются крупные холдинги. Формируются профессиональные стандарты, возникает система образования в сфере рекламы и маркетинга. Реклама становится более изощренной, ориентированной на разные целевые аудитории. Начинает развиваться интернет-реклама (баннеры, контекст)

Олеся Верхоланцева, ведущий менеджер по рекламе и PR:

Сейчас на смену традиционным каналам пришли цифровые платформы, новые возможности и работа с большими данными. Если раньше успех определялся охватом, то теперь — вовлеченностью и персонализацией. Реклама не потеряла свою роль, но ее эффективность теперь измеряется не только продажами, а способностью выстраивать отношения с аудиторией. В эпоху информационного шума наша профессия стала сложнее, но и значимее.

