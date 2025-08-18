Арестантские роты: каким был «дисбат» в Российской империи

Дисбаты, существовавшие в РККА нередко считают продуктом советской власти. Однако, это не так. Сама концепция создания отдельных подразделений для провинившихся солдат появилась ещё Российской империи.

Арестантские роты

Арестантские роты, также известные как роты нижнего состояния, были учреждены в Российской империи в 1823 году. Они представляли собой прообраз современных дисциплинарных батальонов. В эти роты направлялись военнослужащие, совершившие не особо тяжкие преступления, не требующие наказания клеймением или каторгой.

В состав арестантской роты могло входить от 100 до 250 человек. Командовали ими офицеры и унтер-офицеры, проходящие обычную строевую службу. Арестанты использовались для выполнения тяжелых работ, которые никто не хотел выполнять даже за деньги. Они мостили улицы, рыли канавы и котлованы, строили мосты. За свой труд они не получали никакого вознаграждения, а все заработанные деньги шли на их содержание и другие расходы судебно-исполнительной системы.

Дисциплина в арестантских ротах была очень жесткой, а наказания - жестокими. На ногах арестантов обязательно были кандалы. Офицеры имели право бить их специальной тростью прямо на рабочем месте, а по возвращении в казарму их ждали розги или даже шпицрутены. В свободное от работы время арестанты зачастую не отдыхали, а занимались строевой муштрой, главной целью которой было довести марширующих солдат до полного изнеможения.

Гражданские арестантские роты

Такой способ наказания был экономически выгодным для государства, поскольку позволял использовать труд осужденных без расходов на их этапирование. Поэтому в 1828 году по образцу военных арестантских рот были созданы арестантские роты для лиц гражданских. В них определялись все работоспособные преступники, которым суд определил мерой наказания ссылку в Сибирь. Срок службы в такой арестантской роте мог доходить до 15 лет.

Через арестантские роты прошли многие известные люди, в том числе писатели Фёдор Достоевский и Тарас Шевченко.

Арестантские роты просуществовали в Российской империи до 1879 года, когда они были переименованы в дисциплинарные батальоны. Однако суть их осталась прежней: принудительный и бесплатный тяжелый физический труд под видом военной службы. Дисбаты существуют и в современной российской армии.