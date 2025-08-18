Жены-изменницы: как с ними поступали на Руси

С подачи Русской Православной Церкви среди наших предков распространился постулат «Женщина сотворена для мужчины, а не мужчина для женщины». Естественно, такая догма породила недоверие между представителями полов. Результатом стали измены, которые сопровождали многие браки. Но если мужчинам адюльтер сходил с рук, с женщинами русские поступали куда жёстче.

В древности

Согласно Уставу князя Ярослава Мудрого, самого раннего документа, в котором упоминается наказание за измену, мужчина считался прелюбодеем только в том случае, если имел не только любовницу, но и детей от неё. За такие измены он должен был оплатить штраф в пользу церкви, размер которого устанавливал князь.

Если же изменяла женщина, то мужу в обязательном порядке и как можно скорее требовалось наказать неверную супругу. Простить изменницу и продолжить с ней жить – затея плохая. В таком случае наказать могли уже «рогоносца».

В XVII и XVIII веках измена также являлась кратчайшим путём к разводу. И если изменщик-мужчина мог отделаться штрафом, то неверная женщина должна была вступить в прядильный двор, и ей запрещалось повторно выходить замуж. Но факт измены ещё требовалось доказать – например, приведя свидетелей. Так и появилась пословица «Не пойман – не вор».

Дворяне относились к изменам более терпимо, а уж про представителей царских семей и вовсе говорить не стоит – у каждого были либо фавориты, либо фаворитки.

Не так давно

По крестьянским обычаям, после измены женщины развод мог и не последовать. Всё зависело от воли супруга. Изменщицу обязательно наказывали – плетьми, кнутом или исправительными работами, а также запрещали носить фамилию мужа. При этом разводы фиксировались по первому слову мужчины. Представители сильного пола очень быстро сообразили, что так можно без проблем и лишней волокиты избавляться от надоевших жён. Обвинил в неверности и поминай как звали.

В начале XX века в отношении разведённых мужчин действовало негласное правило – запрет на продвижение по службе. А вот женщина не могла подать на развод за измену даже 100 лет назад. Единственное, на что могла рассчитывать обманутая супруга, так это на право отомстить разлучнице за перенесённое унижение (побить окна, вымазать дом сажей и ворота дегтём).

В годы советской власти разводы стали редкостью. Власти государства придерживались политики укрепления института семьи, а многие проблемы ячейки общества стало принято обсуждать на собраниях. Такого «разбора полётов» многие пытались избежать, а поэтому предпочитали смириться с изменами.