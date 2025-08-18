Инженер построил для своего кота мини-город с метро

Китайский инженер построил для своего кота целый мини-город, в котором есть даже метро, сообщает «МИР 24.

Подземка отличается от настоящей только размерами. В ней работает эскалатор, а по рельсам передвигается поезд, при этом достаточно вместительный. Находиться в нем может не только мейн-кун Найс, но и его хозяин. На создание метро у мужчины ушло четыре месяца, а до этого он построил для кота кинотеатр, комнату с бильярдом и супермаркет.

Ранее в Калифорнии студентка сняла двум своим кошкам квартиру за 1500 долларов в месяц. Домашние животные по кличке Луиза и Тина полгода живут в небольшом домике на заднем дворе в городе Сан-Хосе. Жилье мурлык оборудовано туалетом и ванной комнатой. Также есть там и телевидение, но собственной кухни нет. Котов больше всего интересует лотки и миски для корма, а также специальный кошачий домик.