Почему части тел знаменитых людей украли после смерти

Сердце Анны Болейн, череп Моцарта и даже пенис Наполеона – согласитесь, довольно странные сувениры на память о кумирах прошлого. А кому-то вот в самый раз!

Скелет Томаса Пейна

Один из основателей США, человек, который буквально написал слова «Соединенные штаты Америки», умер нищим пьяницей где-то на Манхэттене.

Спустя 10 лет после его смерти его останки выкопал Уильям Коббетт и отправил тело в Англию, чтобы похоронить его с надлежащими почестями и установить памятник. Однако ему не удалось собрать средства на памятник, и Коббетт до самой смерти хранил скелет Пейна в сундуке на чердаке своего дома. Сейчас местоположение останков неизвестно.

Череп Джеронимо

Считается, что череп легендарного предводителя одного из племен апачей украли участники тайного общества студентов Йельского университета «Череп и кости» в 1918 году и поместили его в стеклянную витрину в их штаб-квартире.

Предки Джеронимо пытались подать в суд на тайное общество в 2009 году, но иск отклонили из-за отсутствия доказательств. Однако еще в 2005 году историк Марк Вортман обнаружил переписку 1918 года между двумя членами общества, в которой упоминался «череп достойного Джеронимо Грозного, эксгумированный из его гробницы в форте Силл».

Голова короля Баду Бонсу II

Король Баду Бонсу II был королем Ганы в 1838 году, когда голландцы пытались захватить контроль над территорией. Он отрезал головы двум голландским офицерам и повесил их на свой трон.

После казни его тоже обезглавили, и голова бывшего правителя считалась утерянной в течение многих лет, пока однажды ее случайно не обнаружили в стеклянной банке с формальдегидом в Гааге. Представители народа аанта вылетели в Гаагу, чтобы забрать голову и отвезти ее обратно в Гану, но сперва провели траурный ритуал, в ходе которого облили пол в министерстве иностранных дел джином.

Череп Моцарта

В некоторых частях Европы старые могилы принято освобождать, чтобы использовать заново. Моцарта похоронили на кладбище Святого Маркса в Вене, и когда в 1801 году пришло время перенести останки, один меломан, работавший на кладбище, присвоил себе череп музыкального гения.

Некоторое время череп переходил из рук в руки в Вене, пока, наконец, в 1902 году его не подарили музею фонда Моцартеум, где он и находится по сей день, хотя и не выставлен для посетителей.

Пенис Наполеона

Пожалуй, самый известный «артефакт» в этом списке — пенис французского императора Наполеона Бонапарта.

Во время вскрытия, которое проходило на Корсике, орган отрезали и передали священнику. Когда его показали на выставке на Манхэттене в 1927 году, журнал TIME описал его «похожим на кусок вяленой говядины или сморщенного угря». Потом пенис знаменитого полководца приобрел богатый врач-уролог; он хранил его под своей кроватью почти 30 лет.

Сердце Анны Болейн

Это скорее легенда, чем факт, но считается, что после казни Анны Болейн ее бывший муж Генрих VIII вырезал ее сердце и поместил его в шкатулку в форме сердца.

Шкатулка якобы хранится в тайнике в церкви в Саффолке, где ее захоронили в 1836 году под церковным органом.

Мозг Муссолини

Мозг фашистского диктатора появился на интернет-аукционе eBay несколько лет назад, стартовая цена составляла 13 000 евро. На сайте запрещена продажа частей тела, поэтому пост удалили через несколько часов после публикации.

Никто не знает, где на самом деле находится мозг Муссолини. Его застрелили и повесили вверх ногами в Милане вместе с его любовницей Клареттой Петаччи, а правительство вернуло семье тело после вскрытия еще в 1957 году. Кто знает, возможно, мозг фашистского действительно хранится в доме какого-то чудика.