«Неуязвимый»: почему так прозвали телохранителя Троцкого

Телохранитель Льва Троцкого Антон Блисняк за время боёв против белогвардейцев получил множество ранений и соответствующее прозвище – «Неуязвимый». Несмотря на это, он сумел не только выжить, но и остаться «при деле». Правда, в биографии этой выдающейся личности Гражданской войны до сих пор много пятен…

Всегда в строю

Загадки начинаются уже с даты рождения. По одной из версий, Блисняк (также встречаются варианты написания Блиснюк, Близняк) появился на свет в 1897 году в станице Крымская на Кубани, а по другой – в 1899 году в Гродненской губернии.

О том, как прошло первое десятилетие жизни будущего телохранителя Троцкого, неизвестно ничего. В 1914 года юноша ушёл добровольцем на фронт. Сражался в Польше, оборонял Варшаву, а затем его подразделение перебросили в Персию. В 1919 году Блисняк находился на лечении в Москве. Тогда же и был сделан снимок, благодаря которому мы можем составить представление о его внешности. На фотографии запечатлён 20-летний молодой человек с узкими плечами, тонкой шеей и без правого глаза.

По немногочисленным сохранившимся рассказам современников, Блисняк демонстрировал на поле боя настоящие чудеса мужества, героизма и самопожертвования. Так, в боях под Ростовом в июле 1918 года он на протяжении пяти часов отстреливался от белогвардейцев. После того как патроны закончились, Антона враги всё-таки схватили и изрубили шашками. Он притворился мёртвым, что в итоге спасло ему жизнь. На протяжении нескольких часов он валялся на земле и истекал кровью, но в итоге всё-таки дождался контрнаступления красных.

Презент от шефа

Зимой 1918 года Блисняк попал в плен в Терской области. Его подвергли ужасным пыткам, а когда стало понятно, что выбить из него ценные сведения не получится, белые повели пленника на расстрел. По пути он вырубил конвоиров и бросился в реку Терек.

На описанной выше фотографии можно разглядеть любопытную деталь. Блисняк в руках держит сигару, которую он мог получить из рук председателя Реввоенсовета Льва Троцкого. Лев Давидович имел привычку награждать особо проявивших себя красноармейцев табачными изделиями. С учётом того, что Антон Васильевич некоторое время охранял революционера, нет никаких сомнений – руководитель был в курсе подвигов своего подчинённого. Видимо, поэтому и не мог оставить его без такой награды. Всего же во время участия в боевых действиях Блисняк получил около 26 ранений.

Но как сложилась судьба храброго телохранителя после 1920 года, история умалчивает. В базе данных проекта «Открытый список» есть информация об Антоне Близнюке. Этот человек работал в правоохранительных органах под Таганрогом до декабря 1936 года, потом его арестовали по обвинению в агитации к свержению государственного строя. Исправительно-трудовые лагеря он покинул в 1939 году, а дальше его следы теряются. Правда, сказать с уверенностью, что «Открытый список» рассказывает про телохранителя Троцкого, нельзя.