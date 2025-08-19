Какое пожелание стало самым страшным русским проклятием

У многих народов существует множество проклятий, из которых выделяются самые страшные. Например, у русских ужас вызывал возглас «Чтоб тебе пусто было!». А что данная фраза означала на самом деле?

Плодородие и продолжение рода

Изначально слово «пустота» относилось в первую очередь к аграрной сфере. Поэтому проклятие «Чтоб тебе пусто было!» подразумевало какую-то «сельскохозяйственную катастрофу»: порчу собранного урожая, гибель скота, нашествие вредителей и так далее. Понятно, что результатом этих невзгод становился голод, а после и смерть.

Ещё одно значение пустоты – бесплодие. Это объясняется тем, что наши предки сравнивали женщин с плодородной землёй, которая готова дать «урожай» – здоровых и сильных потомков. Так что этот страшный возглас означал и пожелание бесплодия. Если же его бросали в сторону беременной представительницы прекрасного пола, то, следовательно, ей желали выкидыша, ранней смерти ребёнку или врождённых серьёзных заболеваний новорождённому.

Кругом – пустота

Есть у проклятия и обобщённый смысл. Человек, из чьих уст сыпалось это пожелание, подразумевал неудачи, несчастья, белы, а также нищету. Практикующий специалист в трансперсональной психологии Станислав Гроф утверждает, что сказанное «Чтоб тебе пусто было!» может приводить к состоянию мысленной опустошённости, которое сменяется острым чувством неудовлетворенности. Впечатлительные люди, уверенные в том, что их прокляли, перестают желать что-либо делать и в результате утрачивают взаимосвязь с реальной жизнью.

Языковед Лубсан Чимитов нашёл ещё один смысл этого проклятия. По его мнению, оно означает отсутствие всего. Человека продолжают окружать привычные вещи, но уже лишённые смысла. Так, это может быть работа, ставшая вдруг ненавистной, семья, в которой царит разлад, родственники, неожиданно превратившиеся в заклятых врагов.