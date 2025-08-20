Как СССР освободил Корею, а США заложили там бомбу замедленного действия

Накануне очередного юбилея окончания Второй мировой войны не лишним будет вспомнить, что 80 лет США и их союзники всячески принижают роль СССР в победе над Японией. Спору нет, атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки привели к гибели сотен тысяч мирных жителей и оказали сильное психологическое влияние на японское руководство. Но в военном отношении их эффект был равен нулю.

Без вступления СССР в войну США планировали завершить боевые действия на Тихоокеанском ТВД в 1947 году. Даже после капитуляции Японии американские и британские войска сумели принять капитуляцию японских войск на всех оккупированных теми территориях лишь к концу 1946-го.

В Корее же и Китае американцы торопились и высадили десант в корейском порту Инчхон (Чемульпо) 8 августа, а в Китае – во второй половине августа 1945 года.

Рельеф местности, а главное, мощная система японских укреплений на северной границе Кореи существенно сдерживали наступление Красной Армии.

Так, за два дня, 9 и 10 августа, 25-я армия (состав: 393-я стрелковая дивизия, 7-й и 113-й укреплённые районы) продвинулась только на 10 км. Поэтому 11 августа 25-й армии были приданы 17-й и 88-й стрелковые корпуса, а также 10-й механизированный корпус.

Американцы понимали, что Северная Корея более уязвима с моря, чем с суши, и с 1 по 9 августа 1945 г. поставили у входа в корейские порты около 700 магнитных донных мин. Забегая вперёд, скажу, что на них подорвались четыре советских тральщика.

Поначалу американцы вообще не собирались пускать советские войска в Корею. Однако наступление Красной Армии поставило США перед свершившимся фактом. И вот в течение всей ночи с 10 на 11 августа между Госдепартаментом США и командованием американских войск на Тихом океане шли непрерывные переговоры. Одновременно Госдепартамент связался с Москвой. В итоги линией разделения советских и американских войск была выбрана 38-я параллель.

Одной из причин такого выбора было разделение на 38-й параллели японских сил, дислоцированных в Корее, и 17-го фронта, непосредственно подчинённого Токио. Таким образом, первые должны были сдаваться СССР, а вторые – США. Всего в Корее находилось 290 тыс. человек личного состава японских сухопутных войск и 29431 моряков.

15 августа японский император заявил о прекращении сопротивления. Замечу, что слово «капитуляция» в его радиообращении отсутствовало. В тот же день командующий американскими войсками на Тихом океане генерал Макартур отдал приказ № 1, согласно которому 38-я параллель должна была стать линией разделения войск СССР и США.

13 августа СКР ЭК-5, два тральщика и четыре катера Тихоокеанского флота высадили в корейском порту Расин 716 десантников. Японцы почти не сопротивлялись, и потери десантников составили 7 убитых и 37 раненых. Вечером следующего дня к Расину подошли подразделения 393-й стрелковой дивизии. Одновременно 783 десантника были высажены в порту Юки.

В ходе десанта в порт Сейсин было задействовано куда больше сил: 6,5 тысяч десантников и два десятка танков Т-26.

24 августа 1945 г. на аэродромах Пхеньяна и Хамхына посадочным способом были высажены советские десанты. В тот же день все японские войска окончательно прекратили сопротивление. К этому времени при освобождении Кореи погибло 1,5 тысячи советских солдат и матросов.

Любопытно, что передовые подразделения 25-й армии с ходу ворвались в столицу Кореи Сеул, но получили нагоняй от начальства и немедленно отошли.

В середине августа 1945 г. на транспорте «Чапаев» в Корею прибыл 33-летний капитан Красной Армии Ким Ир Сен (в переводе с корейского – «Восходящее солнце»). Его имя при рождении – Ким Сен Чжу.

В 20 лет Ким стал командиром партизанского отряда, действовавшего в Северной Корее, а затем в Маньчжурии. В сентябре 1940 г. отряд Ким Ир Сена перешёл советско-маньчжурскую границу. Корейских партизан разместили в лагере около Уссурийска. В июле 1942-го Ким Ир Сен был зачислен в ряды Красной Армии и стал командиром 1-го стрелкового (корейского) батальона 88-й отдельной стрелковой бригады.

На самом деле это была диверсионная парашютная бригада. Сам Ким Ир Сен неоднократно прыгал с парашютом. По плану в начале войны бригада должна была быть парашютирована в тылу японских войск в Маньчжурии. Однако быстрое наступление Красной Армии в августе 1945-го сделало десант нецелесообразным.

14 октября 1945 г. на праздничном митинге в Пхеньяне комендант города генерал-полковник Иван Чистяков (командующий 25-й армией) представил заместителя коменданта – Ким Ир Сена. Говорят, Ким Ир Сен хотел выступать в советской форме, но его уговорили надеть пиджак. Тем не менее на фото чётко виден орден Красного Знамени.

Далее Ким Ир Сен стал лидером КНДР. В ходе агрессии США в Корее в 1950-1953 годах Советский Союз и Китай решительно поддержали КНДР.

Однако с распадом СССР отношения между странами ухудшились. В марте 2010-го и мае 2017-го Россия поддержала санкции ООН против КНДР.

С 2011 г. во главе КНДР находится Ким Чен Ын – внук Ким Ир Сена. Весной 2014-го КНДР признала Крым частью территории РФ. Отношения начали улучшаться. С марта 2024 г. РФ окончательно отказалась от всех санкций против КНДР и в 10 раз по сравнению с 2023-м увеличила поставки нефти Пхеньяну.

По данным южнокорейской разведки, с июля 2023 г. по октябрь 2024-го КНДР морем отправила в РФ около 8 млн снарядов калибра 122 мм и 152 мм, а также 100 баллистических ракет «Хвансонг-11».

По данным американской разведки, КНДР поставила в Россию 170-мм тяжёлые самоходные пушки «Коксан» (обозначение американское, настоящее название засекречено), а также 122-мм гаубицы Д-30 и не менее 3000 бойцов спецназа. Москва официально признала успешные действия корейского спецназа в боях в Курской области.

В апреле 2025 г. началось строительство 830-метрового моста на пограничной реке Туманная (Туманган).

Хочется надеяться, что дружественные отношения между КНДР и РФ не станут жертвой потенциального улучшения отношений России с США.