«Русский дух»: что на самом деле это был за запах

В XIX веке несколько парфюмеров доказали, что туалетная вода и духи могут производиться не только во Франции. Энтузиасты наладили в Российской империи выпуск парфюмерии, которая по качеству не уступала французской.

От лекарства до духов

История русской парфюмерии – это история врачебного дела. С древности на Руси косметические средства (румяна, сурьма, белила и благовония) производили вместе с лекарствами. Считалось, что красота и ухоженность – верные спутники здоровья. Так что российские парфюмеры в прошлом были либо фармацевтами, либо аптекарями.

Первые отечественные духи имели ярко выраженные цветочные ароматы. Собственно, это отражалось и в незамысловатых названиях. От наших предков могло пахнуть «Васильками», «Сиренью», «Дивным ландышем», «Нильской лилией».

В середине XIX века российский рынок стали осваивать французы. Так, в 1843 году в Москве гражданин Франции Альфонс Ралле основал парфюмерную фабрику «А. Ралле и Ко», которая производила 160 наименований парфюмерных товаров. Компания Ралле завоевала 60 высших наград на выставках, но всё же самым почётным достижением стало право ставить на своих изделиях четыре герба Российской империи (это означало, что продукция наивысшего качества).

Ралле вошёл в историю и как изобретатель первых «зимних духов». На морозе они приобретали особый шарм – лёгкую хрустальную ноту. Его задумку по достоинству оценили модницы того времени. Душить меха, перчатки и шляпки «Парфюмом де фурор» («Духами для меха») стало признаком утончённости и изысканности.

Ароматы для высшего общества

В 1861 году на одном из московских парфюмерных заводов начал свою карьеру ещё один талантливый парфюмер – Генрих Брокар. Стартовал он с производства мыла – «Детского», «Янтарного», «Медового», а уже через три года смог основать фирму «Брокар и Ко», которая стала официальным поставщиком Великой Княгини Марии Александровны.

В Санкт-Петербурге парфюмерный рынок делили два гиганта. Первый – «Петербургская химическая лаборатория», которую в 1860 году создал провизор и купец первой гильдии Фёдор Иванович Каль. Второй – «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория», в которой трудился талантливый парфюмер Василий Аурих.

А российский косметолог Александр Остроумов стал известен изначально как создатель средства от перхоти. Позже он переквалифицировался в парфюмера, придумав уникальные ароматы, которым отдавали предпочтение представительницы высшего света.

Отличился и ещё один француз. К 300-летию Дома Романовых парфюмер Август Мишель создал духи «Любимый букет императрицы». Сегодня, правда, они известны под другим названием – «Красная Москва».