Своя колея: как в Российской империи появились железные дороги

XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

© Соцсети

Русь и есть движение

Русское государство изначально было связано с транспортом (с древнейших времен прежде всего речным) и движением. Знаменитый «путь из варягов в греки», по сути, и перерос в Русское государство, где само слово «Русь» означало одну из форм движения.

Затем возникло движение в Сибирь первопроходцев Русского Севера, а также южный, степной путь в том же направлении. Путь этот был либо морским (речным), либо конным (и даже пешим). Но у этих способов в условиях России были существенные ограничения, главное из которых – сезонность. Даже древнерусские князья путешествовали только два сезона в году – зимой и летом.

Морской Северныйпуть в то время был возможен только в короткий летний период, когда океан освобождался от льдов – то же самое справедливо и для русских рек. Хотя зимой реки становились широким гладким шоссе, по которым с большой скоростью могли двигаться сани, запряженные лошадьми.

Но весной и осенью на Руси наступала распутица (слово, ставшее настолько знаменитым и символическим, что вошло в иностранные языки). В это время и дороги, и реки становились непроходимыми, все коммуникации останавливались. Трудно было проехать даже в соседнюю деревню. Это серьезным образом ограничивало функционирование Российского государства. Как отправлять налоги из какого-нибудь Иркутска в Санкт-Петербург? Как посылать в командировки чиновников? Как собирать рекрутов для формирования армии? Петр Первый, как известно, хотел построить регулярноегосударство – но его желание сильно ограничивалось отсутствием регулярного транспорта.

Проблема круглогодичного транспортного сообщения довлела над Россией столетиями. Но в начале XIX века у этой проблемы появилось решение.

Железнодорожная эпоха России

Наполеоновские войны не только поменяли карту Европы, но и породили новую европейскую металлургию. Заводы, которые изначально были созданы для производства оружия, дали возможность производить большое количество высококачественной стали – а значит, и рельсов.

Первые железные дороги появились в начале XIX века в Англии. Идея строительства первой железной дороги в Российской империи была выдвинута в 1830-х годах австрийским инженером и предпринимателем Францем Антоном фон Герстнером. «Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России», – писал он в записке императору Николаю Первому.

Главной проблемой, однако, опять-таки был климат. Как будет функционировать этот вид транспорта в условиях русской зимы? Что будет, если рельсы засыплет снегом? Не будут ли проскальзывать колеса у паровоза? Ответов на эти вопросы у русского правительства – как, впрочем, и ни у кого в мире – тогда еще не было. Поэтому Николай Первый одобрил проект первой железнодорожной линии при одном условии: сначала создать испытательный, демонстрационный отрезок.

Первый вокзал в России

В 1837 году появилась Царскосельская железная дорога – участок от Санкт-Петербурга до загородной императорской резиденции (затем продленная дальше до Павловска). Первый русский паровоз назывался «Проворный», а в церемонии открытия дороги лично участвовал Николай Первый и члены императорской фамилии. На конечной станции в Павловске был построен павильон с концертным залом и рестораном, получивший название Voxhall (Воксхолл) в честь одного из районов Лондона. При традиционном в то время для русской аристократии произношении на французский маневр название это стало звучать как «вокзаль» – так в русском и многих других языках появилось слово «вокзал».

Жители Петербурга облюбовали павильон как место отдыха и развлечений. Они ездили туда, чтобы послушать музыку – с 1856 года в Павловском вокзале десять сезонов подряд играл свои вальсы Иоганн Штраус. Злые языки шутили, что в Англии построили железную дорогу для соединения портов с шахтами, а в России – для поездок по ресторанам. Так или иначе, Царскосельская дорога стала важным культурным явлением. Но главное – она доказала, что поезда могут функционировать и русской зимой.

В 1842 году Николай Первый подписал указ о строительстве железной дороги между Петербургом и Москвой. Главным инженером и руководителем строительства был назначен Павел Мельников, заработавший свой авторитет еще при участии в создании Царскосельской дороги.

Русская колея

Благодаря Мельникову была утверждена известная на весь мир русская железнодорожная колея – 1520 мм. Дело в том, что еще в 1839 году для изучения американского опыта железных дорог в США из России была отправлена специальная инженерная комиссия. В ее составе был Мельников, который в Америке столкнулся с данной шириной колеи, использовавшейся на некоторых железнодорожных отрезках. В глазах русских инженеров широкая колея обеспечивала большую устойчивость составов и грузоподъемность. Со стратегической же точки зрения другая ширина колеи помогала в обороне при потенциальном военном вторжении.

От ширины колеи, в свою очередь, зависят многие другие параметры железнодорожной инфраструктуры – например, размеры мостов и тоннелей. Так все пространство, когда-то являвшееся территорией Российской империи или СССР, получило благодаря Мельникову собственный железнодорожный стандарт – и прежде всего колею.

Железная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом была достроена в рекордные для такого расстояния (примерно 645 км) восемь лет. В транспортном сообщении между двумя городами страны произошла настоящая революция. И прежде всего – длительность пути больше не зависела от сезона. Теперь в любое время года дорога занимала сначала около 22 часов, а к концу XIX века сократилась до 12 часов.

Открытие Николаевской железной дороги стало важнейшим историческим событием для Российской империи. Были заложены основы национальной железнодорожной системы, положено начало массовому строительству железных дорог в других частях России. Это дало колоссальный толчок промышленности, торговле, сельскому хозяйству и многим другим отраслям экономики.

В течение десятилетий железные дороги покрыли почти всю европейскую часть страны. К концу XIX века железнодорожная сеть России стала одной из крупнейших в мире.

Транссибирская магистраль

Однако империя простиралась гораздо дальше Европы. Поэтому особое место в истории российских железных дорог – и в истории всей страны – занимает строительство Транссибирской магистрали, начавшееся в 1891 году. Транссиб (или Великий Сибирский путь) стал крупнейшим транспортным проектом того времени, самой длинной железнодорожной линией в мире, протянувшейся от Москвы до Владивостока.

Даже сегодня, путешествуя по этой дороге, из окна поезда можно увидеть нетронутую, девственную природу. А тогда, сто с лишним лет назад, железнодорожные инженеры стали поистине первопроходцами. Строительство железнодорожной инфраструктуры на таком отдалении от освоенных человеком пространств стало настоящим вызовом для технических возможностей Российского государства. Создатели Транссиба совершили настоящий трудовой подвиг. Уже к 1916 году дорога, соединившая Тихоокеанское побережье России с европейской частью страны, была готова.

Рельсы соединили русский народ

Рядовые граждане империи сначала относились к поездам с недоверием. Звучали опасения, что организм человек не способен вынести казавшейся тогда огромной скорости в 50-60 км/ч. Затем страх сменился интересом, восхищением и даже любовью. Железные дороги стали символом технического прогресса, вошли в народный фольклор и литературу.

Если для Западной Европы поезд из-за коротких расстояний оказался сугубо утилитарным видом транспорта, то для России железнодорожное путешествие означало необходимость проводить долгое время – сутки, а то и неделю – в компании незнакомых людей. Это подарило миллионам людей возможность знакомств и общения при поездках на дальние расстояния.

Железные дороги произвели переворот не только в экономике России, не только объединили разные концы империи, ускорив доставку товаров и перемещение войск – они пространственно сшили русский народ. Стали частью русской культуры, дополненной реальностью нашей страны, вросли в русский пейзаж и навсегда поселились в сердце русского человека.