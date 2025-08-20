Белка, Стрелка и таракан Надежда: как животные покоряли космос

65 лет назад совершили космический полет собаки Белка и Стрелка. Они стали первыми живыми существами, успешно вернувшимися с орбиты на Землю. А берут ли сейчас в космос животных?

© Вечерняя Москва

В 1957 году главным советским конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королевым была поставлена задача — подготовить собак для суточного орбитального полета с возможностью возвращения обратно в спускаемом аппарате. Андрей Новиков, кандидат технических наук, заместитель декана факультета «Специальное машиностроение» Бауманского университета — ведущего вуза России в космической области, рассказал «Вечерней Москве», что этих зверей выбрал лично главный конструктор.

«Есть легенда, что Сергей Королев пришел в Московский цирк и спросил, какие животные лучше переносят ношение костюмов, датчиков, уколы и проще дрессируются. Ему порекомендовали использовать собак», — сказал ученый.

Американцы предпочитали отправлять в космос обезьян — из-за биологического сходства с людьми. Но цель отправки была такая же, как и у советских ученых. Нужно было понять, как организм переносит перегрузки, длительное состояние невесомости, изучить действие космической радиации, отработать системы, обеспечивающие жизнедеятельность.

И вот все задачи успешно выполнены. А полет Юрия Гагарина показал, что человечеству под силу покорять космос. Следовательно, нет нужды отправлять на орбиту животных... Или есть?

В XXI веке животных в космос отправляют те державы, которые еще не могут позволить себе отправить на орбиту человека. Таким путем идет, например, иранская космонавтика. В начале февраля 2010 года страна запустила в космос биокапсулу «Пишгам», в которой находились черви, черепахи и крысы. В 2013 году Иран дважды запустил на орбиту обезьяну. В январе 2015 года космическая программа в Иране была свернута из-за дороговизны. Животные остаются единственными «гражданами» этой страны, побывавшими в космосе.

Колонизация других планет — перспективное направление космонавтики. Оно предполагает не только длительное существование животных на орбите, но и их размножение там.

Первой космической мамой стала... рыжая тараканиха. Инициатива эксперимента принадлежала студентам Воронежского медицинского университета. Их проект поддержали, и в результате спутник «Фотон М-3» с бабочками тутового шелкопряда, мышами-песчанками, тритонами, ящерицами, улитками и тараканами в 2007 году отправился в космос. Он находился на борту 12 суток и успешно приземлился на Землю. После возвращения с орбиты самка таракана, которой дали жизнеутверждающую кличку Надежда, успешно произвела на свет 33 потомка. Дети Надежды росли и развивались несколько быстрее нормы, в частности, их хитиновые панцири потемнели быстрее обычного. При этом, достигнув взрослого состояния, «космические тараканы» не продемонстрировали никаких отличий от земных сородичей. Для другого эксперимента был выбран японский перепел. Птица вылупляется через 17–21 сутки после помещения яиц в инкубатор, начинает нестись намного раньше, чем куры, и порой дает по два яйца в сутки.

В 1990 году в инкубаторе на борту орбитального комплекса «Мир» вывелись восемь перепелят, но они быстро погибли. В 1999 году родились перепелята, которым все-таки удалось прожить продолжительное время, и они даже вернулись на Землю. Правда, у них наблюдались серьезные патологии в развитии. Да и процент вылупления из оплодотворенных яиц слишком маленький, чтобы сделать вывод об успешном разведении.

«В наши дни отправка животных в космос нужна для проверки долговременного пребывания в условиях невесомости, а также для того, чтобы понять, может ли организм сохранять все свои функции, могут ли полноценно существовать рожденные на орбите животные. Эксперименты с яйцами перепелов показали, что если мы хотим реализовывать проекты по продолжению рода на орбите, то необходимо создавать искусственную гравитацию», — отметил Андрей Новиков.

В 2023–2024 годах на МКС были проведены новые эксперименты. Перепелиные яйца поместили в инкубатор, который поддерживает два вида условий выращивания: в условиях искусственной силы тяжести и невесомости. На определенных сроках развития эмбрионов космонавты помещали яйца в капсулы с раствором формальдегида. Они были отправлены на Землю для дальнейшего изучения. Эксперимент должен приблизить ученых к пониманию, как обеспечить успешное разведение перепелов в космосе. Может быть, на МКС еще придется строить хлев или курятник.

Какие еще животные побывали в космосе

В одном из экспериментов компанию собакам составил кролик. 2 июля 1959 года на советской ракете-носителе Р-2А за пределы атмосферы отправилась ушастая Марфуша. Она была не одна, в экипаж входили собаки Отважная и Снежинка. Но этот космический полет не был полноценным, так как животные не выходили на орбиту, а поднимались на высоту в 200 километров и в течение 15 минут возвращались назад.

На борту советского аппарата «Спутник-9» накануне полета Юрия Гагарина, 9 марта 1961 года, отправились в космос морские свинки. Компанию им составили мыши, лягушки, собака Чернушка и манекен Иван Иванович. Космические путешественники благополучно вернулись домой.

Побывали на орбите и кошки. Достоверно подтвержден один запуск. Он был осуществлен Францией 18 октября 1963 года. В суборбитальный полет отправилась кошка Фелисетт, благополучно вернувшаяся на Землю с высоты более 100 км. Правда, судьба пушистой космонавтки была печальной. После полета ее усыпили для изучения.