Как на Красной площади появился «Престол сатаны»

Мавзолей, в котором до сих находится тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, безусловно, выделяется на общем фоне. Его форма – пирамида – чужда русской архитектуре, хотя построен объект был отечественным архитектором Алексеем Щусевым (ранее возводил храмы и проектировал иконостас церкви во имя Успения Богоматери в Киево-Печерской Лавре). От этого к конструкции, напоминающей культовые сооружения язычников, возникает много вопросов.

И форма, и содержание

По мнению некоторых архитекторов, мавзолей стал пирамидой из-за моды. В начале XX века популярностью в России пользовался египетский стиль с иероглифами, сфинксами, обелисками и, естественно, пирамидами. Искусствовед Вера Александровна Дубровина в статье «Интерпретация архитектурного наследия Древнего Египта в раннем советском зодчестве» отмечает, что настоящий перекос в сторону всего египетского наметился после прихода к власти большевиков.

Представители новой власти, разрушая православные храмы, старались полностью изменить облик страны. Образовавшиеся пустоты и была призвана заполнить египетская мода.

Решение о строительстве мавзолея на Красной площади приняли через четыре дня после смерти Ленина. Щусев сделал практически невозможное – он гармонично вписал сооружение в уже существующий архитектурный ансамбль. Но полностью повторить ступенчатую пирамиду ему не позволили. Власти захотели, чтобы мавзолей был ещё и трибуной, стоя на которой можно принимать парады.

Место притяжения

Общая высота мавзолея вместе с подвалами составила 36 метров. Но над землёй возвышается только 12 метров, а ширина видимой части – 24 метра. «Подошва» усыпальницы – это квадрат с длиной стороны в 72 метра, длина диагонали составляет 104 метра, а угол наклона пирамиды равен классическим 45.

Выбор в пользу пирамиды другие исследователи объясняют тем, что большевики пытались создать новую религию. Мавзолей в такой форме отлично вписывался в их планы. Кроме того, архитектор планируя здание, за основу внутренней организации взял Пергамский алтарь, который христиане называют «Престолом сатаны». Так прямо у стен Кремля вырос алтарь, символизирующий поклонение демоническим силам.

В рекордно короткие сроки мавзолей заменил все православные святыни в огромной стране, став местом паломничества советских граждан. Очередь к гробу Ленина никогда не редела. Кто-то приезжал на столичную площадь из любопытства, кто-то – чтобы оценить возможности науки, создавшей мумию, а кто-то преклонялся перед Лениным как перед святыней. В любом случае, цель пирамиды вождя была достигнута.