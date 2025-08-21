Учительница 16 лет числилась на больничном и получала зарплату

Судебный спор разгорелся вокруг учительницы из Рурской области.

© РИА Новости

С 2009 года женщина была на бюллетене и за всё это время ни разу не вышла на работу, продолжая получать оплату за свой якобы труд. Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия постановил направить педагога на диспансеризацию у ведомственного врача, поскольку причины, по которым ей не назначили обследование раньше, не отменяют необходимости его пройти, пишет Spiegel.

Женщина пыталась оспорить это решение, утверждая, что власти слишком поздно — спустя 16 лет ­— решили проверить её состояние.

В ходе обследования будет решено, сможет ли учительница вернуться к работе или должна выйти на пенсию.