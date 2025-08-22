Туристка нашла жемчужину возрастом 100 миллионов лет

В австралийском штате Квинсленд обнаружили окаменелую жемчужину возрастом около 100 миллионов лет. Об этом сообщает ABC.

Драгоценная находка диаметром почти два сантиметра была найдена в районе Ричмонд, известном значительными палеонтологическими открытиями. Профессор Грегори Уэбб из Университета Квинсленда, который два года верифицировал артефакт, назвал его «невероятно ценным с научной точки зрения».

Жемчужина образовалась внутри раковины гигантского моллюска Inoceramus, обитавшего во внутреннем море Эроманга, которое 100 миллионов лет назад покрывало территорию современной Австралии. Благодаря минеральному составу окаменелость сохранилась практически без изменений. Туристка обнаружила артефакт в 2019 году во время раскопок музея Кронозавр Корнер, где добровольцы помогают в поисках ископаемых.

«Это лишь третья подтвержденная доисторическая жемчужина в Австралии и первая такого размера», — отметил Уэбб.

Две предыдущие находки, сделанные в Кубер-Педи, были меньше. Ученые использовали высокотехнологичный анализ для изучения внутренней структуры без повреждения образца. Теперь артефакт выставлен в музее Ричмонда.

Открытие помогает понять, как древние организмы адаптировались к изменениям климата. Моллюски формировали жемчуг вокруг раздражителей точно так же, как их современные потомки. Изучение таких находок позволяет прогнозировать реакцию современных экосистем на изменения окружающей среды.

