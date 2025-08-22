В Индии мать спасла сына, которого семиметровый крокодил утащил в дренажную канаву. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел в деревне Дхакия, штат Уттар-Прадеш. Хищник атаковал мальчика по имени Виру, купавшегося в канале, который сообщается с разлившейся рекой Гхагра. Услышав крики ребенка, 35-летняя Майя бросилась в воду и начала бить крокодила железным прутом, пока тот не отпустил добычу.

«Мой ребенок был в пасти крокодила. Я прыгнула, не думая о своей жизни, и била крокодила снова и снова», — рассказала женщина.

Лесничий Рам Сингх Ядав подтвердил, что мальчик получил травмы, но его состояние стабильно. Власти установили защитные сети в трех точках канала и предупредили местных жителей об опасности купания в сезон дождей, когда крокодилы особенно активны.

По данным лесного департамента, с 2020 года в Уттар-Прадеше зафиксировано 17 случаев нападения крокодилов на людей, пять из которых закончились летальным исходом. Экологи связывают агрессивное поведение животных с сокращением естественной среды обитания и браконьерством.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.