22 августа: что празднуют и кого вспоминают сегодня в России и мире

22 августа: какой праздник отмечают в России и мире
22 августа Россия отмечает День Государственного флага. В мире вспоминают людей, пострадавших за веру и убеждения, а православные отмечают Собор Соловецких Святых. «Лента.ру» рассказывает про главные праздники и приметы 22 августа, а также напоминает, какие знаменитости родились в этот день.
Праздники в России
День Государственного флага России
Флаг с синим, белым и красным цветом Бориса Ельцина в 1994 году. Однако история флага РФ насчитывает более 350 лет — похожее трехцветное знамя появилось на первом русском военном корабле «Орел», который построили по воле царя Алексея Михайловича в 1668 году.
Значение цветов на флаге объясняют по-разному, самая распространенная версия: белый — чистота и благородство, синий — духовность и верность, красный — мужество и кровь, пролитая за страну.
Какие еще праздники отмечают в России 22 августа
- День Республики Коми.
Праздники в мире
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
Генассамблея ООН ООН это важные установки: свобода религии и мнений закреплена во Всеобщей декларации прав человека.
Согласно российской Конституции, РФ — это светское государство. Гражданам гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» гласит, что религиозные объединения отделены от государства, любая дискриминация по религиозному принципу запрещена.
Какие еще праздники отмечают в мире 22 августа
- День растительного молока;
- День булочек бао.
Какой церковный праздник 22 августа
Собор Соловецких святых
В годы большевистских гонений на церковь Соловецкие острова стали местом мученичества миллионов людей, в том числе церковных подвижников, искавших уединения на Соловках. В собор Соловецких святых входят 50 человек из братии Соловецкого монастыря, пострадавших от репрессий.
Соловецкий монастырь был основан в 1436 году и считался одним из самых почитаемых на Русском Севере. В 1920-х обитель закрыли, и земли монастыря передали в ведение лагеря принудительных работ. Так, Соловки стали местом ссылки многих священнослужителей, монахов и мирян, пострадавших за веру. Даже будучи в заключении, священники до конца дней исполняли свой пастырский долг, духовно и материально помогая тем, кто оказался рядом.
Православное духовенство в Соловецком лагере, 1923 год
Продолжение Успенского поста
Пост в честь Успения Божией Матери — то есть окончания ее земной жизни — длится до 28 августа включительно. На 22 августа выпадает день сухоядения, ограничения самые строгие: допускается употребление растительной пищи без масла в холодном виде.
Какие еще церковные праздники отмечают 22 августа
- День памяти апостола Матфия;
- День памяти мученика Антония Александрийского;
- День памяти преподобного Псоя Египетского;
- День памяти преподобномученицы Маргариты.
Приметы на 22 августа
- Много росы — день будет жарким, мало — дождливым.
- Южный ветер обещает много снега зимой, северный — ясную погоду.
- Если ужи выползают на дорогу и лежат под солнцем, значит, скоро будет дождь.
- Рыба не клюет — к пасмурной погоде.
Кто родился 22 августа
Артем Дзюба (37 лет)
Дзюба — футболист, один из лучших бомбардиров в истории российской сборной, четырехкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта РФ. Свою карьеру начинал в «Спартаке», потом перешел в «Зенит». С 2022-го выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», а в 2023-м стал игроком «Локомотива», но покинул команду в августе 2024 года.
В 2020 году Дзюба оказался в центре скандала, когда в интернет попало интимное видео с участием футболиста. В итоге форварда временно исключили из российской сборной и лишили статуса капитана в «Зените».
Рэй Брэдбери (1920-2012)
Американский писатель-фантаст в первую очередь прославился как автор произведений «451 градус по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники» и «Надвигается беда». В 2007 году Брэдбери стал лауреатом особого упоминания Пулитцеровской премии «за его выдающуюся, плодотворную и глубоко повлиявшую на литературу карьеру».
Кто еще родился 22 августа
- Александр Мостовой (57 лет) — российский футболист;
- Марат Башаров (51 год) — российский актер и телеведущий;
- Родриго Санторо (50 лет) — бразильский актер;
- Дуа Липа (30 лет) — британская певица.