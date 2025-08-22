22 августа: что празднуют и кого вспоминают сегодня в России и мире

22 августа Россия отмечает День Государственного флага. В мире вспоминают людей, пострадавших за веру и убеждения, а православные отмечают Собор Соловецких Святых. «Лента.ру» рассказывает про главные праздники и приметы 22 августа, а также напоминает, какие знаменитости родились в этот день.

Праздники в России

День Государственного флага России

Флаг с синим, белым и красным цветом Бориса Ельцина в 1994 году. Однако история флага РФ насчитывает более 350 лет — похожее трехцветное знамя появилось на первом русском военном корабле «Орел», который построили по воле царя Алексея Михайловича в 1668 году.

Значение цветов на флаге объясняют по-разному, самая распространенная версия: белый — чистота и благородство, синий — духовность и верность, красный — мужество и кровь, пролитая за страну.

Какие еще праздники отмечают в России 22 августа

День Республики Коми.

Праздники в мире

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

Генассамблея ООН ООН это важные установки: свобода религии и мнений закреплена во Всеобщей декларации прав человека.

Согласно российской Конституции, РФ — это светское государство. Гражданам гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» гласит, что религиозные объединения отделены от государства, любая дискриминация по религиозному принципу запрещена.

Какие еще праздники отмечают в мире 22 августа

День растительного молока;

День булочек бао.

Какой церковный праздник 22 августа

Собор Соловецких святых

В годы большевистских гонений на церковь Соловецкие острова стали местом мученичества миллионов людей, в том числе церковных подвижников, искавших уединения на Соловках. В собор Соловецких святых входят 50 человек из братии Соловецкого монастыря, пострадавших от репрессий.

Соловецкий монастырь был основан в 1436 году и считался одним из самых почитаемых на Русском Севере. В 1920-х обитель закрыли, и земли монастыря передали в ведение лагеря принудительных работ. Так, Соловки стали местом ссылки многих священнослужителей, монахов и мирян, пострадавших за веру. Даже будучи в заключении, священники до конца дней исполняли свой пастырский долг, духовно и материально помогая тем, кто оказался рядом.

Православное духовенство в Соловецком лагере, 1923 год

Продолжение Успенского поста

Пост в честь Успения Божией Матери — то есть окончания ее земной жизни — длится до 28 августа включительно. На 22 августа выпадает день сухоядения, ограничения самые строгие: допускается употребление растительной пищи без масла в холодном виде.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 августа

День памяти апостола Матфия;

День памяти мученика Антония Александрийского;

День памяти преподобного Псоя Египетского;

День памяти преподобномученицы Маргариты.

Приметы на 22 августа

Много росы — день будет жарким, мало — дождливым.

Южный ветер обещает много снега зимой, северный — ясную погоду.

Если ужи выползают на дорогу и лежат под солнцем, значит, скоро будет дождь.

Рыба не клюет — к пасмурной погоде.

Кто родился 22 августа

Дзюба — футболист, один из лучших бомбардиров в истории российской сборной, четырехкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта РФ. Свою карьеру начинал в «Спартаке», потом перешел в «Зенит». С 2022-го выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», а в 2023-м стал игроком «Локомотива», но покинул команду в августе 2024 года.

В 2020 году Дзюба оказался в центре скандала, когда в интернет попало интимное видео с участием футболиста. В итоге форварда временно исключили из российской сборной и лишили статуса капитана в «Зените».

Американский писатель-фантаст в первую очередь прославился как автор произведений «451 градус по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники» и «Надвигается беда». В 2007 году Брэдбери стал лауреатом особого упоминания Пулитцеровской премии «за его выдающуюся, плодотворную и глубоко повлиявшую на литературу карьеру».

Кто еще родился 22 августа