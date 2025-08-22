Почему русские боялись умереть «неправильной смертью»

Русские с древних времён по-особенному относились к смерти. По мнению наших предков, уход из жизни мог быть правильным или же неправильным.

По всем правилам

Считалось, что правильная смерть, а, значит, счастливая – это та, которая наступала в кругу родных и близких. К тому же умирающий должен был находиться в здравом уме и твёрдой памяти.

На Руси боялись умирать неожиданно, не успев выразить последнюю волю, не попрощавшись с близкими и не приготовившись как следует к встрече с Богом. Смерть, наступившая в результате несчастного случая, аморального образа жизни (например, от пьянства), действий злоумышленников или суицида признавалась неправильной.

Особенно страшно было умереть без покаяния, ведь в таком случае можно превратиться в «заложного» покойника.

Елена Левкиевская в своей книге «Мифы русского народа» отмечает, что главный признак неправильный смерти – неполноценность прожитой жизни. В древности у каждого человека была «программа минимум», которую нужно успеть выполнить. Так, люди, умершие бездетными, проклятые родителями или контактировавшие с нечистой силой считались «неправильными покойниками» и не могли быть погребены в соответствии с православными канонами. Нарушение этого требования считалось крайне опасным для живых.

Смерть без правил

Так как «заложных» покойников нельзя было хоронить вместе со всеми, то изначально их просто клали на землю в безлюдных местах (например, в лесу, и прикрывали корой и сучьями). Позже для таких мертвецов придумали особый порядок захоронения.

В больших городах их предавали земле два раза в год: к празднику Покрова Богородицы и в седьмой четверг после Пасхи. До этого трупы хранились в специальных заведениях – убогих домах. Они представляли собой сараи где-нибудь на отшибе населённого пункта, в которых вырывались ямы – общие могилы. В них-то и свозили тела тех, кто умирал внезапной или насильственной смертью.

А при патриархе Адриане преступников и вовсе было предписано «зарывать в лесу или в поле без поминовения».

Иными словами, участь человека, умершего неправильной смертью, была незавидной. Вот на Руси и оказался распространён страх не смерти, а её неправильной «формы».