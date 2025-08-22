Зачем СССР Сталина заключил договор с Германией «товарища Гитлера»

23 августа 1939 года в Москве был подписан один из самых важных документов всего XX века – пакт Молотова-Риббентропа. Кто бы и как его сейчас не оценивал, но все признают этот факт. Как и то, что он позволил оттянуть начало Великой Отечественной войны, а когда она все же началась, дал время на эвакуацию важнейших заводов на восток. Будь границы ближе, уже первый удар мог оказаться смертельным.

© Фонд ЦГАКФД

Договор между СССР и Германией частенько преподносят как акт, который и развязал Вторую мировую войну. И тем самым перекладывается ответственность и на Россию. При этом лишь вскользь упоминаются унизительный и алчный Версальский мир, который создал почву для фашизма, действия западных стран на восстановление ВПК с целью направить оружие на восток, как план Дауэса, и аналогичные пакту договоры их самих, например пакт Гитлера-Пилсудского.

При том что советское правительство активно искало возможности заключения договора именно с Англией, Францией и Америкой. Еще в апреле 1939 года начались переговоры с этими державами, но они всячески затягивались, а все варианты, предложенные Москвой, отвергались.

12 августа даже прибыла военная миссия этих государств, но толку от этого больше не стало. При этом в России хорошо понимали причину всех прошлых и нынешних действий держав. Посол США Буллит еще в 1938 году высказался более чем откровенно: «Желанием демократических государств было бы, чтобы там, на Востоке, дело дошло до конфликта между Германской империей и Россией… Только тогда бы демократические государства атаковали Германию и добились ее капитуляции».

© Уильям Буллит, посол США в Советском Союзе

На что Сталин на XVIII съезде коммунистической партии (ВКП(б)) в марте 1939 года ответил: «Россия не намерена таскать каштаны из огня для капиталистических держав». От этой фразы встрепенулись в Берлине. А именно глава ее МИД Иоахим фон Риббентроп.

Отношения между Германией и СССР испортились сразу, как только к власти пришел Гитлер. До этого они развивались весьма успешно – две экономики хорошо дополняли друг друга. К тому же у обеих стран оказалась схожая судьба – развал империй и трудные отношения с западными странами.

Как только Гитлер пришел к власти по инициативе советской стороны были разорваны все, весьма тесные, отношения между Красной Армией и немецкой. В свою очередь немецкий лидер объявил недействительным торговый договор от 2 мая 1932 года.

Причиной стала антикоммунистическая позиция фашистов. Только за 1933 год советское правительство направило 217 нот протеста против различных арестов, обысков, погромов коммунистов. Закончилось все заключением антикоминтерновского пакта между Германией и Японией, к которому вскоре присоединилась Италия.

Но на этом ничто не закончилось. Начавшаяся в 1936 году гражданская война в Испании привела практически к прямому столкновению немецких и советских военных. В 1937 году разразилась «консульская война», когда в Германии было закрыто 2 советских консульства из 4, а в СССР 5 немецких из 7.

Одним словом, шесть лет роста напряженности. Естественно, в таких условиях Москва искала возможность сближения с западными державами. Были подготовлены несколько вариантов договоров схожих по содержанию с пактом Молотова-Риббентропа. И не находила отклика.

К весне 1939 года стало ясно, что Германия обязательно нападет на Польшу. При том, что поляки первыми в мире заключили союзный договор Гитлера-Пилсудского. Причем с целью нападения на Россию. Теперь вот готовились сами стать жертвой.

© Федеральный архив Германии

После слов Сталина на XVIII съезде партии Риббентроп, который всегда выступал за сближение с Советским Союзом и убеждал в этом Гитлера, оживился. Он предложил начать торговые переговоры и по ним судить – действительно Москва готова к сотрудничеству. Переговоры шли более чем успешно.

Вдохновленный глава немецкого МИД активизирует контакты с советским поверенным Георгием Астаховым в Берлине, а общение с посом Германии в Москве Шуленбургом становится ежедневным. Риббентроп и его высокопоставленные сотрудники аккуратно пытаются выяснить, готова ли Россия не только на торговое, но и политическое сближение.

Германия дает понять, что все накопившиеся проблемы и противоречия можно решить. Что все вопросы «в пространстве от Балтийского до Черного моря» доступны урегулированию. Что идеологические противоречия сильно попортили отношения в прошлые годы, но симпатии немцев к русским никуда не делись.

Наконец Шуленбург 14 августа прямо спрашивает наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о возможности визита Риббентропа в Москву. Тот отвечает, что это требует подготовки. Тогда Риббентроп велит послу передать, что Германия готова заключить договор на 25 лет.

17 августа Шуленбург передает это Молотову. Разговор проходит в практическом ключе и обсуждается, что надо к такому пакту приложить особый протокол, который определит интересы обеих сторон во внешней политике.

20 августа Риббентроп кладет на стол Гитлеру проект договора. Тот одобряет его, отправляет телеграмму Сталину, в которой заверяет, что отношения с СССР носят для него долгосрочный характер. И предупреждает, что «напряжение между Польшей и Германией становится нестерпимым».

В ответ получает от Сталина сообщение с благодарностью и что советское правительство готово принять Риббентропа 23 августа.

Главу немецкого МИД в аэропорту в Москве встречали с почетным караулом, а фюрер дал ему для поездки свой личный самолет. Поселили в особняке бывшего австрийского посольства. А напротив особняка жили представители Англии и Франции, которые так радостно тянули с переговорами. По словам Риббентропа, «глаза у них буквально вылезли из орбит».

Отправив своего министра в Москву, Гитлер на совещании 22 августа пояснил свою позицию, почему для Германии так важен стал пакт с Советским Союзом. По его словам, в этом случае будет не страшна блокада – «Россия даст зерно, уголь, нефть…» Главной своей задачей на тот момент он считал «сокрушение гегемонии Англии».

© Федеральный архив Германии

23 августа 1939 года в служебном кабинете Молотова, где в этот же день завершились переговоры, договор между Германией и СССР и все протоколы к нему были подписаны. Там же прошел и торжественный ужин по этому случаю. Любопытно, что, произнося тост, Сталин назвал немецкого лидера не господин, а «товарищ Гитлер».

По заключенному пакту распределялись сферы интересов двух государств. К советской отнесли страны Прибалтики, Финляндию и Бессарабию. Есть в нем один пункт, о котором почти не вспоминают, а он для СССР был важен – Германия брала на себя обязательство договориться со своей союзницей Японией, чтобы она не нападала.

На случай «польского конфликта» была определена демаркационная линия. Как известно, он разразится уже через неделю и 1 сентября начнется Вторая мировая война. Но мировой ее назовут позже, когда в конфликт втянутся практически все державы мира.

31 мая 2019 года сам договор и протоколы к нему были опубликованы и доступны для ознакомления.

Для России война начнется 22 июня 1941 года и станет Великой Отечественной войной. Советское правительство не питало иллюзий относительно сути фашистского режима. Но ему было нужно время для укрепления и перевооружения армии, и страна его получила. А когда нашествие началось, то смещенные границы значительно удлинили путь немецким войскам, пока они не увязли под Москвой. Если бы не пакт Молотова-Риббентропа, то блицкриг мог бы и получиться.